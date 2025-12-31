Vybrali sme pre teba najmemorable eventy roku 2025, ktoré formovali mladú streetovú kultúru.
Keďže je koniec roka a otravovať umelcov medzi sviatkami nie je najlepší nápad, pripravila som si pre teba výber tých najsilnejších momentov, ktoré otriasli mladou kultúrou a miestami sa dotýkali aj undergroundu. Od Prahy až po Košice som chvíľu váhala, ktoré eventy spomenúť, no rozhodla som sa pre tie, ktoré spájajú komunity, často prepájajú českú a slovenskú kultúru a posúvajú ju ďalej medzi ľudí.
Tu je 10 významných eventov či sérií eventov, ktoré sa tento rok vydarili a ktoré otriasli nielen online svetom, ale najmä miestami, na ktorých sa konali.
Recover Culture Pop-upy
(14.-15 .3., 8.-10. 8., 26.-27. 9, 21.-23. 11.)
Pražské vody tento rok výrazne rozvírili Recover Culture pop-upy, na ktorých sa v priebehu mesiacov vystriedali desiatky lokálnych značiek. Za rok a pol sa táto komunita rozrástla do neuveriteľných rozmerov a dala priestor začínajúcim dizajnérom nielen z Česka, ale aj zo Slovenska.