Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 31. decembra 2025 o 13:00
Čas čítania 6:24

10 momentov, ktoré definovali mladú kultúru v roku 2025: Tieto eventy pulzovali komunitami undergroundu (ARTIST SPOTLIGHT)

10 momentov, ktoré definovali mladú kultúru v roku 2025: Tieto eventy pulzovali komunitami undergroundu (ARTIST SPOTLIGHT)
Zdroj: instagram / @nikpatz, @adamkurucko, @pqticiqq, @facesskateboards
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Vybrali sme pre teba najmemorable eventy roku 2025, ktoré formovali mladú streetovú kultúru.

Keďže je koniec roka a otravovať umelcov medzi sviatkami nie je najlepší nápad, pripravila som si pre teba výber tých najsilnejších momentov, ktoré otriasli mladou kultúrou a miestami sa dotýkali aj undergroundu. Od Prahy až po Košice som chvíľu váhala, ktoré eventy spomenúť, no rozhodla som sa pre tie, ktoré spájajú komunity, často prepájajú českú a slovenskú kultúru a posúvajú ju ďalej medzi ľudí.

Tu je 10 významných eventov či sérií eventov, ktoré sa tento rok vydarili a ktoré otriasli nielen online svetom, ale najmä miestami, na ktorých sa konali.

Zaujíma ťa scéna mladých slovenských a českých umelcov? Sleduj našu tému ARTIST SPOTLIGHT a objav talenty, o ktorých bude čoskoro hovoriť každý!

Recover Culture Pop-upy

(14.-15 .3., 8.-10. 8., 26.-27. 9, 21.-23. 11.)

Pražské vody tento rok výrazne rozvírili Recover Culture pop-upy, na ktorých sa v priebehu mesiacov vystriedali desiatky lokálnych značiek. Za rok a pol sa táto komunita rozrástla do neuveriteľných rozmerov a dala priestor začínajúcim dizajnérom nielen z Česka, ale aj zo Slovenska.

Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
ARTIST SPOTLIGHT DJ-ING RAP STREETWEAR
Odporúčame
S týmito vianočnými receptami ohúriš mamu, babku aj kamošov
Sponzorovaný obsah
S týmito vianočnými receptami ohúriš mamu, babku aj kamošov
19. 12. 2025 13:00
10 najlepších hier roka 2025
refresher+
10 najlepších hier roka 2025
pred 2 dňami
Blížia sa Majstrovstvá sveta v hokeji do 20 rokov. Pozri si, s kým bude hrať Slovensko
Sponzorovaný obsah
Blížia sa Majstrovstvá sveta v hokeji do 20 rokov. Pozri si, s kým bude hrať Slovensko
22. 12. 2025 11:00
Miloš hrá futbal na Maldivách: Na tréning chodíme loďou, hráči sa pred zápasom modlia na kobercoch (Rozhovor)
refresher+
Miloš hrá futbal na Maldivách: Na tréning chodíme loďou, hráči sa pred zápasom modlia na kobercoch (Rozhovor)
včera o 07:30
Stand-Up komička Simona o príprave na šou Tichá noc: „S mužom sa niekedy aj naschvál pohádame, sú z toho najlepšie vtipy“
Sponzorovaný obsah
Stand-Up komička Simona o príprave na šou Tichá noc: „S mužom sa niekedy aj naschvál pohádame, sú z toho najlepšie vtipy“
22. 12. 2025 12:00
Vyskúšala som zdravotné tik-tok trendy: Čo hrozí pri ušnej akupresúre, kloktaní olejom či pití vody s chia semiačkami?
refresher+
Vyskúšala som zdravotné tik-tok trendy: Čo hrozí pri ušnej akupresúre, kloktaní olejom či pití vody s chia semiačkami?
pred 2 dňami
Storky
Tomáš Tatar má dôvod na radosť. S manželkou privítali na svet dcérku
Beyoncé to stihla pred novým rokom. Je z nej oficiálne miliardárka
Zvarči a Yaksha sa stretnú v klietke. Celebrity Series v OKTAGONE pokračuje
NobodyListen sa na Instagrame pochválil novým autom
Parcels mieri na Grape festival: Kapela spolupracovala aj s Daft Punkom
Blížia sa Majstrovstvá sveta v hokeji do 20 rokov. Pozri si, s kým bude hrať Slo...
Sponzorovaný obsah
Ronaldo ukázal vo svojich 40 rokoch extrémnu formu. Fotku komentoval aj Musk
Značka Lenovo v roku 2025 prekvapila. Tieto inovatívne novinky budeš chcieť aj t...
Sponzorovaný obsah
Ed Sheeran schudol 14 kg. Jeho fotenie pre Men's Health sa stalo virálnym
Popcorn inšpirovaný bryndzovými haluškami? V Bratislave vznikol nový food koncep...
Boli sme na predstavení vianočnej kolekcie Tezenis. Spája kvalitné materiály a š...
V spolupráci
Najdesivejšia hra všetkých čias mieri na filmové plátna. Ikonické monštrá znovu ...
Nike prichádza s kuframi. Ich dizajn je inšpirovaný ikonickými teniskami Air For...
Máš na to posledných 24 hodín: Legendárne RPG zo sveta Harryho Pottera je na Epi...
Silné gesto Angeliny Jolie. Rozhodla sa ukázať jazvu na prsiach
Značka Medicine predstavila novú kolekciu inšpirovanú sériou Harry Potter
Sponzorovaný obsah
Cristiano Ronaldo si má zahrať v Rýchlo a zbesilo. Vin Diesel má pre neho rolu
Poznáme víťaza reality šou Farma 17
Stará tržnica opäť ožije Vianocami. Návštevníkov čaká bohatý program
Separov koncert na Tehelnom poli je už na Voyo. Ukazuje najlepšie momenty a záku...
Sponzorovaný obsah
Lifestyle news
Randenie v roku 2026: Toto sú štyri nové kľúčové trendy, ktoré zmenia tvoj milostný život
pred 32 minútami
Člen skupiny One Direction si otvoril reštauráciu. Niall Horan vyžaduje vo svojom podniku prísny dress code
pred hodinou
Silvester nie je zábava pre všetkých. Takto ho pomôžeš zvládnuť svojmu domácemu miláčikovi
pred 2 hodinami
VIDEO: Thor ukazuje svoju zraniteľnú stránku. Marvel zverejnil nový teaser k Avengers: Doomsday
pred 3 hodinami
Tomáš Tatar má dôvod na radosť. S manželkou privítali na svet dcérku
dnes o 09:07
Diddyho synovia chystajú vlastný dokument: Justin a Christian Combs prehovoria o otcovej kauze
včera o 16:34
VIDEO: Netflix odhaľuje mrazivý trailer k poslednej epizóde Stranger Things. Čakajú nás dve hodiny veľkého finále
včera o 15:57
Ako zvládať konflikty vo vzťahu? Emocionálne zrelé páry robia tieto 3 veci úplne inak, tvrdia psychológovia
včera o 15:03
Eric Dane známy z Euphorie je odkázaný na nepretržitú starostlivosť. Manželka prehovorila o postupe ALS
včera o 14:16
The Last of Us čaká veľká zmena. Tohto herca v seriáli už neuvidíš
včera o 13:28
Spravodajstvo
Financie Počasie Dôchodky Politici
Viac
V Bratislave o pár hodín poriadne nasneží. SHMÚ vydal výstrahy 1. stupňa
pred 18 minútami
ANKETA: Ako mladí Slováci vnímajú pyrotechniku? Niektorí ju odpaľujú už týždeň pred Silvestrom
pred hodinou
Štát od roku 2026 zavádza nové daňové pásma. Budú sa pohybovať od 19 % do 35 %
pred 2 hodinami

Viac z Kultúra

Všetko
Prečo si v Dánsku bežný človek nekupuje investičné byty, ale Slovák áno? Simona o živote v Dánsku
refresher+
Prečo si v Dánsku bežný človek nekupuje investičné byty, ale Slovák áno? Simona o živote v Dánsku
pred 3 dňami
Zabudnutá tatranská stavba dostala nový život. Apartmánový dom v Hornom Smokovci spája tradíciu s modernými prvkami
V spolupráci
Zabudnutá tatranská stavba dostala nový život. Apartmánový dom v Hornom Smokovci spája tradíciu s modernými prvkami
27. 12. 2025 11:00
OUTFIT CHECK z FNC 10: V čom prišla Karolína fandiť Rasťovi a kto prekvapil sekáčovým outfitom
OUTFIT CHECK z FNC 10: V čom prišla Karolína fandiť Rasťovi a kto prekvapil sekáčovým outfitom
14. 12. 2025 16:40
Magická horská chata v srdci Krkonôš ponúka tradičný vzhľad a svetlom zaplavený interiér
V spolupráci
Magická horská chata v srdci Krkonôš ponúka tradičný vzhľad a svetlom zaplavený interiér
20. 12. 2025 11:00
REBRÍČEK: Toto sú najatraktívnejšie destinácie tohto roka. Nájdeš medzi nimi svoju vysnívanú?
REBRÍČEK: Toto sú najatraktívnejšie destinácie tohto roka. Nájdeš medzi nimi svoju vysnívanú?
14. 12. 2025 17:20
FOTO: Minimalistický dom pri Baltskom mori. Takto vyzerá únik z veľkomesta do pokojnej dediny
V spolupráci
FOTO: Minimalistický dom pri Baltskom mori. Takto vyzerá únik z veľkomesta do pokojnej dediny
25. 10. 2025 11:00
Viac z Šport Všetko
Nové detaily v nehode Anthonyho Joshuu: Pri havárii zomreli dvaja jeho dlhoroční priatelia
Nové detaily v nehode Anthonyho Joshuu: Pri havárii zomreli dvaja jeho dlhoroční priatelia
včera o 08:49
Miloš hrá futbal na Maldivách: Na tréning chodíme loďou, hráči sa pred zápasom modlia na kobercoch (Rozhovor)
včera o 07:30
Ronaldo ukázal vo svojich 40 rokoch extrémnu formu. Fotku komentoval aj Elon Musk
21. 12. 2025 12:26
Viac z Politika Všetko
Stand-up komici zo Silných rečí dostali stopku. „Nie sú hodní našich priestorov,“ tvrdí riaditeľka národnej inštitúcie
Stand-up komici zo Silných rečí dostali stopku. „Nie sú hodní našich priestorov,“ tvrdí riaditeľka národnej inštitúcie
2. 6. 2025 15:52
Trump oznámil zmenu hlavnej zložky v Coca-cole. Firma podľa neho súhlasí
17. 7. 2025 17:28
VIDEO: Huliakova účasť na zápase fanúšikov nepotešila. Ministra vypískali po finále extraligy v Košiciach
30. 4. 2025 10:29
Viac z Hudba Všetko
TOP 10 slovenských rapových albumov 2025. Vypočuj si najväčšie bomby, ktoré nahrali 13K či Separ
Tip na hudbu
pred 3 dňami
TOP 10 slovenských rapových albumov 2025. Vypočuj si najväčšie bomby, ktoré nahrali 13K či Separ
pred 3 dňami
1
Zayo: „Každý dobre vie, čo Haha Crew priniesla na scénu. Som živým dôkazom toho, že drogám sa dá odolať“ (Rozhovor)
26. 12. 2025 16:00
Čo všetko má pre nás pripravené A$AP Rocky? Tešiť sa môžeš na nový album aj spoluprácu s Timom Burtonom
22. 12. 2025 13:27

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
10 momentov, ktoré definovali mladú kultúru v roku 2025: Tieto eventy pulzovali komunitami undergroundu (ARTIST SPOTLIGHT)
Kultúra
pred 11 minútami
10 momentov, ktoré definovali mladú kultúru v roku 2025: Tieto eventy pulzovali komunitami undergroundu (ARTIST SPOTLIGHT)
pred 11 minútami
Vybrali sme pre teba najmemorable eventy roku 2025, ktoré formovali mladú streetovú kultúru.
Dopraj si relax po Vianociach. Toto je 6 miest, kde zažiješ dokonalý zimný wellness
Dopraj si relax po Vianociach. Toto je 6 miest, kde zažiješ dokonalý zimný wellness
pred hodinou
Tomáš Tatar má dôvod na radosť. S manželkou privítali na svet dcérku
Tomáš Tatar má dôvod na radosť. S manželkou privítali na svet dcérku
dnes o 09:07
Kedy treba absolvovať prehladku u urológa a čo najdivnejšie našiel urológ Švihra tam dole?
refresher+
Kedy treba absolvovať prehladku u urológa a čo najdivnejšie našiel urológ Švihra tam dole?
včera o 18:00
Beyoncé to stihla pred novým rokom. Je z nej oficiálne miliardárka
Beyoncé to stihla pred novým rokom. Je z nej oficiálne miliardárka
včera o 12:39
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Hanbíš sa za svoju starú emailovú adresu? Google ti konečne dovolí zmeniť jej názov
Hanbíš sa za svoju starú emailovú adresu? Google ti konečne dovolí zmeniť jej názov
včera o 10:03
Predáva Karlos Vémola po zadržaní svoje luxusné Lamborghini? Na bazári sa objavilo auto s rovnakými parametrami
Predáva Karlos Vémola po zadržaní svoje luxusné Lamborghini? Na bazári sa objavilo auto s rovnakými parametrami
pred 2 dňami
Miloš hrá futbal na Maldivách: Na tréning chodíme loďou, hráči sa pred zápasom modlia na kobercoch (Rozhovor)
refresher+
Miloš hrá futbal na Maldivách: Na tréning chodíme loďou, hráči sa pred zápasom modlia na kobercoch (Rozhovor)
včera o 07:30
VIDEO: Netflix odhaľuje mrazivý trailer k poslednej epizóde Stranger Things. Čakajú nás dve hodiny veľkého finále
VIDEO: Netflix odhaľuje mrazivý trailer k poslednej epizóde Stranger Things. Čakajú nás dve hodiny veľkého finále
včera o 15:57
Ako zvládať konflikty vo vzťahu? Emocionálne zrelé páry robia tieto 3 veci úplne inak, tvrdia psychológovia
Ako zvládať konflikty vo vzťahu? Emocionálne zrelé páry robia tieto 3 veci úplne inak, tvrdia psychológovia
včera o 15:03
Prečo si v Dánsku bežný človek nekupuje investičné byty, ale Slovák áno? Simona o živote v Dánsku
refresher+
Prečo si v Dánsku bežný človek nekupuje investičné byty, ale Slovák áno? Simona o živote v Dánsku
pred 3 dňami
Veronika sa narodila s tetracyklínovými zubami: Zubárka mi kedysi povedala, že si nikdy nikoho nenájdem
refresher+
Veronika sa narodila s tetracyklínovými zubami: Zubárka mi kedysi povedala, že si nikdy nikoho nenájdem
26. 12. 2025 12:00
Predáva Karlos Vémola po zadržaní svoje luxusné Lamborghini? Na bazári sa objavilo auto s rovnakými parametrami
Predáva Karlos Vémola po zadržaní svoje luxusné Lamborghini? Na bazári sa objavilo auto s rovnakými parametrami
pred 2 dňami
Vémola pred zadržaním skupoval nehnuteľnosti. Kúpil 21 bytov
Vémola pred zadržaním skupoval nehnuteľnosti. Kúpil 21 bytov
pred 4 dňami
Doma možno schovávaš majetok v tisíckach eur a ani o tom nevieš. Tieto predmety z nultých rokov majú dnes obrovskú hodnotu
Doma možno schovávaš majetok v tisíckach eur a ani o tom nevieš. Tieto predmety z nultých rokov majú dnes obrovskú hodnotu
22. 12. 2025 16:38
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
15. 12. 2025 12:35
2
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
refresher+
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
17. 12. 2025 7:20
1
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
4. 12. 2025 14:14
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
refresher+
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
19. 12. 2025 8:00
1
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
refresher+
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
16. 12. 2025 9:00
1
Domov
Zdieľať
Diskusia