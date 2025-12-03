Od členov kolektívu ECHO, cez rychlí kluci až po Vranov Music. Po prečítaní tohto spotlightu nám poďakuješ.
Pár mesiacov po tom, čo sme ti predstavili prvú várku mladých slovenských raperov, sme si pre teba pripravili aj výber umelcov prevažne z Česka. No zamotali sa nám tam aj Slováci, ktorých by si určite mal mať na svojom hudobnom radare. Každý z chalanov má jedinečný sound inšpirovaný rôznymi vecami, čo sa odráža aj v ich tvorbe.
Od západných Čiech až po Vranov – ak si fanúšik rapu, určite si nájdeš niečo, čo ťa bude baviť.
@triple8___
TRIPLE8, vlastným menom Samuel Keeler, je umelec, ktorý sa prejavuje surovo a úprimne, no rád tieto črty zaobaľuje do uhladenejších foriem. Miluje experimentovanie a odmieta viazať sa na jeden štýl či žáner.