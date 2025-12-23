Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 23. decembra 2025 o 11:00
Čas čítania 0:11

KVÍZ: Myslíš si, že dobre poznáš film Sám doma? Otestuj sa v našom vianočnom kvíze

KVÍZ: Myslíš si, že dobre poznáš film Sám doma? Otestuj sa v našom vianočnom kvíze
Zdroj: Refresher /Daniel Tichý
Sofia Angušová
Sofia Angušová
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Vianočná klasika, ktorú sme videli už nespočetnekrát, no pamätáš si všetky detaily a mená hercov?

Film Sám doma patrí k neodmysliteľným symbolom Vianoc a každoročne baví celé generácie divákov. Kevinove pasce, dvaja nešikovní zlodeji a nezabudnuteľné hlášky pozná takmer každý. Myslíš si však, že tento ikonický film ovládaš naozaj do detailov? Poď to zistiť v našom kvíze, ktorý preverí, či si skutočný fanúšik.

Odporúčané
Vráti sa Kevin zo Sám doma? Herec má nápad na pokračovanie filmu Vráti sa Kevin zo Sám doma? Herec má nápad na pokračovanie filmu 27. novembra 2025 o 16:37
Kvíz
KVÍZ: Ako dobre poznáš kultový film Sám doma? Otestuj sa, či sa môžeš považovať za pravého fanúšika
Vieš, koľko rokov má Kevin v prvej časti?
Zdroj: 20th Century Fox/Home Alone 2
1 10
Vieš, koľko rokov má Kevin v prvej časti?
6 rokov
7 rokov
8 rokov
9 rokov
Ako sa volá herec, ktorý stvárnil Kevina?
Zdroj: 20th Century Fox
2 10
Ako sa volá herec, ktorý stvárnil Kevina?
Macaulay Carson Culkin
Freddie Highmore
Haley Joel Osment
Kieran Culkin
Kevin sa v druhej časti spriatelí s mužom, ktorý vlastní hračkárstvo. Ako sa volá?
Zdroj: 20th Century Fox
3 10
Kevin sa v druhej časti spriatelí s mužom, ktorý vlastní hračkárstvo. Ako sa volá?
Pán Donkey.
Pán Duncan.
Pán Anderson.
Pán Dickinson.
Ako sa volá čiernobiely film, ktorý Kevin použil, aby vystrašil Marva vo Sám doma?
Zdroj: 20th Century Fox
4 10
Ako sa volá čiernobiely film, ktorý Kevin použil, aby vystrašil Marva vo Sám doma?
Angels with Filthy Souls
Shadows of the Night
Gangsters of New York
The Silent Stranger
Ako sa volá dvojica zlodejov?
Zdroj: 20th Century Fox
5 10
Ako sa volá dvojica zlodejov?
Harry a Marv
Marv a Jack.
Tom a Harry.
Bob a Marv.
Kto napísal scenár k filmu Sám doma?
Zdroj: 20th Century Studios
6 10
Kto napísal scenár k filmu Sám doma?
Steven Spielberg
Chris Columbus
George Lucas
John Hughes
V ktorom roku mal film Sám doma svoju premiéru?
Zdroj: 20th Century Fox
7 10
V ktorom roku mal film Sám doma svoju premiéru?
1887
1995
1990
1992
O susedovi Marleym sa šíria desivé klebety. Čo sa vraj o ňom hovorí?
Zdroj: 20th Century Fox
8 10
O susedovi Marleym sa šíria desivé klebety. Čo sa vraj o ňom hovorí?
Mafián.
Vrah.
Sexuálny násilník.
Alkoholik a agresor.
Kde mala Kevinova rodina stráviť Vianoce vo filme Sám doma?
Zdroj: 20th Century Fox
9 10
Kde mala Kevinova rodina stráviť Vianoce vo filme Sám doma?
V Londýne.
V New Yorku.
V Paríži.
V Ríme.
Ako sa volal hotel, v ktorom sa Kevin stretol s Donaldom Trumpom v Sám doma 2: Stratený v New Yorku?
Zdroj: 20th Century Fox
10 10
Ako sa volal hotel, v ktorom sa Kevin stretol s Donaldom Trumpom v Sám doma 2: Stratený v New Yorku?
Marriott
The Rit
Hotel Plaza
Four Seasons Hotel
Vyhodnotiť kvíz
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
SÁM DOMA
Odporúčame
S týmito vianočnými receptami ohúriš mamu, babku aj kamošov
Sponzorovaný obsah
S týmito vianočnými receptami ohúriš mamu, babku aj kamošov
pred 4 dňami
Záhada „Christmas Tree Lady“: Pri vianočnom stromčeku ležala mŕtva žena s vrecom na hlave. Po jej identite pátrali 25 rokov
refresher+
Záhada „Christmas Tree Lady“: Pri vianočnom stromčeku ležala mŕtva žena s vrecom na hlave. Po jej identite pátrali 25 rokov
včera o 07:00
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
refresher+
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
19. 12. 2025 8:00
1
Gabriela pracuje ako časníčka vo Švajčiarsku: Za štyri mesiace práce si môžeš priniesť domov aj 10-tisíc eur (Rozhovor)
refresher+
Gabriela pracuje ako časníčka vo Švajčiarsku: Za štyri mesiace práce si môžeš priniesť domov aj 10-tisíc eur (Rozhovor)
pred 3 dňami
3
Blížia sa Majstrovstvá sveta v hokeji do 20 rokov. Pozri si, s kým bude hrať Slovensko
Sponzorovaný obsah
Blížia sa Majstrovstvá sveta v hokeji do 20 rokov. Pozri si, s kým bude hrať Slovensko
včera o 11:00
Toto majú byť najlepšie podniky v Trnave podľa miestnych. Čo si o nich myslel Čoje? (ČOJE DOBRÉ)
Sponzorovaný obsah
Toto majú byť najlepšie podniky v Trnave podľa miestnych. Čo si o nich myslel Čoje? (ČOJE DOBRÉ)
15. 12. 2025 16:00
Storky
Parcels mieri na Grape festival: Kapela spolupracovala aj s Daft Punkom
Blížia sa Majstrovstvá sveta v hokeji do 20 rokov. Pozri si, s kým bude hrať Slo...
Sponzorovaný obsah
Ronaldo ukázal vo svojich 40 rokoch extrémnu formu. Fotku komentoval aj Musk
Značka Lenovo v roku 2025 prekvapila. Tieto inovatívne novinky budeš chcieť aj t...
Sponzorovaný obsah
Ed Sheeran schudol 14 kg. Jeho fotenie pre Men's Health sa stalo virálnym
Popcorn inšpirovaný bryndzovými haluškami? V Bratislave vznikol nový food koncep...
Boli sme na predstavení vianočnej kolekcie Tezenis. Spája kvalitné materiály a š...
V spolupráci
Najdesivejšia hra všetkých čias mieri na filmové plátna. Ikonické monštrá znovu ...
Nike prichádza s kuframi. Ich dizajn je inšpirovaný ikonickými teniskami Air For...
Máš na to posledných 24 hodín: Legendárne RPG zo sveta Harryho Pottera je na Epi...
Silné gesto Angeliny Jolie. Rozhodla sa ukázať jazvu na prsiach
Značka Medicine predstavila novú kolekciu inšpirovanú sériou Harry Potter
Sponzorovaný obsah
Cristiano Ronaldo si má zahrať v Rýchlo a zbesilo. Vin Diesel má pre neho rolu
Poznáme víťaza reality šou Farma 17
Stará tržnica opäť ožije Vianocami. Návštevníkov čaká bohatý program
Separov koncert na Tehelnom poli je už na Voyo. Ukazuje najlepšie momenty a záku...
Sponzorovaný obsah
Yaksha a Kruh opäť spájajú sily. Limitované panettone predávajú za takmer 40 eur
Poznáme prvých účastníkov Let's Dance. Kto si odnesie titul tentokrát?
Playboi Carti vstupuje do Fortnite: Hráči sa dočkajú cool outfitov aj trackov
Yzomandias ohlásil svoj najväčší koncert kariéry. O2 arénu vypredal za pár hodín
Lifestyle news
Queer seriál Heated Rivarly získava mimoriadne hodnotenia. Podobný úspech sa podaril iba tvorcom Breaking Bad
pred hodinou
VIDEO: Epický vianočný darček od Christophera Nolana. Prvý trailer na The Odyssey je vonku a berie dych
pred hodinou
Nicki Minaj hovorí, že Trump je „šarmantný a očarujúci“. Nezdržala sa ani narážok na transrodových ľudí
pred 2 hodinami
AKTUÁLNE: Vo veku 74 rokov zomrel spevák a autor jednej z najznámejších vianočných piesní Chris Rea
včera o 16:53
Doma možno schovávaš majetok v tisíckach eur a ani o tom nevieš. Tieto predmety z nultých rokov majú dnes obrovskú hodnotu
včera o 16:38
Dá sa „vypotiť“ opica? Po saune či behu sa môžeš cítiť lepšie, no má to svoj háčik
včera o 15:52
Alpy, ako ich poznáme, miznú. Do konca storočia prežijú len 3 % ľadovcov
včera o 15:04
Spotify čelí kontroverzii: Pirátska skupina mala stiahnuť milióny skladieb, môže ich šíriť zadarmo online
včera o 14:12
Čo všetko má pre nás pripravené A$AP Rocky? Tešiť sa môžeš na nový album aj spoluprácu s Timom Burtonom
včera o 13:27
Miluješ syry? Ich jedenie ťa môže ochrániť pred zákernou chorobou mozgu, nie všetky však majú rovnaký účinok
včera o 12:33
Spravodajstvo
Počasie Správy počasie Česko Polícia SR
Viac
Viaceré cesty v okolí Svrčinovca zatvorili. Dôvodom je havária a únik nebezpečnej látky
pred 46 minútami
Vianoce na ľade? V týchto oblastiach bude aj snežiť
pred hodinou
Sociálnej poisťovni chýbajú dokumenty. Pre túto skupinu ľudí to môže znamenať nižší dôchodok
pred 2 hodinami

Viac z Filmy a Seriály

Všetko
VIDEO: Epický vianočný darček od Christophera Nolana. Prvý trailer na The Odyssey je vonku a berie dych
Filmy
pred hodinou
VIDEO: Epický vianočný darček od Christophera Nolana. Prvý trailer na The Odyssey je vonku a berie dych
pred hodinou
Queer seriál Heated Rivarly získava mimoriadne hodnotenia. Podobný úspech sa podaril iba tvorcom Breaking Bad
Queer seriál Heated Rivarly získava mimoriadne hodnotenia. Podobný úspech sa podaril iba tvorcom Breaking Bad
pred hodinou
Chris Evans sa vracia ako Captain America. V nových Avengeroch bude aj otcom
Chris Evans sa vracia ako Captain America. V nových Avengeroch bude aj otcom
pred 4 dňami
Myslíš si, že poznáš Avatara? Tento kvíz ťa pripraví na premiéru nového filmu
Myslíš si, že poznáš Avatara? Tento kvíz ťa pripraví na premiéru nového filmu
17. 12. 2025 17:00
VIDEO: Je vonku trailer na sci-fi roka. Spielbergova novinka s Emily Blunt ti vyrazí dych
VIDEO: Je vonku trailer na sci-fi roka. Spielbergova novinka s Emily Blunt ti vyrazí dych
17. 12. 2025 16:15
Najdesivejšia hra všetkých čias mieri na filmové plátna. Ikonické monštrá znovu ožijú
Najdesivejšia hra všetkých čias mieri na filmové plátna. Ikonické monštrá znovu ožijú
18. 12. 2025 16:32
Viac z Politika Všetko
Trump oznámil zmenu hlavnej zložky v Coca-cole. Firma podľa neho súhlasí
Trump oznámil zmenu hlavnej zložky v Coca-cole. Firma podľa neho súhlasí
17. 7. 2025 17:28
Stand-up komici zo Silných rečí dostali stopku. „Nie sú hodní našich priestorov,“ tvrdí riaditeľka národnej inštitúcie
2. 6. 2025 15:52
VIDEO: Huliakova účasť na zápase fanúšikov nepotešila. Ministra vypískali po finále extraligy v Košiciach
30. 4. 2025 10:29
Viac z Tech Všetko
Najdesivejšia hra všetkých čias mieri na filmové plátna. Ikonické monštrá znovu ožijú
Najdesivejšia hra všetkých čias mieri na filmové plátna. Ikonické monštrá znovu ožijú
18. 12. 2025 16:32
Hackeri údajne ukradli citlivé údaje prémiových používateľov Porhubu. Spoločnosť teraz vydierajú
17. 12. 2025 13:45
Google prichádza s novou funkciou: Umožňuje virtuálne vyskúšať oblečenie len s pomocou selfie
15. 12. 2025 14:06
Viac z Osobnosti Všetko
Nicki Minaj hovorí, že Trump je „šarmantný a očarujúci“. Nezdržala sa ani narážok na transrodových ľudí
Zahraničné
pred 2 hodinami
Nicki Minaj hovorí, že Trump je „šarmantný a očarujúci“. Nezdržala sa ani narážok na transrodových ľudí
pred 2 hodinami
Lenka je jednou z prvých slovenských youtuberiek: V Mense jej namerali IQ 168, followerov motivuje riešiť logické úlohy
18. 12. 2025 12:30
AKTUÁLNE: Vo veku 74 rokov zomrel spevák a autor jednej z najznámejších vianočných piesní Chris Rea
včera o 16:53

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
KVÍZ: Myslíš si, že dobre poznáš film Sám doma? Otestuj sa v našom vianočnom kvíze
Filmy a Seriály
pred 35 minútami
KVÍZ: Myslíš si, že dobre poznáš film Sám doma? Otestuj sa v našom vianočnom kvíze
pred 35 minútami
Vianočná klasika, ktorú sme videli už nespočetnekrát, no pamätáš si všetky detaily a mená hercov?
CENTRAL pokračuje v modernizácii: nové značky, rastúca návštevnosť a ďalšia fáza rozvoja
PR správa
CENTRAL pokračuje v modernizácii: nové značky, rastúca návštevnosť a ďalšia fáza rozvoja
pred hodinou
Vianočné darčeky na poslednú chvíľu? Riešením môžu byť aj čerpacie stanice
PR správa
Vianočné darčeky na poslednú chvíľu? Riešením môžu byť aj čerpacie stanice
včera o 13:00
Stand-Up komička Simona o príprave na šou Tichá noc: „S mužom sa niekedy aj naschvál pohádame, sú z toho najlepšie vtipy“
Sponzorovaný obsah
Stand-Up komička Simona o príprave na šou Tichá noc: „S mužom sa niekedy aj naschvál pohádame, sú z toho najlepšie vtipy“
včera o 12:00
Grape oznámil ďalšie veľké meno. Kapela Parcels spolupracovala aj s Daft Punkom
Grape oznámil ďalšie veľké meno. Kapela Parcels spolupracovala aj s Daft Punkom
včera o 11:06
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Gabriela pracuje ako časníčka vo Švajčiarsku: Za štyri mesiace práce si môžeš priniesť domov aj 10-tisíc eur (Rozhovor)
refresher+
Gabriela pracuje ako časníčka vo Švajčiarsku: Za štyri mesiace práce si môžeš priniesť domov aj 10-tisíc eur (Rozhovor)
pred 3 dňami
3
René pracuje ako elektrikár v Nemecku: Zarobím štvornásobok toho, čo doma (Rozhovor)
refresher+
René pracuje ako elektrikár v Nemecku: Zarobím štvornásobok toho, čo doma (Rozhovor)
16. 12. 2025 17:00
KVÍZ: Ako dobre poznáš vianočné filmy a rozprávky?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Ako dobre poznáš vianočné filmy a rozprávky?
15. 12. 2025 17:00
Doma možno schovávaš majetok v tisíckach eur a ani o tom nevieš. Tieto predmety z nultých rokov majú dnes obrovskú hodnotu
Doma možno schovávaš majetok v tisíckach eur a ani o tom nevieš. Tieto predmety z nultých rokov majú dnes obrovskú hodnotu
včera o 16:38
Ronaldo ukázal vo svojich 40 rokoch extrémnu formu. Fotku komentoval aj Elon Musk
Ronaldo ukázal vo svojich 40 rokoch extrémnu formu. Fotku komentoval aj Elon Musk
pred 2 dňami
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
refresher+
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
17. 12. 2025 7:20
1
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
refresher+
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
19. 12. 2025 8:00
1
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
15. 12. 2025 12:35
2
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
refresher+
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
16. 12. 2025 9:00
1
Z trónu zosadila aj hit od Mariah Carey. Táto skladba je hitom Vianoc 2025
Z trónu zosadila aj hit od Mariah Carey. Táto skladba je hitom Vianoc 2025
pred 4 dňami
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
15. 12. 2025 12:35
2
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
29. 11. 2025 11:11
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
refresher+
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
17. 12. 2025 7:20
1
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
4. 12. 2025 14:14
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
refresher+
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
19. 12. 2025 8:00
1
Domov
Zdieľať
Diskusia