Vianočná klasika, ktorú sme videli už nespočetnekrát, no pamätáš si všetky detaily a mená hercov?
Film Sám doma patrí k neodmysliteľným symbolom Vianoc a každoročne baví celé generácie divákov. Kevinove pasce, dvaja nešikovní zlodeji a nezabudnuteľné hlášky pozná takmer každý. Myslíš si však, že tento ikonický film ovládaš naozaj do detailov? Poď to zistiť v našom kvíze, ktorý preverí, či si skutočný fanúšik.
KVÍZ: Ako dobre poznáš kultový film Sám doma? Otestuj sa, či sa môžeš považovať za pravého fanúšika
Zdroj: 20th Century Fox/Home Alone 2
1 10
Vieš, koľko rokov má Kevin v prvej časti?
6 rokov
7 rokov
8 rokov
9 rokov
Zdroj: 20th Century Fox
2 10
Ako sa volá herec, ktorý stvárnil Kevina?
Macaulay Carson Culkin
Freddie Highmore
Haley Joel Osment
Kieran Culkin
Zdroj: 20th Century Fox
3 10
Kevin sa v druhej časti spriatelí s mužom, ktorý vlastní hračkárstvo. Ako sa volá?
Pán Donkey.
Pán Duncan.
Pán Anderson.
Pán Dickinson.
Zdroj: 20th Century Fox
4 10
Ako sa volá čiernobiely film, ktorý Kevin použil, aby vystrašil Marva vo Sám doma?
Angels with Filthy Souls
Shadows of the Night
Gangsters of New York
The Silent Stranger
Zdroj: 20th Century Fox
5 10
Ako sa volá dvojica zlodejov?
Harry a Marv
Marv a Jack.
Tom a Harry.
Bob a Marv.
Zdroj: 20th Century Studios
6 10
Kto napísal scenár k filmu Sám doma?
Steven Spielberg
Chris Columbus
George Lucas
John Hughes
Zdroj: 20th Century Fox
7 10
V ktorom roku mal film Sám doma svoju premiéru?
1887
1995
1990
1992
Zdroj: 20th Century Fox
8 10
O susedovi Marleym sa šíria desivé klebety. Čo sa vraj o ňom hovorí?
Mafián.
Vrah.
Sexuálny násilník.
Alkoholik a agresor.
Zdroj: 20th Century Fox
9 10
Kde mala Kevinova rodina stráviť Vianoce vo filme Sám doma?
V Londýne.
V New Yorku.
V Paríži.
V Ríme.
Zdroj: 20th Century Fox
10 10
Ako sa volal hotel, v ktorom sa Kevin stretol s Donaldom Trumpom v Sám doma 2: Stratený v New Yorku?
Marriott
The Rit
Hotel Plaza
Four Seasons Hotel