Konečne sme sa po dlhej dobe dočkali poriadnej rozprávky. Prvé divácke ohlasy ju ocenili na takmer 90 percent.
Príbeh rozprávky Princezná stokrát inak je o Stelle, ktorá sa každý deň prebúdza v inej podobe. Do jej osemnástych narodenín zostáva týždeň, a ak sa ju nepodarí vyliečiť z tohto zvláštneho ochorenia, budú ju premeny sprevádzať celým životom.
Kráľ s kráľovnou a mudrcmi skúšajú všetky možné lieky aj metódy – ďalšou nádejou je vraj svadba. Do rytierového turnaja sa pripletie sympatický mladík Johan, ktorý získa ruku princeznej, ale privolá tým na seba hnev obávaného cisára Ukruta, ktorý chcel princeznú pre seba. Johan sa medzitým vydáva na kraj sveta, aby pre Stellu našiel liek.
Ako to celé dopadne a čo nakoniec Stellinu chorobu vylieči? To sa dozvieš, keď zamieriš do kina, kde má premiéru 29. januára. Niektorí ju už však videli v predpremiérach.
V hlavných úlohách sa predstavili Ema Klangová Businská, Filip Březina, Martin Stránský, Ján Koleník, Patricie Solaříková, Tomáš Weber, Martin Myšička alebo Martina Preissová.
Prebežné skóre je takmer stopercentné
Film zbiera jednu pozitívnu reakciu za druhou. Užívateľská databáza ČSFD ho zatiaľ hodnotí na úrovni 88 percent. To je pre akýkoľvek film neobyčajne vysoké číslo, tým viac pre československý. A ešte viac pre rozprávku.
„Po strašne dlhej dobe neskutočne príjemne uvoľnená a zábavná rozprávka. Hlavný trojlístok Březina-Businská-Stránský skvelí, triky vydarené, kamera to podčiarkuje a hudba sa občas sympaticky pustí mimo hraníc rozprávkovej hudby do vôd heist movie... proste palce hore,“ chváli jeden z divákov na serveri.
Film však zatiaľ hodnotilo iba 38 užívateľov. S rastúcim počtom hodnotení tradične vysoké skóre klesá. Percentá z nasledujúcich týždňov tak ešte len ukážu, nakoľko je prvotné nadšenie objektívne. Jedná sa každopádne o sľubný štart.