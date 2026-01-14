Herec Daniel Stern čelí podozreniu z pokusu o dohodnutie sexuálnych služieb, čo je v Kalifornii klasifikované ako trestný čin.
Herec Daniel Stern, známy ako Marv z filmu Sám doma, bol v pondelok obvinený z priestupku navádzania k prostitúcii (kupliarstvo). K priestupku malo dôjsť 10. decembra minulého roku v kalifornskom meste Camarillo.
Snaha dohodnúť si sexuálne služby je v Kalifornii klasifikovaná ako priestupok a v prípade odsúdenia hrozí pokuta až do výšky tisíc dolárov (približne 20,7 tisíc eur) a až šesť mesiacov väzenia. Zástupcovia herca sa k obvineniu zatiaľ nevyjadrili.
Na súd mal Stern nastúpiť 13. januára. Herec sa súdu nemusel zúčastniť osobne, zastupoval ho právnik.
68-ročný herec je známy predovšetkým svojou rolou Marva Murchinsa v Sám doma a Sám doma 2: Stratený v New Yorku. Objavil sa aj vo filmoch Diner, Hannah a jej sestry, City Slickers alebo My Blue Heaven.