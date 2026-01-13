Kategórie
dnes 13. januára 2026 o 11:09
Čas čítania 0:06

KVÍZ: Ako dobre poznáš Stranger Things? Pravý fanúšik zvládne odpovedať na všetky otázky správne

KVÍZ: Ako dobre poznáš Stranger Things? Pravý fanúšik zvládne odpovedať na všetky otázky správne
Zdroj: Refresher
Sofia Angušová
Sofia Angušová
Posledná séria Stranger Things je oficiálne vonku. Dokážeš preukázať, že si skutočný fanúšik?

Či už si verný fanúšik od prvej série, alebo si práve dobehol piatu, tento kvíz preverí tvoju pamäť, postrehy a znalosť tajomstiev mestečka Hawkins. Dokážeš získať plný počet bodov?

Kvíz
KVÍZ: Si skutočný fanúšik seriálu Stranger Things? Over svoje znalosti v našom kvíze
V ktorom roku sa odohráva prvá séria Stranger Things?
Zdroj: Netflix
1 10
V ktorom roku sa odohráva prvá séria Stranger Things?
1977
1981
1985
1983
Akú pieseň si počas telefonátu spieval Dustin s priateľkou Suzie?
Zdroj: Netflix
2 10
Akú pieseň si počas telefonátu spieval Dustin s priateľkou Suzie?
Come Together
The Neverending Story
Fortunate Son
I Want to Hold Your Hand
V ktorom štáte USA sa nachádza mesto Hawkins?
Zdroj: Netflix
3 10
V ktorom štáte USA sa nachádza mesto Hawkins?
Utah
South Dakota
Ohio
Indiana
Ako komunikoval Will so svojou matkou Joyce, keď bol uväznený v inom svete?
Zdroj: Netflix
4 10
Ako komunikoval Will so svojou matkou Joyce, keď bol uväznený v inom svete?
Cez sny
Hudbou z rádia
Cez televíziu
Cez svetielka
V ktorom roku vyšla úplne prvá séria seriálu Stranger Things?
Zdroj: Netflix
5 10
V ktorom roku vyšla úplne prvá séria seriálu Stranger Things?
2018
2017
2016
2015
Kto zachránil Willa?
Zdroj: Netflix
6 10
Kto zachránil Willa?
Eleven
Nancy a Jonathan
Hopper a Joyce
Prečo musí byť Eleven ponorená do vody, aby dokázala využiť niektoré zo svojich telepatických schopností?
Zdroj: Netflix
7 10
Prečo musí byť Eleven ponorená do vody, aby dokázala využiť niektoré zo svojich telepatických schopností?
Pretože voda jej vytvára stav, v ktorom sa dokáže lepšie sústrediť na svoje schopnosti.
Voda je zdrojom jej nadprirodzených schopností.
Voda ju chráni pred fyzickým vyčerpaním.
Aby sa chránila pred zranením.
O čom boli pôvodne experimenty vykonávané v laboratóriu Hawkins?
Zdroj: Netflix
8 10
O čom boli pôvodne experimenty vykonávané v laboratóriu Hawkins?
O cestovaní v čase a menení minulosti.
O vytvorení umelého života v laboratórnych podmienkach.
O výskume telepatie
O výskume mimozemšťanov.
Ako dlho trvalo Jamieovi Campbellovi Bowerovi naniesť celotelové protézy a make-up pre postavu Vecnu?
Zdroj: Netflix
9 10
Ako dlho trvalo Jamieovi Campbellovi Bowerovi naniesť celotelové protézy a make-up pre postavu Vecnu?
Takmer 12 hodín.
Pirbližne 7 až 8 hodín.
Cca 10 hodín.
Približne 4 hodiny.
Prečo sa Eddie rozhodol, že zahrá na elektrickú gitaru v Upside Down
Zdroj: Netflix
10 10
Prečo sa Eddie rozhodol, že zahrá na elektrickú gitaru v Upside Down
Aby na seba prilákal netvory a ochránil ostatných.
Aby aktivoval portál späť do normálneho sveta.
Aby komunikoval s Dustinom na diaľku.
Pretože hlasné zvuky oslabujú netvorov.
Vyhodnotiť kvíz
STRANGER THINGS
NobodyListen sa na Instagrame pochválil novým autom
