Jasmína ukázala, ako by sa sama nalíčila na prehliadku. S Lindou zvolili tmavšie oči a jemné pery.
Jasmína z Ruže pre nevestu prijala pozvanie do najnovšej epizódy Make-up & Gossip, kde s Lindou prebrali jej modelingovú kariéru, ale aj účasť v reality show. Jasmína je profesionálna modelka a Linde porozprávala, ako je treba začať, na čo si dať pozor a ako to celé funguje.
Rozprávali sa aj o Ruži – ako sa tam dostala, ako vyzeralo zákulisie, ale aj či momentálne je v jej živote nejaký nápadník.
Na líčenie zvolila Jasmína makeup look na prehliadku s výrazným líčením očí a jemnejšími perami. Použila pritom produkty, ktoré sama pravidelne používa a má rada:
Yasumi Defender SPF 50
Tento produkt Jasmína dostala a hneď si ho obľúbila, používa ho ako podklad pod makeup a zároveň je to aj SPF 50, ktoré chráni jej pokožku pred slnkom.
KIKO Milano instamoisture foundation
Jasmína má veľmi rada značku Kiko Milano. Tento makeup si kupuje, keď cestuje do zahraničia, keďže predajne Kiko Milano ešte nie sú na Slovensku. Nanáša si ho hubkou, aj keď skúšala štetce, vždy sa vracia k hubke.
Catrice Liquid Camouflage High Coverage Concealer
- 3,06 € s kódom SPECIAL (3,60 €)
Ako korektor používa tento klasický od Catrice, čo sme už asi každá jedna z nás raz mali doma. Je to klasika, ktorá funguje.
Pastel Beauty Filter Fixing Powder
Aj tento púder má Jasmína zo zahraničia. Je to klasický transparentný púder, ktorý si nanáša labutenkou.
FARMASI Kontúrovacia tyčinka WINK
Jasmína má veľmi svetlú pokožku a nehodia sa jej teplé odtiene kontúrky, preto jej vyhovuje práve táto, ktorá má studený podtón a dobre sa s ňou pracuje.
Vivienne Sabo Matte Face Blush Macaron
Tak ako kontúrku, tak ani blush Jasmína nemá rada teplých odtieňov a tento jej vyhovuje. Dokonca prezradila, že lícenku začala nosiť až nedávno, ale hneď si ju obľúbila.
Wet n Wild MegaClear gel
Jasmína sa inšpirovala tým, ako jej upravujú obočie na prehliadky, a nepoužila žiadnu ceruzku ani fixku, len si obočie zafixovala transparentným gélom.
Essence Kajal Pencil
- 2,21 € s kódom SPECIAL (2,60 €)
Túto ceruzku Jasmína použila na vnútorný horný, ale aj dolný kútik oka.
Farmasi Infinilash
Obal Jasmíniny riasenky už je taký ošúchaný, že je vidno, že ju ozaj používa na dennej báze. Krásne dopĺňa jej dlhé husté mihalnice.
Kiko Milano smart fusion lip pencil
Pred nanesením rúžu si najprv Jasmína na pery nanesie túto ceruzku v odtieni 33, ktorá krásne dopĺňa farbu jej rúžu.
FARMASI Tekutý matný rúž
Toto je Jasmínin ikonický rúž, podľa nej ten najlepší, aký kedy mala, a dúfa, že ho Honidky neprestanu vyrábať. Má ho v odtieni 11.