včera 22. februára 2026 o 14:00
Čas čítania 1:44
Helena Lučivňáková

Jasmína z Ruže o modelingovom priemysle a zákulisí šou (MAKE UP & GOSSIP)

Jasmína ukázala, ako by sa sama nalíčila na prehliadku. S Lindou zvolili tmavšie oči a jemné pery.

Jasmína z Ruže pre nevestu prijala pozvanie do najnovšej epizódy Make-up & Gossip, kde s Lindou prebrali jej modelingovú kariéru, ale aj účasť v reality show. Jasmína je profesionálna modelka a Linde porozprávala, ako je treba začať, na čo si dať pozor a ako to celé funguje.

Rozprávali sa aj o Ruži – ako sa tam dostala, ako vyzeralo zákulisie, ale aj či momentálne je v jej živote nejaký nápadník.

Na líčenie zvolila Jasmína makeup look na prehliadku s výrazným líčením očí a jemnejšími perami. Použila pritom produkty, ktoré sama pravidelne používa a má rada:

Yasumi Defender SPF 50

Tento produkt Jasmína dostala a hneď si ho obľúbila, používa ho ako podklad pod makeup a zároveň je to aj SPF 50, ktoré chráni jej pokožku pred slnkom.

Yasumi Defender SPF 50
Yasumi Defender SPF 50 Zdroj: Yasumi

KIKO Milano instamoisture foundation

Jasmína má veľmi rada značku Kiko Milano. Tento makeup si kupuje, keď cestuje do zahraničia, keďže predajne Kiko Milano ešte nie sú na Slovensku. Nanáša si ho hubkou, aj keď skúšala štetce, vždy sa vracia k hubke.

KIKO Milano instamoisture foundation
KIKO Milano instamoisture foundation Zdroj: Kiko Milano

Catrice Liquid Camouflage High Coverage Concealer

Ako korektor používa tento klasický od Catrice, čo sme už asi každá jedna z nás raz mali doma. Je to klasika, ktorá funguje.

Catrice Liquid Camouflage High Coverage Concealer
Catrice Liquid Camouflage High Coverage Concealer Zdroj: Notino

Pastel Beauty Filter Fixing Powder

Aj tento púder má Jasmína zo zahraničia. Je to klasický transparentný púder, ktorý si nanáša labutenkou.

Pastel Beauty Filter Fixing Powder
Pastel Beauty Filter Fixing Powder Zdroj: Pastel Beauty

FARMASI Kontúrovacia tyčinka WINK

Jasmína má veľmi svetlú pokožku a nehodia sa jej teplé odtiene kontúrky, preto jej vyhovuje práve táto, ktorá má studený podtón a dobre sa s ňou pracuje.

FARMASI Kontúrovacia tyčinka WINK
FARMASI Kontúrovacia tyčinka WINK Zdroj: Farmasi

Vivienne Sabo Matte Face Blush Macaron

Tak ako kontúrku, tak ani blush Jasmína nemá rada teplých odtieňov a tento jej vyhovuje. Dokonca prezradila, že lícenku začala nosiť až nedávno, ale hneď si ju obľúbila.

Vivienne Sabo Matte Face Blush Macaron
Vivienne Sabo Matte Face Blush Macaron Zdroj: Makeup sk

Wet n Wild MegaClear gel

Jasmína sa inšpirovala tým, ako jej upravujú obočie na prehliadky, a nepoužila žiadnu ceruzku ani fixku, len si obočie zafixovala transparentným gélom.

Wet n Wild MegaClear gel
Wet n Wild MegaClear gel Zdroj: Notino

Essence Kajal Pencil

Túto ceruzku Jasmína použila na vnútorný horný, ale aj dolný kútik oka.

Essence Kajal Pencil
Essence Kajal Pencil Zdroj: Notino

Farmasi Infinilash

Obal Jasmíniny riasenky už je taký ošúchaný, že je vidno, že ju ozaj používa na dennej báze. Krásne dopĺňa jej dlhé husté mihalnice.

Farmasi Infinilash
Farmasi Infinilash Zdroj: Farmasi

Kiko Milano smart fusion lip pencil

Pred nanesením rúžu si najprv Jasmína na pery nanesie túto ceruzku v odtieni 33, ktorá krásne dopĺňa farbu jej rúžu.

Kiko Milano smart fusion lip pencil
Kiko Milano smart fusion lip pencil Zdroj: Kiko Milano

FARMASI Tekutý matný rúž

Toto je Jasmínin ikonický rúž, podľa nej ten najlepší, aký kedy mala, a dúfa, že ho Honidky neprestanu vyrábať. Má ho v odtieni 11.

FARMASI Tekutý matný rúž
FARMASI Tekutý matný rúž Zdroj: Farmasi
BEAUTY MAKE-UP & GOSSIP
