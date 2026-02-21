Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
včera 21. februára 2026 o 15:04
Čas čítania 0:58
Anja Samardžija/refresher.cz

Herec Eric Dane pred smrťou natočil srdcervúci odkaz pre svoje dcéry: „Žite teraz. V prítomnosti“ (VIDEO)

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Americký herec Eric Dane, známy okrem iného zo seriálu Grey’s Anatomy a Euphoria, natočil posledný odkaz pre svoje dve dcéry krátko pred svojou smrťou.

Netflix na svojom YouTube kanáli zdieľal video s názvom „Eric Dane’s Final Message To His Daughters and The World.“ Herec zomrel vo štvrtok vo veku 53 rokov následkom amyotrofickej laterálnej sklerózy (ALS).

„Billie a Georgie, tieto slová sú pre vás. Snažil som sa. Občas som zakopol, ale snažil som sa. Celkovo sme si to však skvele užili, že áno?“ povedal herec vo svojom odkaze.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by REFRESHER Česko (@refreshercz)

„Žite práve teraz“

Potom dcéram odovzdal niekoľko životných rád. „Po prvé, žite teraz, práve teraz, v prítomnosti. Je to ťažké, ale naučil som sa to,“ povedal. „Celé roky som sa mentálne strácal, dlhé hodiny som blúdil vo svojich myšlienkach, topil sa v obavách, sebaľútosti, hanbe a pochybnostiach. Neustále som si preberal svoje rozhodnutia a spochybňoval sám seba: ‚To som nemal robiť. To som nikdy nemal robiť.‘“

„Po druhé, zamilujte sa. Nemusí to byť nutne do človeka, aj keď to tiež odporúčam. Ale zamilujte sa do niečoho,“ povedal Dane. „Nájdite svoju vášeň, svoju radosť. Nájdite to, čo vás ráno donúti vstať z postele.“ Dodal, že on osobne sa zamiloval do herectva, práve keď bol vo veku svojich dcér.

„Po tretie, vyberajte si svojich priateľov múdro. Nájdite svojich ľudí a nechajte ich, aby našli vás, a potom sa im otvorte. Tí najlepší vám to vrátia. Bez posudzovania, bez podmienok, bez otázok,“ tvrdí herec.

„Ste pre mňa všetko. Dobrú noc. Milujem vás. To sú moje posledné slová,“ zakončil video Dane.

Odporúčané
Film Zbormajster s Jurajom Lojom mení meno hlavnej postavy. Skutočná obeť prehovorila o tom, ako jej film ničí psychické zdravie Film Zbormajster s Jurajom Lojom mení meno hlavnej postavy. Skutočná obeť prehovorila o tom, ako jej film ničí psychické zdravie 20. februára 2026 o 11:19
Odporúčané
Bola som pozrieť obyvateľov v robotníckej ubytovni. Sťažujú sa na drogy, sexbiznis a vysokú kriminalitu Bola som pozrieť obyvateľov v robotníckej ubytovni. Sťažujú sa na drogy, sexbiznis a vysokú kriminalitu 20. februára 2026 o 19:30
Odporúčané
Jedol som v košickom Smokehouse z Na nože: Boli sme zaseknutí na jednom mieste, kritika od Martina nás neurazila (Reportáž) Jedol som v košickom Smokehouse z Na nože: Boli sme zaseknutí na jednom mieste, kritika od Martina nás neurazila (Reportáž) 19. februára 2026 o 16:00
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
OSOBNOSTI OSOBNOSTI
Odporúčame
Pil C sa nenápadne ukázal v tejto reklame. Nájdeš ho?
Sponzorovaný obsah
Pil C sa nenápadne ukázal v tejto reklame. Nájdeš ho?
14. 2. 2026 12:00
KVÍZ: Ako dobre si pamätáš úspechy Slovenska na zimných olympijských hrách?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Ako dobre si pamätáš úspechy Slovenska na zimných olympijských hrách?
15. 2. 2026 9:00
Bola som pozrieť obyvateľov v robotníckej ubytovni. Sťažujú sa na drogy, sexbiznis a vysokú kriminalitu
refresher+
Bola som pozrieť obyvateľov v robotníckej ubytovni. Sťažujú sa na drogy, sexbiznis a vysokú kriminalitu
pred 2 dňami
1
KVÍZ: Tieto udalosti v roku 2025 otriasli internetom. Spomenieš si na všetky?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Tieto udalosti v roku 2025 otriasli internetom. Spomenieš si na všetky?
pred 3 dňami
Jedol som v košickom Smokehouse z Na nože: Boli sme zaseknutí na jednom mieste, kritika od Martina nás neurazila (Reportáž)
refresher+
Jedol som v košickom Smokehouse z Na nože: Boli sme zaseknutí na jednom mieste, kritika od Martina nás neurazila (Reportáž)
pred 3 dňami
1
Marek žije s vitiligom: Ľudia na mňa zazerali a robili si posmech. Myslel som si, že budem kvôli tomu smutný už navždy
refresher+
Marek žije s vitiligom: Ľudia na mňa zazerali a robili si posmech. Myslel som si, že budem kvôli tomu smutný už navždy
pred 2 dňami
Storky
Hra o tróny sa v lete dočká ďalšieho prequelu
Poznáme prvé účastníčky šou Ruža pre nevestu. Kto zabojuje o Adrianovu priazeň?
7 tipov na podniky v Bratislave, kde si pozrieš hokejové semifinále
Hudson Williams z Heated Rivalry sa pridáva k obsadeniu nového trileru Yaga
Jorja Smith na Slovensku: R&B hviezda bude jednou z hlavných hviezd Grapeu
Pitbull chce pokoriť svetový rekord. Chystá najväčší zraz ľudí s „plešinkou“
North West zrejme zakladá módnu značku. Jej matka Kim Kardashian podala patenty
Spolupracoval s Bieberom a MGK. Teraz mieri The Kid LAROI prvýkrát do Prahy
Najslávnejší bígl sveta mieri do zbierok: LEGO odhalilo nový set so Snoopym
AstralKid22 vydáva nový album po troch rokoch. Objavia sa v ňom aj známe mená
Pil C sa nenápadne ukázal v tejto reklame. Nájdeš ho?
Sponzorovaný obsah
Značka Freak prvýkrát dopĺňa zásoby. Prichádza s restockom k 10. výročiu
Marty Supreme ožíva mimo filmu. Tvorcovia snímky vytvorili originálny merch
Martin Scorsese je v Prahe. Chce tam natáčať film s DiCapriom
Jack Harlow ohlasuje nový album Monica. Vydať ho chce na svoje narodeniny
Hľadáš nový telefón? Využi špeciálnu ponuku a získaj Samsung Galaxy S25 Ultra so...
Sponzorovaný obsah
Múmia 4 už má oficiálny dátum premiéry. Ako dlho si na ňu počkáme?
Fero Mikloško dobyl talianske mesto módy. Debutoval prehliadkou v Miláne
Poznáme zvyšných účastníkov Survivoru. O výhru zabojuje herec aj modelka
Marko Damian prichádza s albumom DARKO. Vyjde už tento piatok
Lifestyle news
Herec Eric Dane pred smrťou natočil srdcervúci odkaz pre svoje dcéry: „Žite teraz. V prítomnosti“ (VIDEO)
včera o 15:04
Vírálna opica Punch neurobí bez svojho plyšáka ani krok. Zoo reaguje na útoky ostatných opíc
včera o 12:47
Hra o tróny sa v lete dočká ďalšieho prequelu
včera o 10:31
Vyrastie na Aljaške reálny Jurský park? Prvý mamut by sa mohol narodiť už za dva roky
včera o 09:46
Nový AI nástroj z Číny desí Hollywood. Vytvára realistické videá so slávnymi osobnosťami
pred 2 dňami
Mark Zuckerberg vypovedá v prelomovom súdnom procese. Sociálne siete vraj boli navrhnuté tak, aby vytvárali závislosť
pred 2 dňami
VIDEO: Nový trailer na Toy Story 5 je tu. Hračky čaká boj s modernou technológiou
pred 2 dňami
Film Zbormajster s Jurajom Lojom mení meno hlavnej postavy. Skutočná obeť prehovorila o tom, ako jej film ničí psychické zdravie
pred 2 dňami
Chceš vlastniť súkromný švédsky ostrov? Krajina ich rozdáva až päť a striktne odmieta miliardárov
pred 2 dňami
Spravodajstvo
Slovensko Zahraničie Počasie Ekonomika
Viac
Chorvátsko zavádza povinnú vojenskú službu. S výcvikom začne už tento rok
pred 7 minútami
Vo Fiľakove vypadli z okna dvaja ľudia. Prípadom sa zaoberá polícia
včera o 23:17
AKTUÁLNE: Dotrasy zemetrasení na Slovensku pokračujú. Zasiahli tieto oblasti
včera o 23:06

Viac z Osobnosti

Všetko
Hviezda Stranger Things sa vydala. Svadbu mala v najromantickejší deň roka
Hviezda Stranger Things sa vydala. Svadbu mala v najromantickejší deň roka
16. 2. 2026 14:05
Herec z Euphorie a Grey's Anatomy zomrel vo veku 53 rokov. Eric Dane podľahol chorobe ALS
Herec z Euphorie a Grey's Anatomy zomrel vo veku 53 rokov. Eric Dane podľahol chorobe ALS
pred 2 dňami
Film Zbormajster s Jurajom Lojom mení meno hlavnej postavy. Skutočná obeť prehovorila o tom, ako jej film ničí psychické zdravie
Film Zbormajster s Jurajom Lojom mení meno hlavnej postavy. Skutočná obeť prehovorila o tom, ako jej film ničí psychické zdravie
pred 2 dňami
Bad Bunny si vyskúša rolu herca. Hlavnú postavu v novom filme si zahrá po boku filmovej špičky
Bad Bunny si vyskúša rolu herca. Hlavnú postavu v novom filme si zahrá po boku filmovej špičky
pred 3 dňami
Herec Paul Wesley zamieril do Banskej Štiavnice. S Kristine Froseth tam zrejme natáčajú nový projekt
Herec Paul Wesley zamieril do Banskej Štiavnice. S Kristine Froseth tam zrejme natáčajú nový projekt
pred 2 dňami
„Mimozemšťania existujú, ale ja som ich nevidel,“ povedal Obama v podcaste. Správa zaplavila celý internet
„Mimozemšťania existujú, ale ja som ich nevidel,“ povedal Obama v podcaste. Správa zaplavila celý internet
pred 4 dňami
Viac z Gastro Všetko
Ochutnali sme najhoršie a najlepšie hodnotený vyprážaný syr. Našli sme skutočné klenoty ale aj miesta, ktorým sa oplatí vyhnúť
refresher+
Ochutnali sme najhoršie a najlepšie hodnotený vyprážaný syr. Našli sme skutočné klenoty ale aj miesta, ktorým sa oplatí vyhnúť
včera o 12:00
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
10. 2. 2026 9:42
Toto je rebríček najhorších slovenských jedál. Väčšina Slovákov určite nebude súhlasiť
8. 2. 2026 18:14
Viac z Cestovanie & Voľný čas Všetko
KVÍZ: Spoznáš krajinu podľa jedinej nápovedy? Iba skutočný odborník na geografiu zvládne odpovedať na 100%
KVÍZ: Spoznáš krajinu podľa jedinej nápovedy? Iba skutočný odborník na geografiu zvládne odpovedať na 100%
10. 2. 2026 11:00
Chceš vlastniť súkromný švédsky ostrov? Krajina ich rozdáva až päť a striktne odmieta miliardárov
pred 2 dňami
Lietajúce rakvy, sauna nad priepasťou či jazda na streche konštrukcie: Tieto európske lanovky sú len pre silné žalúdky
pred 3 dňami
Viac z Zdravie Všetko
Barbora podstúpila plastiku viečok: ,,Nezmení ti to prirodzené črty a za 800 eur máš ‚wow efekt‘ na 10 rokov"
refresher+
Barbora podstúpila plastiku viečok: ,,Nezmení ti to prirodzené črty a za 800 eur máš ‚wow efekt‘ na 10 rokov"
13. 2. 2026 10:00
Marek žije s vitiligom: Ľudia na mňa zazerali a robili si posmech. Myslel som si, že budem kvôli tomu smutný už navždy
pred 2 dňami
Lenka a Vanda sú od 12 rokov závislé od drog a alkoholu: „V 13-tich ma znásilnil kamarát a policajti ma domov nosili v bezvedomí“
17. 2. 2026 11:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Kanaďan cestoval na Slovensko, aby nahral soundtrack pre svoju hru. Prezradil nám zákulisie tvorby so Slovenskou filharmóniou
Kanaďan cestoval na Slovensko, aby nahral soundtrack pre svoju hru. Prezradil nám zákulisie tvorby so Slovenskou filharmóniou
včera o 14:00
Hra Nocturne je vo vývoji už 10 rokov a čoskoro si ju budeš môcť zahrať.
Ochutnali sme najhoršie a najlepšie hodnotený vyprážaný syr. Našli sme skutočné klenoty ale aj miesta, ktorým sa oplatí vyhnúť
refresher+
Ochutnali sme najhoršie a najlepšie hodnotený vyprážaný syr. Našli sme skutočné klenoty ale aj miesta, ktorým sa oplatí vyhnúť
včera o 12:00
Šesť rokov práce a dokonalý wow efekt. Pozri si poetickú rekonštrukciu luxusnej pražskej vily z 30. rokov
V spolupráci
Šesť rokov práce a dokonalý wow efekt. Pozri si poetickú rekonštrukciu luxusnej pražskej vily z 30. rokov
včera o 11:00
Hra o tróny sa v lete dočká ďalšieho prequelu
Hra o tróny sa v lete dočká ďalšieho prequelu
včera o 10:31
Kristy minie sama 300 €, Jaro zase 800 € pre 10-člennú rodinu. Pýtali sme sa mladých Slovákov, koľko dajú mesačne na potraviny
V spolupráci
Kristy minie sama 300 €, Jaro zase 800 € pre 10-člennú rodinu. Pýtali sme sa mladých Slovákov, koľko dajú mesačne na potraviny
včera o 09:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Bola som pozrieť obyvateľov v robotníckej ubytovni. Sťažujú sa na drogy, sexbiznis a vysokú kriminalitu
refresher+
Bola som pozrieť obyvateľov v robotníckej ubytovni. Sťažujú sa na drogy, sexbiznis a vysokú kriminalitu
pred 2 dňami
1
Film Zbormajster s Jurajom Lojom mení meno hlavnej postavy. Skutočná obeť prehovorila o tom, ako jej film ničí psychické zdravie
Film Zbormajster s Jurajom Lojom mení meno hlavnej postavy. Skutočná obeť prehovorila o tom, ako jej film ničí psychické zdravie
pred 2 dňami
Jedol som v košickom Smokehouse z Na nože: Boli sme zaseknutí na jednom mieste, kritika od Martina nás neurazila (Reportáž)
refresher+
Jedol som v košickom Smokehouse z Na nože: Boli sme zaseknutí na jednom mieste, kritika od Martina nás neurazila (Reportáž)
pred 3 dňami
1
Poznáme prvé účastníčky šou Ruža pre nevestu. Kto zabojuje o Adrianovu priazeň?
Poznáme prvé účastníčky šou Ruža pre nevestu. Kto zabojuje o Adrianovu priazeň?
pred 2 dňami
KVÍZ: Ako dobre si pamätáš úspechy Slovenska na zimných olympijských hrách?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Ako dobre si pamätáš úspechy Slovenska na zimných olympijských hrách?
15. 2. 2026 9:00
Jedol som v košickom Smokehouse z Na nože: Boli sme zaseknutí na jednom mieste, kritika od Martina nás neurazila (Reportáž)
refresher+
Jedol som v košickom Smokehouse z Na nože: Boli sme zaseknutí na jednom mieste, kritika od Martina nás neurazila (Reportáž)
pred 3 dňami
1
Poznáme prvé účastníčky šou Ruža pre nevestu. Kto zabojuje o Adrianovu priazeň?
Poznáme prvé účastníčky šou Ruža pre nevestu. Kto zabojuje o Adrianovu priazeň?
pred 2 dňami
Keď 35 štvorcových metrov stačí. Pozri si premyslený 1-izbový byt v projekte GUTHAUS
V spolupráci
Keď 35 štvorcových metrov stačí. Pozri si premyslený 1-izbový byt v projekte GUTHAUS
14. 2. 2026 11:00
Bola som pozrieť obyvateľov v robotníckej ubytovni. Sťažujú sa na drogy, sexbiznis a vysokú kriminalitu
refresher+
Bola som pozrieť obyvateľov v robotníckej ubytovni. Sťažujú sa na drogy, sexbiznis a vysokú kriminalitu
pred 2 dňami
1
Janka je koordinátorka intimity vo filmoch: „Ak má muž erekciu, skryjeme ju“ (Rozhovor)
refresher+
Janka je koordinátorka intimity vo filmoch: „Ak má muž erekciu, skryjeme ju“ (Rozhovor)
15. 2. 2026 10:30
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
26. 1. 2026 13:17
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
refresher+
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
1. 2. 2026 17:00
1
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
13. 2. 2026 15:07
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu
26. 1. 2026 9:08
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
10. 2. 2026 9:42
Domov
Zdieľať
Diskusia