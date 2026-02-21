Americký herec Eric Dane, známy okrem iného zo seriálu Grey’s Anatomy a Euphoria, natočil posledný odkaz pre svoje dve dcéry krátko pred svojou smrťou.
Netflix na svojom YouTube kanáli zdieľal video s názvom „Eric Dane’s Final Message To His Daughters and The World.“ Herec zomrel vo štvrtok vo veku 53 rokov následkom amyotrofickej laterálnej sklerózy (ALS).
„Billie a Georgie, tieto slová sú pre vás. Snažil som sa. Občas som zakopol, ale snažil som sa. Celkovo sme si to však skvele užili, že áno?“ povedal herec vo svojom odkaze.
„Žite práve teraz“
Potom dcéram odovzdal niekoľko životných rád. „Po prvé, žite teraz, práve teraz, v prítomnosti. Je to ťažké, ale naučil som sa to,“ povedal. „Celé roky som sa mentálne strácal, dlhé hodiny som blúdil vo svojich myšlienkach, topil sa v obavách, sebaľútosti, hanbe a pochybnostiach. Neustále som si preberal svoje rozhodnutia a spochybňoval sám seba: ‚To som nemal robiť. To som nikdy nemal robiť.‘“
„Po druhé, zamilujte sa. Nemusí to byť nutne do človeka, aj keď to tiež odporúčam. Ale zamilujte sa do niečoho,“ povedal Dane. „Nájdite svoju vášeň, svoju radosť. Nájdite to, čo vás ráno donúti vstať z postele.“ Dodal, že on osobne sa zamiloval do herectva, práve keď bol vo veku svojich dcér.
„Po tretie, vyberajte si svojich priateľov múdro. Nájdite svojich ľudí a nechajte ich, aby našli vás, a potom sa im otvorte. Tí najlepší vám to vrátia. Bez posudzovania, bez podmienok, bez otázok,“ tvrdí herec.
„Ste pre mňa všetko. Dobrú noc. Milujem vás. To sú moje posledné slová,“ zakončil video Dane.