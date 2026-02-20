Hlavné témy
dnes 20. februára 2026 o 15:30
Čas čítania 8:29

Marek žije s vitiligom: Ľudia na mňa zazerali a robili si posmech. Myslel som si, že budem kvôli tomu smutný už navždy

Marek žije s vitiligom: Ľudia na mňa zazerali a robili si posmech. Myslel som si, že budem kvôli tomu smutný už navždy
Zdroj: Archív respondenta
Radka Klučárová
Radka Klučárová
„Prvé roky som si myslel, že budem kvôli tomu smutný už navždy. Trápilo ma to veľmi, aj keď toto ochorenie nebolí, ale psychike to vie dať zabrať. Ostatní ľudia, ktorí zazerali alebo si robili posmech, mi tiež nepridávali na pohode,“ hovorí Marek.

Vitiligo je autoimunitné ochorenie, ktoré sa v dôsledku straty pigmentu prejavuje bielymi škvrnami na pokožke. Nie je bolestivé ani nákazlivé, má však veľký vplyv na psychické zdravie pacientov.

Keďže v niektorých prípadoch pokrýva viac než 80 % povrchu tela, nezvyčajný vzhľad kože môže často priťahovať pozornosť verejnosti, vyvolávať zvedavé otázky a, žiaľ, aj nepríjemné poznámky či posmešky. To potvrdzuje aj Marek Blaho, ktorý s ochorením žije už takmer 10 rokov.

Začalo sa to šedivými vlasmi

„Vitiligo sa mi objavilo prvýkrát, keď som mal 21 rokov. Začalo sa to šedivými vlasmi. Hovoril som si, že veď pár šedivých vlasov v mladosti ľudia môžu mať. Zrazu sa ale začali pridávať aj fľaky po tele a tvári a tvoriť ‚mapy‘ šedivých vlasov. Vtedy som spozornel, že niečo asi nie je v poriadku,“ hovorí tridsaťročný muž.

Ide o veľmi zriedkavú chorobu, ktorá postihuje približne iba 1 až 2 % ľudí. Spočiatku sa prejavuje nenápadnými svetlými škvrnami po tele, ktoré môžu postupne pribúdať, až pokryjú väčšinu povrchu tela. V niektorých prípadoch môžu, podobne ako u Mareka, postihnúť aj vlasy, obočie či riasy. „Vo vlasatej časti, kde mám na koži stratu pigmentu, tak tam stratili pigment aj vlasy - hlavne v zadnej časti,“ približuje.

„Najčastejším prejavom vitiliga sú ostro ohraničené biele škvrny, pri ktorých dochádza k úplnej strate pigmentu. Ložiská sa môžu postupne zväčšovať a ochorenie má vo väčšine prípadov symetrické rozloženie. Najčastejšie sa objavuje na tvári – najmä v okolí úst a očí –, na rukách a prstoch, predovšetkým v oblasti kĺbov, na lakťoch, kolenách či v genitálnej oblasti. Typické sú aj miesta vystavené častému treniu alebo podráždeniu pokožky. V postihnutých oblastiach môže dôjsť aj k zbelaveniu vlasov, čo sa označuje ako leukotrichia,“ vysvetľuje dermatovenerologička Diana Pavličková.

respondent Marek, vitiligo
Zdroj: Archív respondenta

Dovtedy Marek o tomto ochorení vôbec netušil. Spätne si uvedomuje, že ľudí s ním si síce všimol, no nevedel, o čo presne ide. „Predtým som videl nejakých ľudí, že mali nejaké fľaky po tele, ale nejako som to neriešil. Slovo vitiligo som počul prvýkrát, až keď som to začal riešiť u kožného lekára,“ vysvetľuje Marek.

V tomto článku si prečítaš:
  • Ako sa Marek vysporiadal s posmeškami a nepríjemnými pohľadmi.
  • Aké boli prvé príznaky vitiliga.
  • Či sa dá vitiligo úplne vyliečiť.
  • Aké sú efektívne možnosti liečby podľa lekárky a aké najlepšie výsledky pacienti dosahujú.
  • Akú liečbu vyskúšal a čo mu pomohlo najviac.
  • Prečo si mnohí pacienti liečbu nemôžu dovoliť.
Začal sa vyhýbať vonkajšiemu svetu a uzatvárať do seba

Marek bol dovtedy extrovertný študent vysokej školy, ktorý si užíval zábavu a spoločnosť. Ochorenie mu však zobralo sebavedomie a postupne sa začal vyhýbať vonkajšiemu svetu a uzatvárať do seba.

„Vitiligo moje sebavedomie veľmi ovplyvnilo. Dovtedy som bol chalan na vysokej, ktorý mal rád spoločenský život. Potom som sa zmenil. Bál som sa chodiť medzi ľudí, aby sa na mňa nepozerali a neriešili to. Uzavrel som sa do seba a skoro so všetkým som prestal. Nechcel som, aby na mňa ľudia zazerali – prestal som chodiť von, hrávať futbal, chodiť na párty...,“ priznáva.

ZDRAVIE FYZICKÉ ZDRAVIE MENTÁLNE ZDRAVIE ZDRAVIE
