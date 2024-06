Zajedáš emócie jedlom? Kompenzácia pocitov nás dostane do bludného kruhu. Nutričná koučka radí, ako z neho von (Rozhovor)

Máš výčitky po každom koláči? Neustály kolobeh diét, odopierania, trýznenia a následné prejedanie sa a pocity hanby či viny. Diétne myslenie má podľa odborníčky väčšina z nás. Zdravým ľuďom však stačí iba naslúchať prirodzeným mechanizmom v tele.

Barbara Sviežená sa v minulosti venovala výskumu v oblasti genetiky a molekulárnej biológie, dnes pomáha ľuďom prekonať závislosť od jedla. „Jedlo môžeme považovať za primárnu drogu – opakovane využívaná slasť ponúknutá jedlom vedie k závislostnému správaniu. Závislostné správanie voči jedlu sa prejavuje tým, že jeme, aj keď nemáme hlad, ale túžime po pôžitku z jedla. Pri epizóde emočného jedenia zvyčajne jeme rýchlo, v osamotení, prežívame pocit hanby a ani nemusíme zjesť veľké množstvo potravy. Opakovane robíme to, čo nám prináša slasť, ale z dlhodobého hľadiska nám to škodí,“ hovorí Barbara.

V rozhovore pre Refresher ďalej vysvetľuje, ako môžeme znova načúvať svojmu telu a jeho primárnym potrebám.

Odborníčka zároveň vysvetľuje, prečo sa v snahe schudnúť neustále točíme v kruhu neúspešných diét a aké sú možnosti riešenia tohto problému. „Rôzne prieskumy účastníkov redukčných režimov ukazujú, že takmer polovica ľudí snažiacich sa o chudnutie trpí nejakou odchýlkou v regulácii príjmu potravy. V podstate aj chronické diétovanie je formou poruchy príjmu potravy. Je pravdepodobné, že ich neustále vstupovanie do nových diét im neprinesie výsledok. Pretože oni nemajú problém s tým, že by nevedeli, čo majú jesť.“

Majú problém s tým, že nevedia spracovať svoje emócie. Majú nutkavé myšlienky na jedlo, príliš veľa sa zaoberajú jedlom, a teda fungujú v diétnom myslení. Týka sa to obrovského počtu ľudí.

Radi by sme ti pripomenuli, že robiť kvalitnú prácu môžeme aj vďaka tvojej podpore. Pridaj sa do klubu Refresher+ a okrem množstva benefitov, ktoré na teba čakajú, získaš neobmedzený prístup k prémiovému obsahu.

Ako v ľudskom tele funguje regulácia príjmu potravy?

Za normálnych okolností ho máme geneticky a evolučne nastavený perfektne. Naše telo ako biologický stroj prirodzene vie, akú váhu má dosiahnuť, podobne ako organizmus zvierat v optimálnych podmienkach v prírode. Táto schopnosť sa nám počas života často pokazí a nad celým systémom preberá kontrolu naša hlava. Narušiť ju môžu poznámky okolia, náš subjektívny pohľad na nás samotných, kolobeh diét a mnoho ďalších vplyvov.

V čom spočíva prirodzená regulácia a ako vyzerá?

Prirodzená regulácia spočíva v tom, že potrebujem jesť, keď mám hlad. Najzákladnejším pravidlom je riadiť sa signálom tela. Ak mi telo povie, aby som doplnila energiu – idem jesť. Zároveň je prirodzené jesť iba do polosýta a nenapchávať sa. Ako človek by som mala rešpektovať tri pravidlá: jesť, keď mám hlad, jesť do polosýta a jesť to, čo môjmu telu slúži, a toto my ľudia často nerobíme.

Bežným ľuďom by som emočné jedenie opísala ako odchýlku, ktorá sa vymyká norme v stravovaní. Znamená to, že jedlo používajú na napĺňanie inej potreby, ako je doplnenie energie. Emočne jem vždy, keď nemám hlad a v pozadí jedlom riešim inú potrebu.

Vedela by si opísať emočné jedenie?

Bežným ľuďom by som emočné jedenie opísala ako odchýlku, ktorá sa vymyká norme v stravovaní. Znamená to, že jedlo používajú na napĺňanie inej potreby, ako je doplnenie energie. Emočne jem vždy, keď nemám hlad a v pozadí jedlom riešim inú potrebu.

V zahraničnej literatúre odborníci emočné jedenie opisujú ako jedenie pod vplyvom akejkoľvek emócie alebo prázdnoty či nudy. Nemusí to teda byť iba spektrum negatívnych emócií, ale aj pozitívnych.

Čím sa prejavuje emočné jedenie a ako sa líši od psychogénneho jedenia?