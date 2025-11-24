Fenomenálny návrat krajiny Oz pokračuje.
Wicked: For Good od Jon M. Chua má za sebou otvárací víkend, ktorý sa len tak nevidí – 226 miliónov dolárov celosvetovo. To ho okamžite vystrelilo do rebríčka najzárobkovejších filmových adaptácií broadwayských muzikálov, kde štartuje už na 6. mieste, píše Billboard.
Film nadväzuje na fenomenálny úspech predchádzajúcej snímky Wicked (2024), ktorý porazil muzikál Mamma Mia!, Grease aj Les Misérables, a stal sa historicky najzárobkovejšou adaptáciou už za päť týždňov od premiéry. Dnes sedí na vrchole s viac ako 758 miliónmi.
Dvojdielny filmový fenomén ovládol nielen kiná, ale aj Oscarov. Prvá časť si odniesla 10 nominácií a dve sošky. Wicked: For Good pokračuje vo víťaznom ťažení s Arianou Grande a Cynthiou Erivo a budúci rok zabojuje o Oscara v 16 kategóriách.
Režisér Jon M. Chu má na konte hneď tri veľké muzikálové adaptácie (vrátane In the Heights) a aktuálne žne najväčší úspech svojej kariéry.
(podľa celosvetových tržieb)
1. Wicked (2024) – 758,1 mil. $
2. Mamma Mia! (2008) – 706,7 mil. $
3. Les Misérables (2012) – 442,8 mil. $
4. Grease (1978) – 396,3 mil. $
5. Chicago (2003) – 306,8 mil. $
6. Wicked: For Good (2025) – 226 mil. $ (novinka v rebríčku)
7. Into the Woods (2014) – 212,9 mil. $
8. Hairspray (2007) – 203,6 mil. $
Odborníci predpovedajú, že ak bude Wicked: For Good rásť týmto tempom, pokojne môže atakovať aj prvé tri priečky. A možno nám práve vzniká najúspešnejší muzikálový film všetkých čias.