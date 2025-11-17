Video, na ktorom mladý muž preskočí zábrany na premiére Wicked: For Good v Singapure a chytí Arianu Grande za ramená, obletelo sociálne siete rýchlosťou blesku.
Muž na videu je 26-ročný Austrálčan Johnson Wen, ktorý sa podľa BBC predral cez fotografov a vrhol sa priamo na Arianu. Jej kolegyňa Cynthia Erivo ho okamžite odstrčila, no situáciu musela nakoniec riešiť ochranka. Ako sa ukázalo, v prípade daného muža nešlo o žiadny impulzívny výstrelok ani fanúšikovský prešľap, ale o človeka, ktorý má za sebou dlhú históriu podobných útokov na celebrity.
Súd v Singapure Wena v pondelok uznal vinným z narušenia verejného poriadku a odsúdil ho na deväť dní väzenia. Bral pritom do úvahy aj skutočnosť, že sa Wen na červený koberec pokúsil vtrhnúť dvakrát, a to aj po tom, čo ho prvýkrát odviedla ochranka.
Nie je to však jeho prvý incident. Wen si na podobných činoch prakticky buduje kariéru. V minulosti už podľa portálu People vbehol na pódium počas koncertov The Weeknda, The Chainsmokers či Katy Perry, ktorú v Sydney dokonca objal na pódiu okolo ramien.
Na sociálnych sieťach sa chválil aj tým, ako počas MS vo futbale žien v roku 2023 vbehol na ihrisko a v roku 2024 sa pokúsil narušiť atletické preteky na olympiáde v Paríži.
Jeho „kaskadérstvo“ však nesie následky. Podľa 9News už dlhuje na pokutách viac než 20 000 dolárov, je nezamestnaný a hrozia mu ďalšie sankcie. Napriek tomu, že v lete tvrdil, že s podobnými výstrelkami končí, realita ukazuje opak.
Po deviatich dňoch vo väzení bude Wen slobodný, no otázkou zostáva, či sa jeho správanie po tomto treste naozaj zmení, alebo len čaká na ďalšiu príležitosť, ako sa dostať do blízkosti celebrít.