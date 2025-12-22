Myslíš si, že staré DVD, prvý iPhone či kabelka z čias Britney Spears a Paris Hilton už nemajú cenu? Omyl. Veci, ktoré sme v 00. rokoch bežne používali alebo schovávali „pre istotu“, dnes zberatelia kupujú za nemalé sumy.
Ak máš doma staré DVD box sety, možno sedíš na malom poklade. Kompletná kolekcia filmov Carry On sa dnes predáva od 350 eur, podobne ako limitované edície Monty Python a Svätý Grál či zberateľské balenia Blade Runnera. Rozhoduje stav, originalita a bonusový obsah – bežné vydania veľkú hodnotu nemajú, no špeciálne edície áno.
Veľkým hitom sú aj staré technológie. Prvá generácia iPhonu z roku 2007 je na aukciách mimoriadne žiadaná, podobne aj niektoré iPody. To, čo kedysi pôsobilo zastarano, je dnes nostalgickým kúskom technologickej histórie.
Prekvapením môžu byť aj módne doplnky z 00. rokov. Kabelky značiek ako Juicy Couture či Von Dutch, ktoré boli kedysi módnym terčom posmechu, dnes zažívajú comeback a na Ebayi sa predávajú za stovky eur. Rovnako rastie záujem o vintage Playboy merch – od vankúšov cez župany až po ikonické lávové lampy so zajačikom.
Hodnotu majú aj knihy a tlač. Prvé vydania kníh o Harrym Potterovi sa bežne predávajú za stovky eur, pri výnimočných kusoch dokonca za tisíce. Zberatelia sa nevyhýbajú ani starým pánskym či erotickým časopisom - celé kolekcie dnes nachádzajú nových majiteľov za desiatky eur.
Ak teda doma skladuješ staré filmy, hudbu, techniku či módne kúsky, možno sa oplatí prehrabať skrine. To, čo si považoval za zabudnutú haraburdu, môže mať dnes nečakanú zberateľskú hodnotu.