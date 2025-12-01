REFRESHER BOOK CLUB: 15 kníh, ktoré nesmú chýbať pod stromčekom. V našom výbere nájdeš tipy na darček pre celú rodinu

Ktorý titul skončí v tvojej knižnici?
Rovnako ako pyžamo či ponožky, aj knihy neodmysliteľne patria k Vianociam. Každý knihomoľ nám dá iste za pravdu, že sadnúť si k vianočnému stromčeku s úplne novou knihou a vianočnými koláčikmi je absolútne dokonalý pocit. Dobrá kniha je jednoducho stávka na istotu, s ktorou nemáš čo pokaziť.
Aby sme ti tento rok vianočné nákupy darčekov uľahčili, zozbierali sme pre teba niekoľko skvelých tipov na knihu pre každého člena rodiny. V našom zozname nechýba romantika, dobrodružstvo, fantasy, literatúra faktu ani spoločenská beletria.
Vybrané knižky v našom aktuálnom knižnom klube máš teraz s 10 % zľavou. Stačí, ak v košíku zadáš promo kód DARCEKYREFRESHER10. Kód platí do 31.decembra 2025.
Limity poznania (Samuel Kováčik)
- 16,96 €
- žáner: odborná a náučná literatúra
Tohtoročná novinka z pera Samuela Kováčika alias Vedátora by nemala chýbať v poličke žiadneho zvedavého človeka. Ako vysvetlil autor, táto kniha je o poznaní. O teóriách, o tom, ako poznanie vzniká a čo pre nás predstavuje.
Táto knižná novinka však nie je iba pre ľudí, ktorí mal z fyziky jednotky. Autor má cit pre podanie zložitých javov ľudskou rečou, a preto dielo zaujme aj tých, ktorí sa o vedu nezaujímajú alebo ju vnímajú len ako zhluk odťažitých teórií.
Posledné tajomstvo (Dan Brown)
- 24,52 €
- žáner: detektívka
Aj tentokrát ide o knižnú novinku, ktorá sa na pulty kníhkupectiev dostala len tento rok. V románe Posledné tajomstvo sa spisovateľ vracia na scénu so šokujúcim románom odohrávajúcim sa v legendami opradenej Prahe.
Na pozadí záhadnej vraždy, zmiznutého rukopisu a prastarých symbolov sa rozbieha napínavý boj s časom, v ktorom uznávaný odborník na symboliku Robert Langdon odhaľuje tajomstvo schopné navždy zmeniť naše chápanie ľudského vedomia.
Zaklínač: Rázcestie krkavcov (Andrzej Sapkowski)
- 18,62 € (špeciálne vydanie s dvoma obálkami)
- žáner. fantasy
Najnovšie dielo poľského spisovateľa nás zavedie do čias, keď bol Geralt z Rivie čerstvým absolventom Kaer Morhenu vstupujúcim do sveta, ktorý zaklínačom nerozumie ani ich nevíta s otvorenou náručou.
Nie je len Bielym Vlkom či Mäsiarom z Blavikenu, ale mladým zaklínačom, ktorý sa učí prežiť vo svete, čo ho odmieta. Pod vedením tajomného Prestona Holta zisťuje, čo skutočne znamená nosiť medailón vlka. Keď sa hranice dobra a zla začnú rozplývať, musí sa rozhodnúť, či prijme údel netvora, alebo si vykope vlastnú cestu k legende.
Atómové návyky (James Clear)
- 17,91 €
- žáner: motivačná literatúra
Autor bestselleru jednoduchou a zrozumiteľnou formou vysvetľuje, ako uvažovať o pokroku. Po prečítaní zistíš, prečo stanovenie si cieľov nie je dostatočná motivácia alebo prečo ti niekedy stačí zlepšiť sa len o 1 %. Ďalej sa dozvieš, že ak sa ti nedarí zbaviť sa zlozvykov, problém nespočíva v nedostatku pevnej vôle.
Začiatkom decembra ku knihe pribudne aj novinka v podobe workbooku. Oficiálny sprievodca čitateľom ponúkne prehľadné šablóny na sledovanie pokroku, cvičenia na prekonanie stagnácie, tipy na prispôsobenie návykov meniacim sa okolnostiam aj nové postrehy o tom, ako do procesu vniesť radosť a hravosť.
9. november (Colleen Hoover)
- 17,89 €
- žáner: spoločenská beletria
Autorka bestselleru Končí sa to nami, ktorý sa dočkal aj filmového spracovania s hviezdnym obsadením, potešila pred Vianocami všetkých svojich slovenských čitateľov. Na pulty kníhkupectiev totižto dorazil slovenský preklad jej románu 9. november.
Deň pred sťahovaním na opačný koniec krajiny sa Fallon zoznámi s Benom. Napriek jej neistote spôsobenej jazvami na tvári spolu strávia posledný deň v Los Angeles a dohodnú sa, že sa každý rok stretnú v ten istý deň. Ich nezvyčajný pakt sa stane inšpiráciou pre Benovu knihu. Keď však Fallon začne pochybovať, či je Ben vždy úprimný, napadne ju, či ho nepriťahuje skôr dramatický zvrat do jeho románu než ona sama.
Vianoce na Manhattane (Julie Caplin)
- 17,84 €
- žáner: romantika
Ďalšia kniha pre milovníkov a milovníčky romantiky, tentokrát s vôňou vianočného korenia a poriadnou dávkou snehu. Evie, poznačená stratou rodičov, a Noah, bývalý futbalista s ťaživou vinou, sa počas Vianoc stretnú v zasneženom New Yorku a zažijú chvíle, na ktoré sa nezabúda.
Romantický príbeh o novinárke Evie a futbalovom hráčovi Noahovi ti ukáže, že protiklady sa občas priťahujú a sny sa v správny čas plnia.
Nájomníčka (Freida McFadden)
- 15,22 €
- žáner: triler
Blake Porter príde o prácu aj istoty a nový dom sa z vysnívaného bývania rýchlo mení na zdroj stresu – až do chvíle, keď sa objaví dokonalá nájomníčka Whitney. Spočiatku pôsobí ako splnený sen, no zvláštne správanie susedov, hnilobný zápach v dome a desivé nočné zvuky naznačujú, že niečo nie je v poriadku.
Keď Blake začne tušiť, že niekto pozná jeho najtemnejšie tajomstvá, uvedomí si, že nebezpečenstvo je omnoho bližšie, než si dokázal predstaviť – a pasca sa už čoskoro zaklapne.
Stopárov sprievodca galaxiou (Douglas Adams)
- 17,89 € (kompletné vydanie série)
- žáner: sci-fi
Stopárov sprievodca galaxiou je kultová sci-fi séria. Sledujeme v nej Arthura Denta, obyčajného Angličana, ktorého chvíľu pred zničením Zeme zachráni priateľ Ford Prefect a spolu sa vrhnú do šialených dobrodružstiev naprieč vesmírom.
Čaká ich pátranie po pánovi sveta, záchrana vesmíru, stretnutie s dievčinou snov aj hľadanie nového domova – a pritom ich neustále prenasleduje absurdný humor Douglasa Adamsa. A keď sa Arthur konečne pokúsi o pokojný život, samozrejme, objaví sa Ford… a všetko sa začne odznova.
Večne spievajú lesy (Trygve Gulbranssen)
- 17,91 €
- žáner: historická beletria
Na odľahlom statku Bjørndal, obklopenom temnými nórskymi lesmi, žije rod, ktorý je pevne zviazaný s pôdou, tradíciami aj neľahkým životom v drsnej prírode. Keď sa mladý Dag Bjørndal vracia domov, musí ochrániť dedičstvo svojich predkov, postaviť sa nepriateľom a nájsť vlastnú cestu medzi tým, čo bolo, a tým, čo má prísť.
V surovej, no podmanivej škandinávskej krajine sa odvíja nadčasový príbeh o láske, cti a neochvejnej vôli človeka vzdorovať osudu. Gulbranssenova severská klasika, ktorá si získala srdcia čitateľov po celom svete, prichádza v novom slovenskom preklade.
Malý život (Hanya Yanagihara)
- 24,10 €
- žáner: spoločenská beletria, new adult
Keď sa štyria spolužiaci z malej vysokej školy v Massachusetts presťahujú do New Yorku, aby tam skúsili preraziť, nemajú peniaze, sú neistí a dopredu ich ženie len ich priateľstvo a ctižiadostivosť.
Román Malý život prostredníctvom príbehu štyroch priateľov rozpráva o láske, obetavosti, krutosti života aj neschopnosti bojovať s osudom. Autorka v ňom vykreslila nevšedné podoby priateľstva a lásky a neľútostne odkryla, ako môžu človeka zlomiť vlastné skúsenosti aj spomienky.
Scvrknutý svet (Veronika Cosculluela)
- 16,00 €
- žáner: reportážna literatúra
Scvrknutý svet je reportážna výprava za múry slovenských väzníc, kam sa bežný človek nikdy nedostane. Novinárka Veronika Cosculluela odhaľuje, ako vyzerá skutočný každodenný život väzňov, dozorcov či ľudí, ktorí ich sprevádzajú späť do reality.
Kniha otvára dvere do uzavretého systému, ktorý ovplyvňuje tisíce rodín, no o ktorom sa na verejnosti hovorí len zriedka. Prináša odpovede na to, čo sa deje v hlave človeka pri nástupe na trest, pri návrate na slobodu aj na to, čo je vo väzení v skutočnosti najťažšie.
Inspirace Baťa (Gabriela Končitíková)
- 21,10 €
- žáner: motivačná literatúra, životopisy
Kniha Inspirace Baťa odhaľuje menej známu stránku Tomáša Baťu – jeho premyslený systém, ktorý podporoval nielen efektívne podnikanie, ale aj duševné zdravie a osobnostný rast spolupracovníkov.
Na štyri časti rozdelená publikácia učí, ako rozvíjať telo, myseľ, dušu aj vzťahy podľa baťovských princípov a ponúka praktické návody, ako tieto zásady okamžite aplikovať v živote. Nechýbajú ani originálne baťovské desatorá a pravdivé príbehy, ktoré ukazujú Baťu ako vizionára, ale aj človeka s jeho slabosťami a silnými emóciami.
Vzťahy a mýty – Párová terapia do vrecka (Honza Vojtko)
- 14,90 €
- žáner: motivačná literatúra, psychológia a vzťahy
Ak si niekedy dostal „zaručene osvedčenú“ radu do vzťahu, ktorá ti skôr nasadila chrobáka do hlavy, ako ti pomohla, táto kniha je pre teba. V single období aj vo vzťahu ľahko podliehame mýtom či poloprávdám, ktoré nám okolie podáva ako zaručené pravdy. Autor ich trpezlivo rozpletá a ukazuje, prečo niektoré vzťahy nefungujú, hoci „na papieri“ vyzerajú ideálne.
Vzťahy a mýty sú ako terapeutov gauč v knižnej podobe. Pomôžu ti získať pokoj v hlave, pozrieť sa na vlastné vzťahy triezvejšie a pochopiť, čo je skutočne dôležité pre harmonické partnerstvo – bez zaručených návodov, ale s množstvom užitočných aha-momentov.
Blue Sisters (Coco Mellors)
- 19,79 €
- žáner: spoločenská beletria
Autorka bestselleru Kleopatra a Frankenstein prináša príbeh o Avery – úspešnej právničke žijúcej s manželkou v Londýne, Bonnie – bývalej boxerskej šampiónke a dnešnej vyhadzovačke v Los Angeles, a Lucky – rebelskej modelke, ktorá sa v parížskom víre večierkov a drog pomaly stráca sama sebe.
Rok po tragickej smrti štvrtej sestry Nicky sa vracajú do bytu, v ktorom vyrástli, aby zabránili jeho predaju… a nechtiac otvárajú aj všetko, čo sa v ich rodine roky zametalo pod koberec. Blue Sisters je silný román o sesterstve, smútku, závislostiach a prehnaných ambíciách, ktoré dokážu rodinu zblížiť aj úplne rozbiť.
Ónyxová smršť (Rebecca Yarros)
- 25,11 € (špeciálne vydanie s oriezkou)
- žáner: fantasy
Tretí diel megaúspešnej dračej série opäť valcuje rebríčky – a to aj u čitateľov, ktorí inak po fantasy nesiahajú. Autorka píše priamočiaro, s dôrazom na emócie, vášeň a vzťahy, takže kniha je dokonalým únikom z reality.
Violet Sorrengailová vie, že na štúdium už nie je priestor – vojna je tu. Nepriateľ ohrozuje nielen múry akadémie, ale aj ich vlastné rady, a zistiť, komu sa dá veriť, je čoraz ťažšie. Violet sa musí vydať za hranice ochranného štítu, získať nových spojencov a ochrániť svojich milovaných. Potrebujú armádu. Potrebujú mágiu. A potrebujú niečo, čo môže nájsť len Violet: pravdu.