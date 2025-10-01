Kategórie
dnes 1. októbra 2025 o 9:00
Čas čítania 4:49
Timotej Gašper

András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák

András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
Zdroj: Wikimedia Commmons / Youtube
HISTÓRIA DRUHÁ SVETOVÁ VOJNA MAĎARSKO STRAŠIDELNÉ PRÍBEHY
Odišiel na front a domov sa kvôli chybe vrátil o 56 rokov neskôr.

Predstav si, že si niekde v zahraničí a dostaneš sa do situácie, keď tvoje jazykové znalosti nestačia a s miestnymi na seba len pozeráte a snažíte sa vysvetliť si, čo vlastne chcete povedať.

Nepríjemné, no v modernom svete za pomoci prekladačov či appiek je z toho po zvyšok života maximálne úsmevná príhoda na pár minút. Predstav si však, že ťa tvoja rečová bariéra a nešťastná náhoda uzavrie v sovietskom psychiatrickom ústave na 53 rokov.

Presne to prežil András Toma, maďarský vojak, ktorého vo veku 18 rokov naverbovali do armády na boj proti Sovietskemu zväzu a spojencom. Tam ho zajali sovietske jednotky a odviezli do Gulagu. 

Pre chabú úroveň zdravotnej starostlivosti sa v pracovných táboroch šírili rôzne choroby, čo neobišlo ani jeho a s infekciou putoval do vojenskej nemocnice, kde mu amputovali nohu. Zdá sa, že to bol v rámci ďalších desiatok rokov ešte jeden z jeho menších problémov.

Keďže hovoril iba po maďarsky a v tábore či v nemocnici nebolo príliš veľa ľudí, ktorí by okrem ruštiny ovládali iný jazyk, považovali ho za človeka s psychickou diagnózou a duševnou poruchou.

András András András András
Zobraziť galériu
(6)

András Toma zostal v liečebni pre duševne chorých až do roku 2000, keď ho takmer zázrakom objavil Karol Moravčík, český lekár a jazykovedec slovenského pôvodu. 

DRUHÁ SVETOVÁ VOJNA MAĎARSKO STRAŠIDELNÉ PRÍBEHY
Timotej Gašper
Timotej Gašper
Reporter
Všetky články
Tvorím reportáže, píšem o gastronómii, zaujímavostiach z domova aj zo sveta a vyhľadávam inšpiratívnych ľudí.
Náhľadový obrázok: Wikimedia Commons / Youtube
