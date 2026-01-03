Dánska štátna pošta doručila posledný list v histórii. Po viac ako 400 rokoch končí s doručovaním

Dánsko sa stalo prvou krajinou, ktorá oficiálne ukončila doručovanie klasických listov prostredníctvom štátnej pošty.
PostNord 30. decembra doručil posledný papierový list, čím ukončil takmer 400-ročnú tradíciu štátnej pošty v Dánsku. Dopyt po listoch klesol o viac ako 90 % od roku 2000, preto sa doručovanie listov stalo ekonomicky neudržateľným. Informovali o tom správy CNN.
Všetky červené poštové schránky po krajine už boli odstránené a približne 1 500 pracovníkov prišlo o prácu. PostNord sa bude naďalej sústrediť len na doručovanie balíkov, ktoré je stále žiadané.
Listy bude v Dánsku možné posielať cez súkromnú firmu DAO, ktorá prevezme časť služieb na platenom základe.
