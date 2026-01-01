Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 1. januára 2026 o 19:00
Čas čítania 4:45

Zisťovala som, ako fungujú testosterónové kliniky: Ak do 5 minút nedostane klient erekciu, nič neplatí

Zisťovala som, ako fungujú testosterónové kliniky: Ak do 5 minút nedostane klient erekciu, nič neplatí
Zdroj: Refresher/Barbara Dudeková
Barbara Dudeková
Barbara Dudeková
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Pozreli sme sa na to, ako funguje celý proces a či takéto kliniky nájdeš aj v okolí Slovenska.

Testosterónová terapia, v skratke TRT (Testosterone replacement therapy, pozn. red.), je v USA v posledných rokoch rýchlo rastúci trend. Muži už nepotrebujú ísť k urológovi či endokrinológovi. Na to, aby si zvýšili testosterón, im stačí navštíviť jednu z mnohých špecializovaných kliník.

K pravidelnému injekčnému či orálnemu užívaniu syntetického testosterónu sa otvorene priznávajú celebrity, podcasteri či influenceri. O terapii väčšinou hovoria, že im zmenila život k lepšiemu a výrazne prispievajú k tomu, že sa o tejto téme hovorí. Známy užívateľ testosterónu je napríklad podcaster Joe Rogan.

Testosterónové tabletky. Testosterónová klinika v Texase. Testosterónová klinika v Texase. Testosterónová klinika v Texase.
Zobraziť galériu
(5)



TRT môže byť pre mužov, ktorí trpia nedostatkom tohto hormónu, naozaj zásadným zlepšením kvality života. Lekári uznávajú, že terapia je bezpečná a naozaj pomáha zmierniť príznaky nízkej hladiny testosterónu. Problém je však v tom, že si ju nechávajú predpísať aj muži, ktorí ju vôbec nepotrebujú. Zisťovali sme preto, ako fungujú testosterónové kliniky v USA a či podobné zákroky možno podstúpiť aj v blízkosti Slovenska.

Odporúčané
Mnohí Američania si nájdu pod vianočným stromčekom zbrane. V USA ich kúpiš aj v supermarkete Mnohí Američania si nájdu pod vianočným stromčekom zbrane. V USA ich kúpiš aj v supermarkete 18. decembra 2025 o 19:00

V Refresheri pravidelne otvárame témy, ktoré sú pre spoločnosť tabu. Jednou z nich je aj zdravá sexualita, a preto o nej píšeme otvorene, fakticky a bez predsudkov. Napriek tomu, že je súčasťou života každého z nás, len málokedy sa o nej hovorí nahlas a prirodzene. Tvorbou kvalitných textov chceme docieliť, aby sa to zmenilo.

Naposledy sme napríklad vyspovedali Romana, ktorý si nechal zväčšiť penis a zisťovali, či fungujú cviky na zlepšenie erekcie. Ak sa ti naša práca páči, podpor nás vstupom do klubu Refresher+.

Testosterónové tabletky.
Testosterónové tabletky. Zdroj: Refresher/Barbara Dudeková

Lákajú na rýchlu erekciu

Keď som do internetového prehliadača napísala „testosterónová klinika blízko mňa“, do pol hodiny autom mi ich našlo asi osem. Väčšinou mali názvy ako Men’s Clinic, Ageless Men, Men’s Health (v preklade Mužská klinika, Nestarnúci muž, Mužské zdravie, pozn. red.) Vybrala som si dve z nich a prezrela si ich webové stránky.

Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Je cool čítať s porozumením, je smart dočítať článok zadarmo.
Chcem smart predplatné
Pridaj sa do klubu Refresher+ už od 1€

Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Prečo už hormonálna terapia u mužov nie je tabu.
  • Kde pri Slovensku nájdeš takéto kliniky.
  • Na čo kliniky mužov lákajú.
  • Ako sa dá obísť riadna diagnostika.
  • Aké sú vedľajšie účinky a čo odporúčajú lekári.
Dočítaj článok už od 1 €
Máš už predplatné?
Prihlásiť sa
Dočítať článok
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 195053 a aktivuj si predplatné na celý mesiac.
Cena SMS predplatného je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Odomknúť cez SMS
Všetky články na mesiac
POSLAŤ SMS Ako to funguje?
Odomkni a získaj
Refresher bez reklám
stovky prémiových článkov
extra benefity
zvýhodnené členstvá
lístky zadarmo
pay per view kódy
Zobraziť všetky
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ
Odporúčame
Blížia sa Majstrovstvá sveta v hokeji do 20 rokov. Pozri si, s kým bude hrať Slovensko
Sponzorovaný obsah
Blížia sa Majstrovstvá sveta v hokeji do 20 rokov. Pozri si, s kým bude hrať Slovensko
22. 12. 2025 11:00
Kyra schudla vyše 50 kíl: Moja hlava nové telo nedokázala prijať, ľudia ma upodozrievali, že mi pomohol Ozempic
refresher+
Kyra schudla vyše 50 kíl: Moja hlava nové telo nedokázala prijať, ľudia ma upodozrievali, že mi pomohol Ozempic
včera o 13:30
Stand-Up komička Simona o príprave na šou Tichá noc: „S mužom sa niekedy aj naschvál pohádame, sú z toho najlepšie vtipy“
Sponzorovaný obsah
Stand-Up komička Simona o príprave na šou Tichá noc: „S mužom sa niekedy aj naschvál pohádame, sú z toho najlepšie vtipy“
22. 12. 2025 12:00
Značka Lenovo v roku 2025 prekvapila. Tieto inovatívne novinky budeš chcieť aj ty
Sponzorovaný obsah
Značka Lenovo v roku 2025 prekvapila. Tieto inovatívne novinky budeš chcieť aj ty
20. 12. 2025 12:00
Miloš hrá futbal na Maldivách: Na tréning chodíme loďou, hráči sa pred zápasom modlia na kobercoch (Rozhovor)
refresher+
Miloš hrá futbal na Maldivách: Na tréning chodíme loďou, hráči sa pred zápasom modlia na kobercoch (Rozhovor)
pred 2 dňami
Na posedenie vypil 100 pív a zjedol 8 steakov. Zápasník André The Giant prezývaný „8. div sveta“ meral cez 2 metre a vážil 235 kíl
refresher+
Na posedenie vypil 100 pív a zjedol 8 steakov. Zápasník André The Giant prezývaný „8. div sveta“ meral cez 2 metre a vážil 235 kíl
dnes o 12:00
Storky
Tomáš Tatar má dôvod na radosť. S manželkou privítali na svet dcérku
Beyoncé to stihla pred novým rokom. Je z nej oficiálne miliardárka
Zvarči a Yaksha sa stretnú v klietke. Celebrity Series v OKTAGONE pokračuje
NobodyListen sa na Instagrame pochválil novým autom
Parcels mieri na Grape festival: Kapela spolupracovala aj s Daft Punkom
Blížia sa Majstrovstvá sveta v hokeji do 20 rokov. Pozri si, s kým bude hrať Slo...
Sponzorovaný obsah
Ronaldo ukázal vo svojich 40 rokoch extrémnu formu. Fotku komentoval aj Musk
Značka Lenovo v roku 2025 prekvapila. Tieto inovatívne novinky budeš chcieť aj t...
Sponzorovaný obsah
Ed Sheeran schudol 14 kg. Jeho fotenie pre Men's Health sa stalo virálnym
Popcorn inšpirovaný bryndzovými haluškami? V Bratislave vznikol nový food koncep...
Boli sme na predstavení vianočnej kolekcie Tezenis. Spája kvalitné materiály a š...
V spolupráci
Najdesivejšia hra všetkých čias mieri na filmové plátna. Ikonické monštrá znovu ...
Nike prichádza s kuframi. Ich dizajn je inšpirovaný ikonickými teniskami Air For...
Máš na to posledných 24 hodín: Legendárne RPG zo sveta Harryho Pottera je na Epi...
Silné gesto Angeliny Jolie. Rozhodla sa ukázať jazvu na prsiach
Značka Medicine predstavila novú kolekciu inšpirovanú sériou Harry Potter
Sponzorovaný obsah
Cristiano Ronaldo si má zahrať v Rýchlo a zbesilo. Vin Diesel má pre neho rolu
Poznáme víťaza reality šou Farma 17
Stará tržnica opäť ožije Vianocami. Návštevníkov čaká bohatý program
Separov koncert na Tehelnom poli je už na Voyo. Ukazuje najlepšie momenty a záku...
Sponzorovaný obsah
Lifestyle news
Koľko stoja outfity Emily v Paríži? Z cenoviek jej kúskov sa ti zatočí hlava
pred 2 hodinami
Náhle zomrel známy český herec Pavel Nečas. Mal 59 rokov
dnes o 14:20
1
Koľko zarába princ William? Vojvodstvo zverejnilo reálne čísla jeho príjmov
včera o 15:46
1
AKTUÁLNE: Sydney už privítalo nový rok 2026. Pozri sa na prvé zábery z osláv
včera o 14:31
Jedna z najväčších leteckých záhad pokračuje. Let MH370 má možno poslednú nádej na vysvetlenie
včera o 13:31
Randenie v roku 2026: Toto sú štyri nové kľúčové trendy, ktoré zmenia tvoj milostný život
včera o 12:39
Člen skupiny One Direction si otvoril reštauráciu. Niall Horan vyžaduje vo svojom podniku prísny dress code
včera o 11:53
Silvester nie je zábava pre všetkých. Takto ho pomôžeš zvládnuť svojmu domácemu miláčikovi
včera o 10:39
VIDEO: Thor ukazuje svoju zraniteľnú stránku. Marvel zverejnil nový teaser k Avengers: Doomsday
včera o 09:54
Tomáš Tatar má dôvod na radosť. S manželkou privítali na svet dcérku
včera o 09:07
Spravodajstvo
Politika Financie Počasie Švajčiarsko
Viac
Pri požiari v lyžiarskom stredisku vo Švajčiarsku zahynulo podľa dostupných informácií najmenej 47 ľudí
pred 2 hodinami
Na dovolenke v obľúbenej destinácii si už nebudeš musieť meniť peniaze. Do eurozóny pribudla ďalšia krajina
pred 2 hodinami
ZMENY PRE VODIČOV: Od januára sa posúva dôležitá veková hranica
pred 3 hodinami

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Na posedenie vypil 100 pív a zjedol 8 steakov. Zápasník André The Giant prezývaný „8. div sveta“ meral cez 2 metre a vážil 235 kíl
Zahraničné
dnes o 12:00
refresher+
Na posedenie vypil 100 pív a zjedol 8 steakov. Zápasník André The Giant prezývaný „8. div sveta“ meral cez 2 metre a vážil 235 kíl
dnes o 12:00
Strávila som deň v psychiatrickej liečebni na Prednej Hore: Takto vyzerá bežný deň pacientov
refresher+
Strávila som deň v psychiatrickej liečebni na Prednej Hore: Takto vyzerá bežný deň pacientov
včera o 18:00
Kam vycestovať za teplom počas zimy? Toto je TOP 10 slnečných destinácií, ktoré ti pomôžu zabudnúť na sneh aj nekonečnú hmlu
Kam vycestovať za teplom počas zimy? Toto je TOP 10 slnečných destinácií, ktoré ti pomôžu zabudnúť na sneh aj nekonečnú hmlu
dnes o 11:00
Randenie v roku 2026: Toto sú štyri nové kľúčové trendy, ktoré zmenia tvoj milostný život
Randenie v roku 2026: Toto sú štyri nové kľúčové trendy, ktoré zmenia tvoj milostný život
včera o 12:39
Jedna z najväčších leteckých záhad pokračuje. Let MH370 má možno poslednú nádej na vysvetlenie
Jedna z najväčších leteckých záhad pokračuje. Let MH370 má možno poslednú nádej na vysvetlenie
včera o 13:31
KVÍZ: Čítal si v roku 2025 správy? Odpovedať na otázky z TOP momentov posledných mesiacov pre teba potom nebude problém
KVÍZ: Čítal si v roku 2025 správy? Odpovedať na otázky z TOP momentov posledných mesiacov pre teba potom nebude problém
pred 2 dňami
Viac z Šport Všetko
Nové detaily v nehode Anthonyho Joshuu: Pri havárii zomreli dvaja jeho dlhoroční priatelia
Nové detaily v nehode Anthonyho Joshuu: Pri havárii zomreli dvaja jeho dlhoroční priatelia
pred 2 dňami
Miloš hrá futbal na Maldivách: Na tréning chodíme loďou, hráči sa pred zápasom modlia na kobercoch (Rozhovor)
pred 2 dňami
Ronaldo ukázal vo svojich 40 rokoch extrémnu formu. Fotku komentoval aj Elon Musk
21. 12. 2025 12:26
Viac z Refresher Všetko
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
refresher+
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
17. 12. 2025 7:20
1
Tvár 13-ročného dievčaťa vložili do porna a vydierali ho. Sexuálni predátori čoraz viac zneužívajú AI, vraví ex-vyšetrovateľ
10. 12. 2025 17:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
29. 11. 2025 15:46
Viac z Zdravie Všetko
Zisťovala som, ako fungujú testosterónové kliniky: Ak do 5 minút nedostane klient erekciu, nič neplatí
refresher+
Zisťovala som, ako fungujú testosterónové kliniky: Ak do 5 minút nedostane klient erekciu, nič neplatí
pred hodinou
Veronika sa narodila s tetracyklínovými zubami: Zubárka mi kedysi povedala, že si nikdy nikoho nenájdem
26. 12. 2025 12:00
Kyra schudla vyše 50 kíl: Moja hlava nové telo nedokázala prijať, ľudia ma upodozrievali, že mi pomohol Ozempic
včera o 13:30

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Zisťovala som, ako fungujú testosterónové kliniky: Ak do 5 minút nedostane klient erekciu, nič neplatí
Sex & Porno
pred hodinou
refresher+
Zisťovala som, ako fungujú testosterónové kliniky: Ak do 5 minút nedostane klient erekciu, nič neplatí
pred hodinou
Pozreli sme sa na to, ako funguje celý proces a či takéto kliniky nájdeš aj v okolí Slovenska.
Na posedenie vypil 100 pív a zjedol 8 steakov. Zápasník André The Giant prezývaný „8. div sveta“ meral cez 2 metre a vážil 235 kíl
refresher+
Na posedenie vypil 100 pív a zjedol 8 steakov. Zápasník André The Giant prezývaný „8. div sveta“ meral cez 2 metre a vážil 235 kíl
dnes o 12:00
Kam vycestovať za teplom počas zimy? Toto je TOP 10 slnečných destinácií, ktoré ti pomôžu zabudnúť na sneh aj nekonečnú hmlu
Kam vycestovať za teplom počas zimy? Toto je TOP 10 slnečných destinácií, ktoré ti pomôžu zabudnúť na sneh aj nekonečnú hmlu
dnes o 11:00
Strávila som deň v psychiatrickej liečebni na Prednej Hore: Takto vyzerá bežný deň pacientov
refresher+
Strávila som deň v psychiatrickej liečebni na Prednej Hore: Takto vyzerá bežný deň pacientov
včera o 18:00
Kyra schudla vyše 50 kíl: Moja hlava nové telo nedokázala prijať, ľudia ma upodozrievali, že mi pomohol Ozempic
refresher+
Kyra schudla vyše 50 kíl: Moja hlava nové telo nedokázala prijať, ľudia ma upodozrievali, že mi pomohol Ozempic
včera o 13:30
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Koľko zarába princ William? Vojvodstvo zverejnilo reálne čísla jeho príjmov
Koľko zarába princ William? Vojvodstvo zverejnilo reálne čísla jeho príjmov
včera o 15:46
1
Kyra schudla vyše 50 kíl: Moja hlava nové telo nedokázala prijať, ľudia ma upodozrievali, že mi pomohol Ozempic
refresher+
Kyra schudla vyše 50 kíl: Moja hlava nové telo nedokázala prijať, ľudia ma upodozrievali, že mi pomohol Ozempic
včera o 13:30
Tomáš Tatar má dôvod na radosť. S manželkou privítali na svet dcérku
Tomáš Tatar má dôvod na radosť. S manželkou privítali na svet dcérku
včera o 09:07
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
refresher+
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
12. 10. 2025 18:00
3
VYSVETĽUJEME: Chudnutie s liekom Mounjaro? Má silnejší účinok ako Ozempic, na Slovensku je už niekoľko mesiacov
refresher+
VYSVETĽUJEME: Chudnutie s liekom Mounjaro? Má silnejší účinok ako Ozempic, na Slovensku je už niekoľko mesiacov
4. 2. 2025 19:00
4
Prečo si v Dánsku bežný človek nekupuje investičné byty, ale Slovák áno? Simona o živote v Dánsku
refresher+
Prečo si v Dánsku bežný človek nekupuje investičné byty, ale Slovák áno? Simona o živote v Dánsku
28. 12. 2025 12:00
Veronika sa narodila s tetracyklínovými zubami: Zubárka mi kedysi povedala, že si nikdy nikoho nenájdem
refresher+
Veronika sa narodila s tetracyklínovými zubami: Zubárka mi kedysi povedala, že si nikdy nikoho nenájdem
26. 12. 2025 12:00
Predáva Karlos Vémola po zadržaní svoje luxusné Lamborghini? Na bazári sa objavilo auto s rovnakými parametrami
Predáva Karlos Vémola po zadržaní svoje luxusné Lamborghini? Na bazári sa objavilo auto s rovnakými parametrami
pred 3 dňami
Vémola pred zadržaním skupoval nehnuteľnosti. Kúpil 21 bytov
Vémola pred zadržaním skupoval nehnuteľnosti. Kúpil 21 bytov
27. 12. 2025 16:57
Hanbíš sa za svoju starú emailovú adresu? Google ti konečne dovolí zmeniť jej názov
Hanbíš sa za svoju starú emailovú adresu? Google ti konečne dovolí zmeniť jej názov
pred 2 dňami
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
15. 12. 2025 12:35
2
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
refresher+
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
17. 12. 2025 7:20
1
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
4. 12. 2025 14:14
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
refresher+
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
19. 12. 2025 8:00
1
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
refresher+
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
16. 12. 2025 9:00
1
Domov
Zdieľať
Diskusia