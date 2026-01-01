Zisťovala som, ako fungujú testosterónové kliniky: Ak do 5 minút nedostane klient erekciu, nič neplatí

Pozreli sme sa na to, ako funguje celý proces a či takéto kliniky nájdeš aj v okolí Slovenska.
Testosterónová terapia, v skratke TRT (Testosterone replacement therapy, pozn. red.), je v USA v posledných rokoch rýchlo rastúci trend. Muži už nepotrebujú ísť k urológovi či endokrinológovi. Na to, aby si zvýšili testosterón, im stačí navštíviť jednu z mnohých špecializovaných kliník.
K pravidelnému injekčnému či orálnemu užívaniu syntetického testosterónu sa otvorene priznávajú celebrity, podcasteri či influenceri. O terapii väčšinou hovoria, že im zmenila život k lepšiemu a výrazne prispievajú k tomu, že sa o tejto téme hovorí. Známy užívateľ testosterónu je napríklad podcaster Joe Rogan.
TRT môže byť pre mužov, ktorí trpia nedostatkom tohto hormónu, naozaj zásadným zlepšením kvality života. Lekári uznávajú, že terapia je bezpečná a naozaj pomáha zmierniť príznaky nízkej hladiny testosterónu. Problém je však v tom, že si ju nechávajú predpísať aj muži, ktorí ju vôbec nepotrebujú. Zisťovali sme preto, ako fungujú testosterónové kliniky v USA a či podobné zákroky možno podstúpiť aj v blízkosti Slovenska.
Lákajú na rýchlu erekciu
Keď som do internetového prehliadača napísala „testosterónová klinika blízko mňa“, do pol hodiny autom mi ich našlo asi osem. Väčšinou mali názvy ako Men’s Clinic, Ageless Men, Men’s Health (v preklade Mužská klinika, Nestarnúci muž, Mužské zdravie, pozn. red.) Vybrala som si dve z nich a prezrela si ich webové stránky.
