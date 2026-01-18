Slováci Veronika a Martin odišli „do dôchodku“ pred ôsmimi rokmi. Nie sú to však dovolenkoví dôchodcovia, ale stále aktívni podnikatelia a investori.
Predstav si, že od 30-tky si užívaš finančnú slobodu. Sedíš pod palmou s kokosom v ruke, okolo teba šumí more, nevieš, čo je budík, a jemný vietor ti ovieva tvár. Žiadne povinnosti, žiadne stretnutia, len pokoj a ničnerobenie. Asi tak si väčšina ľudí predstavuje dôchodok od 30-tky. U Veroniky a Martina to vyzerá ale úplne inak.
Žijú slobodne a aktívne, cestujú, podnikajú a investujú. Postupne si vytvorili systém, ktorý im umožňuje robiť to, čo ich baví, venovať sa rodine a záľubám, a pritom mať finančnú slobodu.
„Finančná sloboda pre nás nebola o konkrétnej sume či okamihu, kedy môžeme dať výpoveď zo zamestnania. Každé tri mesiace si hodnotíme naše financie a postupne zisťujeme, čo to vlastne znamená. Až neskôr sme sa začali stretávať s rôznymi prístupmi a pravidlami. Napríklad, že človek potrebuje mať 25-násobok svojich ročných výdavkov, čo máme. Peniaze treba mať zainvestované tak, aby zarábali viac ako je súčasná inflácia. Následne môžeme vyberať 4% ročne a peniaze by nám mali vydržať do konca života,“ hovorí Veronika pre Refresher. Zistili, že veľa z tých princípov dodržiavajú, len o tom nevedeli a žili podľa ich slov úplnou „punkáčinou“.
S dvoma psami a 15-mesačným synom cestujú sedem mesiacov v roku. Investovali do akcií, indexových fondov aj do realít, vytvorili značku zážitkových ubytovaní v Banskej Štiavnici - Libling Štiavnický. Neustále na sebe pracujú, vzdelávajú sa, starajú sa o telo aj myseľ a chcú ukázať, že život sa dá žiť aj mimo zaužívaných predstáv. Dokonca úplne inak, než si ho sami v mladosti naplánovali.
Ako sa začala ich cesta k finančnej slobode?
Keď boli tínedžeri, nič nenaznačovalo tomu, že budú pristupovať k peniazom inak. Na strednej škole boli úplne normálni. Nešetrili, o investovaní vôbec nepremýšľali. Rodičia Veroniky pracovali v štátnom sektore, Martinov otec bol baník a mamina geodetka. „Žiadna finančná gramotnosť, žiadne investície. Nikdy som si nemyslela, že pôjdeme touto cestou,“ hovorí Veronika.
V rozhovore ďalej spomína, že nikdy neplánovala rodinu. A už vôbec nie to, že by bola od 30-tky na dôchodku a založila si firmu. Túžila iba po jednom – veľa cestovať. „Môj partner však od začiatku hovoril, že by chcel byť na dôchodku už v 35-ke, alebo aspoň na polovičný úväzok. Prišlo mi to celé vtipné. Nemali sme žiadne konkrétne plány, ako by sme to dosiahli. Jediné, čo sme vedeli, bolo, že chceme spolu objavovať svet, a tomu sme podriadili väčšinu našich rozhodnutí.“
Po vysokej škole odišli zo Slovenska zarobiť peniaze, strávili dva roky v Írsku a potom vyrazili do Austrálie na študentské víza. Tam zostali takmer osem rokov, a ako opisuje Veronika, bolo im tam super. „Až príliš,“ dodáva s úsmevom.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Ako začali investovať – od akcií až po prvé investičné nehnuteľnosti.
- Čo pre nich znamená finančná sloboda v praxi.
- Ako sa z 150-ročného domčeka stal fungujúci biznis so zážitkovými ubytovaniami.
- Ako vyzerá „dôchodok v tridsiatke“ v realite.
- Aký majú odkaz pre mladých?