Ak práve hľadáš titul, ktorý zhltneš na jedno posedenie, streamovací gigant má pre teba jasnú odpoveď. Na obrazovky sa vracia kriminálny triler, ktorý si od kritikov vyslúžil vzácne 100-percentné hodnotenie a od divákov prívlastky v superlatívoch.
Seriál v pôvodnom znení v pandžábčine (dostupný však aj s anglickým dabingom) nie je len ďalšou položkou v nekonečnom zozname kriminálok. S viac ako 11 miliónmi odsledovaných hodín pri prvej sérii si vybudoval povesť „najlepšieho seriálu za dlhú dobu“, píše Unilad.
Kohrra (V mlhách) nie je o lacných efektoch, ale o komplexných, vrstvených postavách, ktorých osobní démoni sú rovnako dôležití ako samotné vyšetrovanie. Kritici na portáli Rotten Tomatoes sa zhodujú v perfektnom skóre, zatiaľ čo fanúšikovia na sociálnych sieťach vyzdvihujú najmä scenáristickú precíznosť.
Divácke ohlasy sú jednoznačné: ide o klenot, ktorý sa oplatí vidieť. Zobrazenie temných zákutí spoločnosti, nečakané zvraty a čierny humor robia z Kohrra zážitok, ktorý presahuje hranice bežnej detektívky.
Aká je zápletka seriálu?
Atmosféra seriálu je Netflixom popisovaná ako „slow burn“, teda pomalé, no intenzívne budovanie napätia, ktoré nepustí. Zatiaľ čo prvá séria sa točila okolo vyšetrovania vraždy ženícha nájdeného mŕtveho len pár dní pred svadbou, nová sezóna prenáša dej do mesta Dalerpura. Tu sa otvára nový, temný prípad: vražda ženy, ktorej telo bolo objavené v stodole jej vlastného brata. Zoznam podozrivých je dlhý a zahŕňa aj najbližšiu rodinu obete.
Do centra diania sa vracia obľúbený asistent podinšpektora Amarpal Garundi (Barun Sobti), no dynamika vyšetrovania dostáva úplne nový náboj. Jeho novou veliacou dôstojníčkou sa stáva inšpektorka Dhanwant Kaur (Mona Singh).
Práve ich kontrastné metódy sú motorom druhej série. Kým Garundi je inštinktívny a neformálny, Kaur prináša chladnú metodickosť a pevnosť. Spoločne musia preniknúť do temného podsvetia Pandžábu, kde pravda často bolí viac než lož.
Obe série sú momentálne dostupné na Netflixe a podľa prvých reakcií na pokračovanie sa zdá, že tvorcovia latku kvality rozhodne nepodliezli.