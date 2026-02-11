Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 11. februára 2026 o 8:44
Čas čítania 0:45
Zdenka Hvolková

Obľúbená zimná destinácia ostala nezvyčajne prázdna. Turisti vraj dali prednosť Slovensku

Obľúbená zimná destinácia ostala nezvyčajne prázdna. Turisti vraj dali prednosť Slovensku
Zdroj: Wikimedia Commons
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Poľské Zakopané, ktoré býva počas zimných prázdnin preplnené, tento rok bojuje o turistov. Miestni hotelieri hovoria o slabšej sezóne a časť Poliakov má jasno - mnohí lyžiari vraj zamierili na Slovensko.

Túto sezónu nastala v Zakopanom situácia, ktorá sa počas vrcholu zimy takmer nevidí. Poloprázdne ulice. Ako upozornili tvnoviny.sk, fotografia zverejnená profilom Aktualne Warunki w Tatrach zachytáva lokalitu Kuźnice v nedeľu 8. februára popoludní, teda v čase, keď by tam mali prúdiť davy turistov.

Na sociálnych sieťach sa okamžite rozbehla diskusia. Viacerí komentujúci tvrdia, že dôvodom môžu byť vyššie ceny v Zakopanom, pre ktoré sa ľudia rozhodli lyžovať inde. Spomínajú sa destinácie ako Rakúsko, Taliansko, no vo veľkom aj práve Slovensko.

Odporúčané
Chceš pracovať na Antarktíde? Výskumníci otvorili pozíciu s platom od 3000 eur mesačne a nepotrebuješ k tomu vysokú školu Chceš pracovať na Antarktíde? Výskumníci otvorili pozíciu s platom od 3000 eur mesačne a nepotrebuješ k tomu vysokú školu 2. februára 2026 o 16:21

Podľa miestnych mohlo zohrávať úlohu aj to, že tento rok sú dobré snehové podmienky aj v oblastiach, kde bývajú zimy slabšie. A práve Slovensko má byť jednou z alternatív, kam časť Poliakov vycestovala. Už podľa minuloročných štatistík Poliaci dokonca predbehli Čechov a stali sa najpočetnejšími zahraničnými návštevníkmi na Liptove.

Jasná Aktuálna fotografia z pretekov v Jasnej, kde Petra Vlhová spadla. Na snímke zjazdovka Petry Vlhovej počas mediálneho dňa pred pretekmi Svetového pohára alpských lyžiarok v Jasnej vo štvrtok 11. januára 2024. vrátna
Zobraziť galériu
(5)
Odporúčané
Petre Vlhovej sa nepodarilo dokončiť jazdu v tímovej kombinácii na ZOH 2026. Vypadla v polovici trate Petre Vlhovej sa nepodarilo dokončiť jazdu v tímovej kombinácii na ZOH 2026. Vypadla v polovici trate 10. februára 2026 o 14:36

Slabšiu obsadenosť potvrdili aj samotní hotelieri. Ako uvádza poľský denník Gazeta Wyborcza, zimné prázdniny (19. januára – 1. marca 2026) zatiaľ nepriniesli očakávaný nápor hostí. Kým týždeň pred ich začiatkom dosahovala obsadenosť približne 90 %, počas prázdnin klesla na zhruba 40 %. Jeden z hotelierov priznal, že má obsadenú len tretinu izieb. Či ide len o výkyv jednej sezóny, alebo o širší trend, ukážu najbližšie roky.

Odporúčané
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky 10. februára 2026 o 9:42
Odporúčané
Toto je rebríček najhorších slovenských jedál. Väčšina Slovákov určite nebude súhlasiť Toto je rebríček najhorších slovenských jedál. Väčšina Slovákov určite nebude súhlasiť 8. februára 2026 o 18:14
Odporúčané
KVÍZ: Spoznáš krajinu podľa jedinej nápovedy? Iba skutočný odborník na geografiu zvládne odpovedať na 100% KVÍZ: Spoznáš krajinu podľa jedinej nápovedy? Iba skutočný odborník na geografiu zvládne odpovedať na 100% 10. februára 2026 o 11:00
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
CESTOVANIE & VOĽNÝ ČAS CESTOVANIE & VOĽNÝ ČAS CESTOVANIE PO SLOVENSKU
Odporúčame
Slováci vracajú viac fliaš a plechoviek než väčšina Európy. Aj v roku 2025 sme prekonali 90 % návratnosť
Sponzorovaný obsah
Slováci vracajú viac fliaš a plechoviek než väčšina Európy. Aj v roku 2025 sme prekonali 90 % návratnosť
4. 2. 2026 14:00
Dnes slávnostne odštartovala výstavba Istropolisu. Sleduj, ako to tu bude vyzerať
Sponzorovaný obsah
Dnes slávnostne odštartovala výstavba Istropolisu. Sleduj, ako to tu bude vyzerať
28. 1. 2026 16:15
Jozef a Majka svojpomocne premenili holobyt na dizajnové bývanie. Umývadlo za 1500 eur si vyrobili sami
refresher+
Jozef a Majka svojpomocne premenili holobyt na dizajnové bývanie. Umývadlo za 1500 eur si vyrobili sami
pred 2 dňami
1
„Prvý sériový vrah z internetu“ vraždil svoje sexuálne otrokyne. Matku ubil kladivom a bábätko predal na adopciu bratovi
refresher+
„Prvý sériový vrah z internetu“ vraždil svoje sexuálne otrokyne. Matku ubil kladivom a bábätko predal na adopciu bratovi
včera o 07:00
Ivana učí lyžovanie v Gruzínsku: Strediská sú tu v plienkach, skipassy za 25 €. Vlekári sedia v búdke, fajčia a majú na háku
refresher+
Ivana učí lyžovanie v Gruzínsku: Strediská sú tu v plienkach, skipassy za 25 €. Vlekári sedia v búdke, fajčia a majú na háku
včera o 17:00
Slovenky o strachu zo šoférovania: Plakala som a triasla sa za volantom. Hľadala som výhovorky, prečo nemám ísť autom
refresher+
Slovenky o strachu zo šoférovania: Plakala som a triasla sa za volantom. Hľadala som výhovorky, prečo nemám ísť autom
dnes o 07:00
Storky
Múmia 4 už má oficiálny dátum premiéry. Ako dlho si na ňu počkáme?
Fero Mikloško dobyl talianske mesto módy. Debutoval prehliadkou v Miláne
Poznáme zvyšných účastníkov Survivoru. O výhru zabojuje herec aj modelka
Marko Damian prichádza s albumom DARKO. Vyjde už tento piatok
V Bratislave otvorili štúdio, kde na telo pozerajú komplexne. Pilates tu prirodz...
WEN a Porsche Boy v Bratislave pokrstili svoj album ESS2. Pozri sa, ako to tam v...
ZOH 2026: Pozri si top momenty z otváracieho ceremoniálu
HBO pripravuje adaptáciu hier Baldur's Gate. Seriál bude pokračovaním príbe...
Zuzana Plačková sa stala dvojnásobnou mamou. Na svet privítala dcéru Ayanu
Pekáreň Kruh otvorila tretiu prevádzku. Boli sme ochutnať ich nové produkty
Sara Rikas prvýkrát vystúpi v Bratislave. Lístky na koncert si kúpiš o pár dní
Zayn odhaľuje svoj piaty sólový album „Konnakol“. Už zajtra vyjde nový track
V Bratislave dnes otvorili nové bistro SÁNG. Stavia na all day breakfast koncept...
Mikloško odhalil zvodnú víziu ženskosti v novej kolekcii: „Nebude pre každého“
Sziget odhaľuje druhú vlnu mien: Na festival mieria veľké hviezdy aj klubová špi...
Takto vyzerá vila novej série šou Ruža pre nevestu. Pozri sa na prvé zábery
Oktagon láka na nezvyčajný súboj. Odhalil veľký zápas so špeciálnymi pravidlami ...
Poznáme prvých účastníkov Survivoru. Patrí medzi nich aj výherca Love Islandu
Poznáme dátum premiéry nového Rýchlo a zbesilo. Kedy dorazí Forever Fast do kín?
Poznáme obsadenie štvrtej série The White Lotus. Tešiť sa môžeš na obľúbenkyňu T...
Lifestyle news
Múmia 4 už má oficiálny dátum premiéry. Ako dlho si na ňu počkáme?
pred 15 minútami
Demi Lovato presúva začiatok turné a ruší koncerty. Mala na nich vystúpiť aj slovenská speváčka Adéla
pred hodinou
Britney Spears predala práva k celému svojmu hudobnému katalógu. Na zozname sú hity, ktoré formovali pop
pred 2 hodinami
Každý kúsok oblečenia bude mať vraj v budúcnosti vlastný „pas“. Čo to znamená?
pred 3 hodinami
Nórsky biatlonista sa emočne zrútil po zisku olympijskej medaily. V živom vysielaní sa priznal k nevere
dnes o 10:32
Dráma na letisku skončila vybitými zubami. Cestujúci napadol zamestnanca Ryanairu kvôli veľkosti kufra
dnes o 09:47
Obľúbená zimná destinácia ostala nezvyčajne prázdna. Turisti vraj dali prednosť Slovensku
dnes o 08:44
Jake Paul skritizoval Bad Bunnyho. Neskôr sa mu ospravedlnil a povedal, že nevie, čo sa stalo
včera o 15:40
Lyžiarka Lindsey Vonn prvýkrát prehovorila po nešťastnom páde: „Vedieť, že som mala šancu zvíťaziť, bolo samo o sebe víťazstvom“
včera o 15:02
Spravodajstvo
Slovensko Politika Zahraničie Ekonomika
Viac
Na Slovensko prichádza ďalšie ochladenie. V Alpách napadne až 200 centimetrov snehu, môžeme ho čakať aj v nížinách
pred 22 minútami
Investigatívci zmapovali stretnutia Lajčáka s Epsteinom. Ficovho exporadcu opísal ako priateľa, stretli sa minimálne 25-krát
pred 58 minútami
Prezident Pellegrini privíta šéfa diplomacie USA Marca Rubia. Toto sú všetky plánované stretnutia prezidenta SR
pred hodinou

Viac z Cestovanie & Voľný čas

Všetko
KVÍZ: Spoznáš krajinu podľa jedinej nápovedy? Iba skutočný odborník na geografiu zvládne odpovedať na 100%
KVÍZ: Spoznáš krajinu podľa jedinej nápovedy? Iba skutočný odborník na geografiu zvládne odpovedať na 100%
včera o 11:00
Jej brat má ťažký autizmus, no aj napriek tomu spolu precestovali pol Európy. Ako sa to dá? (Rozhovor)
refresher+
Jej brat má ťažký autizmus, no aj napriek tomu spolu precestovali pol Európy. Ako sa to dá? (Rozhovor)
3. 2. 2026 10:30
Chceš pracovať na Antarktíde? Výskumníci otvorili pozíciu s platom od 3000 eur mesačne a nepotrebuješ k tomu vysokú školu
Chceš pracovať na Antarktíde? Výskumníci otvorili pozíciu s platom od 3000 eur mesačne a nepotrebuješ k tomu vysokú školu
2. 2. 2026 16:21
Pri cestovaní k moru ťa čakajú zmeny. Chorvátsko zavádza nový mýtny systém
Pri cestovaní k moru ťa čakajú zmeny. Chorvátsko zavádza nový mýtny systém
3. 2. 2026 10:11
Bratislava prichádza o výrazný kultúrny priestor. Ikonická Fuga sa po 14 rokoch zatvára
Bratislava prichádza o výrazný kultúrny priestor. Ikonická Fuga sa po 14 rokoch zatvára
3. 2. 2026 9:32
Pri pobreží Talianska našli nesmierne vzácny objav: Na dne mora leží rímska loď zo 4. storočia
Pri pobreží Talianska našli nesmierne vzácny objav: Na dne mora leží rímska loď zo 4. storočia
4. 2. 2026 11:14
Viac z Cestovanie & Voľný čas Všetko
Obľúbená zimná destinácia ostala nezvyčajne prázdna. Turisti vraj dali prednosť Slovensku
Obľúbená zimná destinácia ostala nezvyčajne prázdna. Turisti vraj dali prednosť Slovensku
dnes o 08:44
KVÍZ: Spoznáš krajinu podľa jedinej nápovedy? Iba skutočný odborník na geografiu zvládne odpovedať na 100%
včera o 11:00
Jej brat má ťažký autizmus, no aj napriek tomu spolu precestovali pol Európy. Ako sa to dá? (Rozhovor)
3. 2. 2026 10:30
Viac z Fashion Všetko
Od USA po Mongolsko či Island. Pozri si najlepšie kolekcie oblečenia pre športovcov na ZOH 2026
Od USA po Mongolsko či Island. Pozri si najlepšie kolekcie oblečenia pre športovcov na ZOH 2026
6. 2. 2026 12:00
OUTFIT CHECK z Grammy Awards 2026: Dokonalé zladení Bieberovci, Lady Gaga ako čierna labuť aj odvážna Chappell Roan
2. 2. 2026 9:58
Módna inšpirácia z reálneho života. Takto vyzerá OUTFIT CHECK Sloveniek a Češiek z posledného mesiaca
4. 2. 2026 11:00
Viac z Vzdelanie & Kariéra Všetko
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
refresher+
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
pred 3 dňami
Manželia zo Slovenska prerobili chatu pri Bratislave: Bez 20 % finančnej rezervy by sme sa do toho nepustili
29. 1. 2026 10:00
Ivana učí lyžovanie v Gruzínsku: Strediská sú tu v plienkach, skipassy za 25 €. Vlekári sedia v búdke, fajčia a majú na háku
včera o 17:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Múmia 4 už má oficiálny dátum premiéry. Ako dlho si na ňu počkáme?
Filmy a Seriály
pred 14 minútami
Múmia 4 už má oficiálny dátum premiéry. Ako dlho si na ňu počkáme?
pred 14 minútami
Prvá Múmia vyšla v roku 1999. Nasledovali filmy Múmia sa vracia v roku 2001 a Múmia: Hrobka dračieho cisára v roku 2008.
Zhoršená pleť, padanie vlasov a suchá pokožka: Ako na skincare a vlasy počas tehotenstva?
Zhoršená pleť, padanie vlasov a suchá pokožka: Ako na skincare a vlasy počas tehotenstva?
pred hodinou
PRIESKUM: Využívaš donášky jedla? Podeľ sa o svoje preferencie a získaj 100 € kredit na ďalšie objednávky
PRIESKUM: Využívaš donášky jedla? Podeľ sa o svoje preferencie a získaj 100 € kredit na ďalšie objednávky
21. 1. 2026 16:00
Od hip hopu cez spicy vogue až po zmyselné high heels. Tieto slovenské tanečnice žiaria na každom stagei (ARTIST SPOTLIGHT)
Od hip hopu cez spicy vogue až po zmyselné high heels. Tieto slovenské tanečnice žiaria na každom stagei (ARTIST SPOTLIGHT)
dnes o 11:01
Chceš tvoje investovanie posunúť na nový level?
PR správa
Chceš tvoje investovanie posunúť na nový level?
dnes o 10:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
včera o 09:42
Toto je rebríček najhorších slovenských jedál. Väčšina Slovákov určite nebude súhlasiť
Toto je rebríček najhorších slovenských jedál. Väčšina Slovákov určite nebude súhlasiť
pred 3 dňami
KVÍZ: Spoznáš krajinu podľa jedinej nápovedy? Iba skutočný odborník na geografiu zvládne odpovedať na 100%
KVÍZ: Spoznáš krajinu podľa jedinej nápovedy? Iba skutočný odborník na geografiu zvládne odpovedať na 100%
včera o 11:00
Nórsky biatlonista sa emočne zrútil po zisku olympijskej medaily. V živom vysielaní sa priznal k nevere
Nórsky biatlonista sa emočne zrútil po zisku olympijskej medaily. V živom vysielaní sa priznal k nevere
dnes o 10:32
Ivana učí lyžovanie v Gruzínsku: Strediská sú tu v plienkach, skipassy za 25 €. Vlekári sedia v búdke, fajčia a majú na háku
refresher+
Ivana učí lyžovanie v Gruzínsku: Strediská sú tu v plienkach, skipassy za 25 €. Vlekári sedia v búdke, fajčia a majú na háku
včera o 17:00
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
refresher+
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
pred 3 dňami
Toto je rebríček najhorších slovenských jedál. Väčšina Slovákov určite nebude súhlasiť
Toto je rebríček najhorších slovenských jedál. Väčšina Slovákov určite nebude súhlasiť
pred 3 dňami
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
včera o 09:42
Medzi psami sa šíri nebezpečná nákaza. Veterinári upozorňujú na riziká
Medzi psami sa šíri nebezpečná nákaza. Veterinári upozorňujú na riziká
4. 2. 2026 8:44
Denimové trendy, ktoré v roku 2026 uvidíš všade. Priprav sa na klasiku vo fresh podaní
Denimové trendy, ktoré v roku 2026 uvidíš všade. Priprav sa na klasiku vo fresh podaní
4. 2. 2026 13:00
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
26. 1. 2026 13:17
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
refresher+
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
1. 2. 2026 17:00
1
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
12. 1. 2026 11:28
1
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
21. 1. 2026 10:00
1
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
refresher+
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
18. 1. 2026 12:00
Domov
Zdieľať
Diskusia