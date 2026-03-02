MDŽ je o niekoľko dní. Toto je 12 originálnych darčekov, ktorými potešíš každú ženu

V našom výbere sú iba pekné, praktické a voňavé darčeky.
Chceš nám povedať, že Medzinárodný deň žien je za dverami (8. marec) a ty vôbec nepremýšľaš nad darčekom? Neboj, mysleli sme za teba a našli sme 12 darčekov pre každý rozpočet, z ktorých si zaručene niečo vyberieš. V zozname nájdeš niečo pre milovníčku beauty, pekných dekoratívnych vecí a lahodných maškŕt.
1. Paris Corner Discover Your Fragrance
Dubajské vône majú momentálne hype. Ak žena, ktorú chceš obdarovať, miluje objavovať nové vône, tento set sa jej bude páčiť. Obsahuje až 8 mini flakónikov (15 mililitrov) značky Paris Corner, ktoré ulahodia milovníčkam kvetinových, ovocných, gurmánskych a korenistých vôní.
2. KORIKA sheet masks
- 17,76 € s kódom WOMANDAY (20,90 €)
Set 5 kórejských pleťových masiek sľubuje menej viditeľné vrásky, podporu tvorby kolagénu a rozžiarenie pleti v priebehu niekoľkých minút. Plátenné masky sú obohatené o adenozín a o tradičné kórejské suroviny ako ženšen či extrakt zo sladkého drievka.
3. RoseAmor Fuchsia
- 7,82 € s kódom WOMANDAY(9,20 €)
Ak chceš darovať kvetinku, podaruj takú, ktorá aj vydrží. Stabilizovaná ruža na stonke pochádza z vysokohorských oblastí Ekvádoru, kde klíma zaručuje krásne a silné ruže. Po zbere sú ruže starostlivo ošetrené špeciálnym eko roztokom, ktorý zachová ich prirodzenú krásu.
Pokiaľ sú chránené pred priamym slnečným žiarením, vlhkosťou a teplom, zostanú žiarivé, mäkké a farebné až 2 – 3 roky.
4. LEGO® Botanicals Ruže
- 10,19 € s kódom MDZSK20 (12,74 €)
Keď je reč o večných kvetoch, myslíme si, že LEGO® ruža rozhodne víťazí vo svojej životnosti. Balenie obsahuje 120 dielikov.
5. RITUALS The Ritual Of Ayurveda
Set rozmaznávacej kozmetiky RITUALS poteší každú vekovú skupinu. V elegantnej krabičke nájde tvoja obdarovaná sprchovú penu, telový peeling, telový krém a vonnú sviečku. Táto kolekcia je obohatená o ošetrujúci olej zo sladkých mandlí a indickú ružu so sladkou a jemnou vôňou.
6. Bery Jones Degustačná sada mix
- 11,82 € (13,90 €)
Chceš dať radšej nejakú maškrtu? Tento degustačný mix je ideálny na snackovanie – obsahuje karamelizované arašidy so sezamom, kukuricu solenú praženú s príchuťou barbecue, mandle údené, ryžové krekry s príchuťou záhradnej bylinky a japonskú zmes.
7. Big Boy Big Degustační set Big Bestseller
- 18,70 € s kódom WOMANDAY (22 €)
Radšej niečo sladké? V tom prípade je degustačný set Big Boy skvelá voľba. 6 lahodných orieškových masiel si zamiluje každý maškrtný jazyk a doplní akúkoľvek raňajkovú kašu, pečivo či koláč. V balení sú aj dve tyčinky.
8. I Heart Revolution Teddy Bear bomby do kúpeľa
- 8,84 € s kódom WOMANDAY (10,40 €)
Ak tvoja obdarovaná strávi aj hodiny vo vani, myslíme si, že darček je jasný. Štyria farební medvedíci vytvoria obrovskú voňavú penu, ktorá sa postará o dokonalý relax.
9. Collalloc Bioaktívny Morský Kolagén
Kolagén s pribúdajúcim vekom ubúda, a preto je dobré ho dopĺňať, napríklad vo forme prášku. Doplnok stravy Collalloc Bioaktívny morský kolagén stimuluje tvorbu vlastného kolagénu a podporuje správne fungovanie tela. Bioaktivita zaručuje dobrú vstrebateľnosť a telo kolagén používa tam, kde práve treba.
10. Zoë Ayla Brightening Self Care Kit
- 19,72 € s kódom WOMANDAY (23,20 €)
Každá správna wellness girlie potrebuje svoj self care kit. V minimalistickej praktickej taštičke nájde tvoja obdarovaná tri páry chladivých vankúšikov pod oči, ľadovú masážnu pomôcku na tvár a gua shu.
11. Šálka Grespresso
- 6,80 € ( 7,40 €)
Rozkošná šálka z kvalitnej keramiky si zamiluje každá milovníčka ranného espressa. Každý kus má jedinečný vzhľad vďaka reaktívnej glazúre a dekoratívnemu krakelovaniu na okrajoch. Na výber máš 8 farieb.
12. Kniha Búrlivé výšiny (Emily Bronte)
Filmové spracovanie Búrlivých výšín zožalo obrovský úspech, tak prečo nepodarovať pôvodnú knihu?
Tento ikonický gotický román ťa vtiahne do surového prostredia yorkshirských vresovísk. Príbeh sleduje osudový vzťah nájducha Heathcliffa a nespútanej Kataríny Earnshawovej, ktorých deštruktívne puto nedokáže rozdeliť spoločenské postavenie a ani smrť. Kniha je plná drámy, nenávisti a lásky, ktorá sa zmenila na čistú, ničiacu posadnutosť.