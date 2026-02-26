„Sprostredkovával som sexbiznis a odsúdili ma za kupliarstvo," hovorí Andy. (Hlbiny)

V ôsmej časti Hlbín predstavujeme Andyho. Porozprával nám o tom, ako sa celých 15-rokov venoval kupliarstvu a sexbiznisu. Každý z nás má niečo, čo pred svetom skrýva. Práve tieto príbehy sa snažíme vo formáte Hlbiny zachytiť.
Sexuálny svet ho zaujímal skôr, než prekročil prah dospelosti. Ako tínedžer sledoval pornopriemysel, fascinovala ho nahota, zákulisie a všetko, čo sa odohráva za zatvorenými dverami spálne.
To, čo bolo pre väčšinu ľudí tabu, bolo pre Andyho Sebastiana Morávka niečím, čomu sa chcel počas života venovať.
Postupne sa z diváka stal súčasťou prostredia, objavil sa v porne, pohyboval sa medzi ľuďmi zo sexbiznisu a napokon začal sprostredkúvať sexuálne služby. Tvrdí, že ženy, s ktorými spolupracoval, vedeli, do čoho idú. Že to bolo dobrovoľné. Že on nebol typický pasák, ale „len“ sprostredkovateľ.
Kupliarstvo je však na Slovensku trestným činom. A tak sa jeho príbeh neskončil len pri zárobkoch a zábave, ale aj pri vyšetrovaní a súde, za čo dostal podmienku.
V rozhovore hovorí o tom, ako celý biznis fungoval, aké ženy sa mu hlásili, akí klienti ich vyhľadávali, ako vyzerali dohody a kde sa podľa neho nachádza hranica medzi dobrovoľnosťou a tlakom.