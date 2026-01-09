Kategórie
dnes 9. januára 2026 o 18:00
Čas čítania 0:13
Petra Nižnanská

Na tomto mieste by ste rozhodne nečakali špičkové gastro. Michalovce naozaj prekvapili svojimi reštauráciami

Spoločne s foodblogerom Čojem sme sa previezli na opačný koniec republiky, aby sme zistili, že lepšie raňajky doma nenájdeme.

A nebolo to všetko. Počasie nášmu výletu síce neprialo, ale ľudia nám príjemnú atmosféru vynahradili. Nechali sme si poradiť od našich fanúšikov priamo z regiónu a tí nás nesklamali.

Poď s nami objaviť špičkový taliansky zážitok, zákusky, aké by si bežne našiel*la vo Francúzsku, či poctivý guláš podobný tým v Čechách. 

Tento diel Čoje dobré sa naozaj oplatí vidieť. 

