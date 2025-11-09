Kategórie
dnes 9. novembra 2025 o 12:00
Petra Nižnanská

Lucka je zástankyňou "tradičnejších" rol vo vzťahu. Čo si o tom myslia muži? Odhalí to najnovšie Menučko

Ako dopadne Love Island 2025? Takto hodnotia účastníkov ich blízki priatelia. Neuveríš, čo si myslia Ako dopadne Love Island 2025? Takto hodnotia účastníkov ich blízki priatelia. Neuveríš, čo si myslia 31. 10. 2025 18:00
Našli sme Menučko za 4 €. Pozri si zoznam top podnikov v Bratislave, v ktorých sa naješ za pár eur Našli sme Menučko za 4 €. Pozri si zoznam top podnikov v Bratislave, v ktorých sa naješ za pár eur 31. 10. 2025 17:30
20 (ne)vhodných otázok na barmana: Aký drink by namiešal prezidentovi a čo najčudnejšie našiel po zatváračke? 20 (ne)vhodných otázok na barmana: Aký drink by namiešal prezidentovi a čo najčudnejšie našiel po zatváračke? 23. 10. 2025 18:00
Je gastro v Banskej Štiavnici naozaj peklo? Navštívili sme top 5 podnikov, ktoré nám odporučili miestni. Toto je náš verdikt Je gastro v Banskej Štiavnici naozaj peklo? Navštívili sme top 5 podnikov, ktoré nám odporučili miestni. Toto je náš verdikt 18. 10. 2025 12:00
Ako často cvičíš nohy? S Evženom sme absolvovali drsný tréning. V relácii Nekecaj a cvič prezradil aj niečo zo zákulisia streamov Ako často cvičíš nohy? S Evženom sme absolvovali drsný tréning. V relácii Nekecaj a cvič prezradil aj niečo zo zákulisia streamov 17. 10. 2025 17:57
Môžu spolu randiť sympatizanti Republiky a Progresívneho Slovenska? Patrícia a Dominik si to vyskúšali na vlastnej koži Môžu spolu randiť sympatizanti Republiky a Progresívneho Slovenska? Patrícia a Dominik si to vyskúšali na vlastnej koži 11. 10. 2025 12:00
Navštívili sme top 5 reštaurácií v Modre. Tipy od ľudí preverili naše chuťové poháriky Navštívili sme top 5 reštaurácií v Modre. Tipy od ľudí preverili naše chuťové poháriky 4. 10. 2025 10:01
Vyskúšali sme 5 najviac odporúčaných kebabov v Bratislave a našli sme bezkonkurenčnú jednotku Vyskúšali sme 5 najviac odporúčaných kebabov v Bratislave a našli sme bezkonkurenčnú jednotku 19. 9. 2025 18:00
Našli sme dokonalého muža? Preverila ho účastníčka obľúbenej dating šou Menučko Našli sme dokonalého muža? Preverila ho účastníčka obľúbenej dating šou Menučko 16. 9. 2025 10:00
Čo nájdeme v garáži Separa, Juraja Slafkovského či LucyPug? Autíčkari zhodnotili autá známych Slovákov a Sloveniek Čo nájdeme v garáži Separa, Juraja Slafkovského či LucyPug? Autíčkari zhodnotili autá známych Slovákov a Sloveniek 5. 9. 2025 16:00

Tentokrát sme spojili mladú a ambicióznu krásku s otvoreným a duchovne založeným Tomášom.

Tentokrát náš pár funguje na papieri na sto percent. Obaja si zakladajú na úprimnosti, športe, osobnom rozvoji, majú problém s trpezlivosťou a plánujú budovať rodinu. Čo však platí na papieri nemusí platiť v realite. 

Klikni na video a zisti, či naša dvojica prekonala úvodnú nervozitu a po príjemnom prvom pohľade naskočila na spoločnú vlnu. 

Dozvieš sa aj to, aké koníčky Lucka považuje za ženské a koľko denníkov si vedie Tomáš. Nenechaj si ujsť tento výnimočný diel dating šou Menučko. 

Na nábreží Dunaja vznikne nový rezidenčný projekt, ktorý ponúkne londýnsku architektúru. Vyzerá skvelo
pred 3 minútami
Na nábreží Dunaja vznikne nový rezidenčný projekt, ktorý ponúkne londýnsku architektúru. Vyzerá skvelo
pred 3 minútami
pred 3 minútami
Na ľavom brehu Dunaja v Bratislave vyrastie nový symbol mestského bývania.
Lucka je zástankyňou "tradičnejších" rol vo vzťahu. Čo si o tom myslia muži? Odhalí to najnovšie Menučko
refresher+
Lucka je zástankyňou "tradičnejších" rol vo vzťahu. Čo si o tom myslia muži? Odhalí to najnovšie Menučko
pred 2 hodinami
pred 2 hodinami
Pichla si predo mnou heroín. Zuzana žije v búde za Slovnaftom a živí sa krádežami či sexbiznisom (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Pichla si predo mnou heroín. Zuzana žije v búde za Slovnaftom a živí sa krádežami či sexbiznisom (Reportáž)
dnes o 09:30
dnes o 09:30
Toto je TOP 10 podnikov v Prešove: Z týchto miest neodídeš hladný ani sklamaný (Gastrotest)
refresher+
Odporúčané
Toto je TOP 10 podnikov v Prešove: Z týchto miest neodídeš hladný ani sklamaný (Gastrotest)
včera o 19:00
včera o 19:00
