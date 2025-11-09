Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Tentokrát sme spojili mladú a ambicióznu krásku s otvoreným a duchovne založeným Tomášom.
Tentokrát náš pár funguje na papieri na sto percent. Obaja si zakladajú na úprimnosti, športe, osobnom rozvoji, majú problém s trpezlivosťou a plánujú budovať rodinu. Čo však platí na papieri nemusí platiť v realite.
Klikni na video a zisti, či naša dvojica prekonala úvodnú nervozitu a po príjemnom prvom pohľade naskočila na spoločnú vlnu.
Dozvieš sa aj to, aké koníčky Lucka považuje za ženské a koľko denníkov si vedie Tomáš. Nenechaj si ujsť tento výnimočný diel dating šou Menučko.