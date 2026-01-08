Pôvodný animovaný hit z roku 2010 už pozná hlavných hrdinov filmovej adaptácie.
Disney znovu rozbieha prípravy hraného filmu „Tangled“ (Na vlásku). Hlavné úlohy Rapunzel a Flynna Ridera získali Teagan Croft („Titans“) a Milo Manheim („Dancing with the Stars“), informuje The Hollywood Reporter.
Pôvodný animovaný hit z roku 2010 rozpráva príbeh princeznej Rapunzel s magicky dlhými vlasmi, ktorú z veže vyslobodí šarmantný zbojník Flynn Rider. Film, v ktorom postavám prepožičali hlasy Mandy Moore a Zachary Levi, zarobil celosvetovo viac než 591 miliónov dolárov a dočkal sa krátkeho filmu „Tangled Ever After“ (2012) aj úspešného seriálu „Rapunzel’s Tangled Adventure“ na Disney Channel.
Hranú adaptáciu zrežíruje Michael Gracey („The Greatest Showman“). Scenár napísala Jennifer Kaytin Robinson („I Know What You Did Last Summer“). Producentkou je Kristin Burr („Cruella“) a výkonnou producentkou Lucy Kitada. Ďalšie detaily o produkcii ani dátum premiéry zatiaľ neboli oznámené.
Teagan Croft je známa najmä ako Rachel Roth / Raven zo seriálu „Titans“. Austrálska herečka si zahrala aj v Netflixovom filme „True Spirit“, kde stvárnila jachtárku Jessicu Watson, ktorá sa v 16 rokoch pokúsila o sólo plavbu okolo sveta.
Milo Manheim je obľúbenou tvárou Disney vďaka úspešnej sérii „Zombies“. Je synom herečky Camryn Manheim, držiteľky cien Emmy a Golden Globe, a v 27. sérii „Dancing with the Stars“ skončil na druhom mieste.