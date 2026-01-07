Dorota Nvotová oznámila boj s onkologickým ochorením.
Hudobníčka a podpredsedníčka strany Demokrati Dorota Nvotová verejne prehovorila o vážnych zdravotných problémoch. Na Instagrame oznámila, že jej lekári diagnostikovali rakovinu prsníka.
Nvotová vo svojom príspevku napísala, že ochorenie zachytili v počiatočnom štádiu a už nasledujúci deň ju čaká operácia, a to odstránenie celej prsnej žľazy.
„Mám rakovinu. Znie to strašne. Neviem si na to vôbec zvyknúť,“ napísala vo svojom odkaze sledovateľom. Zároveň poďakovala zdravotníkom a doktorom.
Prevencia pri rakovine prsníka je kľúčová
Rakovina prsníka patrí medzi najčastejšie onkologické ochorenia u žien. Odborníci odporúčajú pravidelné samovyšetrenie a preventívne prehliadky.
Viac o tom, ako odlíšiť varovné príznaky od bežných zmien, nájdeš tu.
