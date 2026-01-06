V škole si buď slepé mapy miloval, alebo nenávidel - trúfaš si zistiť, či si pamätáš názvy riek na našom kontinente?
Náš kontinent je plný zaujímavých zákutí a môže sa pýšiť aj krásnou prírodou, ktorou pretekajú zaujímavé rieky. Pamätáš si ešte zo školy ich názvy? Ak aj nie, u nás päťku nedostaneš, no všetky v našom kvíze správne označí len naozajstný profík na geografiu.
KVÍZ: Slepá mapa európskych riek
Zdroj: Refresher / Daniel Tichy
1 10
Aká rieka je vyznačená na slepej mape?
Loira
Seina
Rýn
Zdroj: Refresher / Daniel Tichý
2 10
Aká rieka je vyznačená na slepej mape?
Hron
Váh
Dunaj
Zdroj: Refresher / Daniel Tichý
3 10
Aká rieka je vyznačená na slepej mape?
Labe
Rýn
Visla
Zdroj: Refresher / Daniel Tichý
4 10
Aká rieka je vyznačená na slepej mape?
Volga
Pečora
Don
Zdroj: Refresher / Daniel Tichý
5 10
Aká rieka je vyznačená na slepej mape?
Tajo
Duero
Ebro
Zdroj: Refresher / Daniel Tichý
6 10
Aká rieka je vyznačená na slepej mape?
Labe
Morava
Hron
Zdroj: Refresher / Daniel Tichý
7 10
Aká rieka je vyznačená na slepej mape?
Pád
Tiber
Balaton
Zdroj: Refresher / Daniel Tichý
8 10
Aká rieka je vyznačená na slepej mape?
Temža
Seina
Tiber
Zdroj: Refresher / Daniel Tichý
9 10
Aká rieka je vyznačená na slepej mape?
Volga
Don
Dneper
Zdroj: Refresher / Daniel Tichý
10 10
Aká rieka je vyznačená na slepej mape?
Rýn
Duero
Loira