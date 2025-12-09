Kategórie
dnes 9. decembra 2025 o 11:00
Čas čítania 0:12

KVÍZ: Vieš, čo znamená „šejdíř“ či „pulec“? Otestuj sa, ako dobre ovládaš český jazyk

KVÍZ: Vieš, čo znamená „šejdíř“ či „pulec“? Otestuj sa, ako dobre ovládaš český jazyk
Zdroj: Refresher
Zdenka Hvolková
Zdenka Hvolková
Myslíš si, že češtine rozumieš lepšie ako priemerný Slovák? Vybrali sme pre teba tie najzákernejšie české slovíčka, ktoré dokážu potrápiť aj jazykových profíkov.

Myslíš si, že máš napozerané všetky české rozprávky a preto teraz jazyku našich bratov rozumieš na jednotku? Tento kvíz preverí, či by si na českom vidieku prežil bez slovníka.

Čaká ťa 10 tricky otázok plných slov, ktoré znejú ako vymyslené, no za našimi hranicami sú úplne bežné. Poď dokázať, že ovládaš aspoň český kalendár.

Kvíz
KVÍZ: Poznáš české mesiace aj zákerné slovíčka našich susedov?
Čo znamená české slovo „chasník“?
Zdroj: Retro muzeum Praha
1 10
Čo znamená české slovo „chasník“?
Starý gazda
Učiteľ
Mládenec
Vysvetlenie
„Chasník“ je archaickejší výraz pre mládenca.
Ako preložíš české „pařez“?
Zdroj: Unsplash/moren hsu
2 10
Ako preložíš české „pařez“?
Potok
Peň
Nádielka
Vysvetlenie
„Pařez“ je zvyšok stromu po výrube – teda peň.
Ako sa po česky povie „november“?
Zdroj: Unsplash
3 10
Ako sa po česky povie „november“?
Březen
Srpen
Listopad
Vysvetlenie
„Listopad“ je obdobie padania listov – november.
Kto je „šejdíř“?
Zdroj: Freepik
4 10
Kto je „šejdíř“?
Podvodník
Vtipkár
Murár
Vysvetlenie
„Šejdíř“ označuje niekoho nečestného, kto rád klame alebo podvádza.
Čo znamená české slovo „pulec“?
Zdroj: Pexels/Olya Kobruseva
5 10
Čo znamená české slovo „pulec“?
Pupok
Vankúš
Žubrienka
Vysvetlenie
„Pulec“ je malé štádium žaby – žubrienka.
Čo označuje české slovo „luštěniny“?
Zdroj: Unsplash/Markus Winkler/volně k použití
6 10
Čo označuje české slovo „luštěniny“?
Krížovky
Strukoviny
Kobylky
Vysvetlenie
„Luštit“ síce znamená lúštiť, ale „luštěniny“ sú strukoviny ako fazuľa či hrach.
Ako sa po česky povie „september“?
Zdroj: TASR/AP
7 10
Ako sa po česky povie „september“?
Říjen
Srpen
Září
Vysvetlenie
„Září“ doslova znamená „žiari“ – odkazuje na jesenné svetlo.
Čo je to „pampeliška“?
Zdroj: Freepik / freepik
8 10
Čo je to „pampeliška“?
Kukučka
Púpava
Harmanček
Vysvetlenie
„Pampeliška“ je po slovensky púpava.
Ktorý orgán Česi označujú ako „játra“?
Zdroj: Mladý vedec
9 10
Ktorý orgán Česi označujú ako „játra“?
Pečeň
Pľúca
Obličky
Vysvetlenie
„Játra“ sú pečeň.
Ako sa po česky povie „júl“?
Zdroj: Unsplash/Krists Luhaers
10 10
Ako sa po česky povie „júl“?
Květen
Červenec
Červen
Vysvetlenie
„Červen“ a „červenec“ sú ľahko mýliteľné – červenec je ten neskorší, teda júl.
Vyhodnotiť kvíz
ČESKO KVÍZ SLOVENSKO
