dnes 29. decembra 2025 o 14:08
Zdenka Hvolková

VIDEO: Slafkovský zdvihol Montreal zo sedačiek. Pripísal si dva góly aj asistenciu

VIDEO: Slafkovský zdvihol Montreal zo sedačiek. Pripísal si dva góly aj asistenciu
Zdroj: TASR
Juraj Slafkovský predviedol jeden z najlepších výkonov sezóny. Aj keď Montreal napokon prehral po nájazdoch, slovenský útočník bol jednou z hlavných hviezd večera.

Juraj Slafkovský opäť potvrdil, že patrí medzi lídrov Montrealu Canadiens. Na ľade Tampy Bay Lightning zažil zápas, na ktorý sa bude ešte dlho spomínať. Canadiens po dvoch tretinách prehrávali 0:3, no práve Slafkovský bol motorom veľkého návratu.

Najskôr sa blysol asistenciou, keď v 42. minúte naslepo spoza bránky našiel Ivana Demidova a odštartoval obrat. O pár minút neskôr sám skóroval presnou strelou medzi kruhmi a znížil na 2:4. Dramatický moment prišiel len 3,8 sekundy pred sirénou, keď Slafkovský druhým gólom v zápase vyrovnal na 4:4 a poslal duel do predĺženia.

HOKEJ JURAJ SLAFKOVSKÝ MONTREAL CANADIENS NHL
