Juraj Slafkovský predviedol jeden z najlepších výkonov sezóny. Aj keď Montreal napokon prehral po nájazdoch, slovenský útočník bol jednou z hlavných hviezd večera.
Juraj Slafkovský opäť potvrdil, že patrí medzi lídrov Montrealu Canadiens. Na ľade Tampy Bay Lightning zažil zápas, na ktorý sa bude ešte dlho spomínať. Canadiens po dvoch tretinách prehrávali 0:3, no práve Slafkovský bol motorom veľkého návratu.
Najskôr sa blysol asistenciou, keď v 42. minúte naslepo spoza bránky našiel Ivana Demidova a odštartoval obrat. O pár minút neskôr sám skóroval presnou strelou medzi kruhmi a znížil na 2:4. Dramatický moment prišiel len 3,8 sekundy pred sirénou, keď Slafkovský druhým gólom v zápase vyrovnal na 4:4 a poslal duel do predĺženia.
V extra čase bol blízko hetriku, no švédsky brankár Jonas Johansson jeho pokus zneškodnil. O víťazovi rozhodli až samostatné nájazdy, v ktorých boli úspešnejší domáci. Tampa Bay vyhrala 5:4, no Montreal si odniesol cenný bod najmä vďaka slovenskému krídelníkovi.
Slafkovský bol po zápase vyhlásený za druhú hviezdu duelu. Po 38 stretnutiach má na konte 28 bodov za 13 gólov a 15 asistencií a bodoval už štvrtý zápas v rade. „Vrátili sme sa do zápasu, čo je dôležité. Škoda, že to nebolo za dva body, ale aj jeden má pre nás veľkú hodnotu,“ povedal pre NHL.
Sám priznal, že tretia tretina patrila k jeho najlepším. „Chcel som odčiniť chybu z druhej tretiny. Dal som do toho všetko,“ dodal úprimne. Tréner Montrealu Martin St. Louis po zápase nešetril chválou a vyzdvihol charakter tímu, ktorý sa nevzdal ani za nepriaznivého stavu.