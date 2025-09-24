Slafkovský skončil s reznou ranou na tvári. Zasiahla ho korčuľa protihráča

Juraja Slafkovského zranila korčuľa jeho protihráča.
Montreal si na domácom ľade poradil s Philadelphiou 4:2. Juraj Slafkovský nastúpil ako obvykle v elitnej formácii Canadiens po boku Nicka Suzukiho a Colea Caufielda. Ich hokejová zohratosť sa prejavila v 37. minúte, keď po Slafkovského prihrávke skóroval Suzuki a zvýšil na 3:1. Slovenský útočník odohral 12 minút, zaznamenal dve plusky a jednu strelu na bránku.
Rodák z Košíc sa však ocitol aj v nepríjemnej situácii – počas zápasu ho korčuľou zasiahol jeden z protihráčov. Po zásahu Juraj odišiel z ľadu, no onedlho sa vrátil a našťastie vyviazol len s drobným poranením brady.
