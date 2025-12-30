Kategórie
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 30. decembra 2025 o 7:30
Čas čítania 7:36

Miloš hrá futbal na Maldivách: Na tréning chodíme loďou, hráči sa pred zápasom modlia na kobercoch (Rozhovor)

Miloš hrá futbal na Maldivách: Na tréning chodíme loďou, hráči sa pred zápasom modlia na kobercoch (Rozhovor)
Zdroj: Miloš Lačný
Timotej Gašper
Timotej Gašper
Ako vyzerá deň slovenského futbalistu na Maldivách?

Maldivy, zázračné miesto, kam ročne smerujú vyše dva milióny turistov s cieľom zažiť raj na Zemi. Na tomto ostrovnom štáte, ktorý sa nachádza v Indickom oceáne a od Slovenska je vzdialený približne 7 500 kilometrov, aktuálne pôsobí futbalista Miloš Lačný.

V tomto článku si prečítaš:
  • Ako sa žije v najľudnatejšom meste sveta a aká je tam bezpečnosť.
  • Prečo je tam veľmi drahé ovocie a koľko stojí jedlo v reštaurácii.
  • Ako sa tam žije bežný život mimo dovolenkových rezortov.

Do tamojšieho klubu Victory SC prišiel v závere tejto jesene, pričom už v prvom zápase sa predviedol gólom a v ďalšom strelil rovno dva presné zásahy. Na Maldivách je v lige 10 tímov, pričom všetky zápasia na štadióne v hlavnom meste Malé.

„Malé je extrémne plné skútrov a ľudí, ale zároveň je tu extrémne bezpečne, človek sa nemusí ničoho báť. Ak necháš mobil na ulici, zajtra tam bude položený,“ hovorí Miloš o bezpečnosti.

Maldivy
Zdroj: Miloš Lačný

Práve toto mesto na ostrove je špeciálne nielen pre tamojšiu futbalovú súťaž. Malé je totiž jedno z najhustejšie osídlených miest na svete, keďže na ploche 2 km² žije približne 200-tisíc ľudí. Ako poznamenal Miloš v našom rozhovore, aj jeho rodný Spišský Štvrtok je väčší.

„V Kazachstane pred sezónou zabíjali ovcu v strede ihriska, v Juhoafrickej republike na mňa zaútočili nožom, zažil som všeličo,“ spomína.

Refresher ti pravidelne prináša rozhovory so slovenskými športovcami, ktorí pôsobia v zahraničí. Prečítaj si napríklad o Tomášovi z USA či Matúšovi z Bruneja.

Refresher ti pravidelne prináša rozhovory so slovenskými športovcami, ktorí pôsobia v zahraničí. Prečítaj si napríklad o Tomášovi z USA či Matúšovi z Bruneja. 

Maldivy Maldivy Maldivy Maldivy
Zobraziť galériu
(23)

Jeho meno je v rámci slovenského futbalu veľmi známe. Ako mladý talent odišiel z Ružomberka do pražskej Sparty a neskôr pôsobil v rôznych menej tradičných destináciách ako Kazachstan, Bielorusko, Juhoafrická republika či Malajzia.

Do maldivského futbalu prišiel zo Spišskej Novej Vsi, pričom aktuálne hrá už v 17. klube vo svojej kariére.

Hrávaš a žiješ priamo v Malé?

Som v hlavnom meste Malé, áno. Je to najľudnatejšie mesto na svete, pokiaľ viem, vzhľadom na svoju rozlohu. Ostrov má cca 2 km × 1 km, haha, masaker! Spišský Štvrtok, odkiaľ pochádzam, je väčší, haha.

Maldivy
Zdroj: Miloš Lačný

Na Maldivách si už niekoľko týždňov. Aké to tam bolo na začiatku? Priletel som so svojím najlepším kamarátom Pavlom Penksom, bývalým futbalovým brankárom. Spoznávali sme to tu spolu, rýchlo sa aklimatizovali, nasmiali sa a jedli sme zaujímavé kuchyne, pretože apetít je tu na slnku veľký. Ale predovšetkým som sa pripravoval na zápas, ktorý ma čakal hneď na tretí deň a to nie je sranda. Ja chcem stále a stále dokazovať – nie ostatným, ale v prvom rade sebe, neprišiel som sem na dovolenku.

Odporúčané
Danka začínala v obývačke, dnes do jej svadobného centra v Kapišovej chodia nevesty z celého Slovenska (Reportáž) Danka začínala v obývačke, dnes do jej svadobného centra v Kapišovej chodia nevesty z celého Slovenska (Reportáž) 27. decembra 2025 o 9:00

Maldivy sú exotika z každého pohľadu. Je nutné sa vôbec pýtať, prečo si slovenský futbalista vo veku 37 rokov vyberie tento raj miesto Spišskej Novej Vsi?Úplnou pravdou je, že som si nevybral Maldivy miesto Spišskej. Spišská Nová Ves začína súťaž v marci a vtedy mám naplánovaný let domov – presne na moje narodeniny, 8. marca. S ružami pre všetky ženy, ktoré v ten deň uvidím, tak ako to mám vo zvyku celý môj život, každý jeden rok.

FUTBAL MALDIVY SLOVENSKO ÚSPEŠNÍ SLOVÁCI
Domov
Zdieľať
Diskusia