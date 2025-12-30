Ako vyzerá deň slovenského futbalistu na Maldivách?
Maldivy, zázračné miesto, kam ročne smerujú vyše dva milióny turistov s cieľom zažiť raj na Zemi. Na tomto ostrovnom štáte, ktorý sa nachádza v Indickom oceáne a od Slovenska je vzdialený približne 7 500 kilometrov, aktuálne pôsobí futbalista Miloš Lačný.
Do tamojšieho klubu Victory SC prišiel v závere tejto jesene, pričom už v prvom zápase sa predviedol gólom a v ďalšom strelil rovno dva presné zásahy. Na Maldivách je v lige 10 tímov, pričom všetky zápasia na štadióne v hlavnom meste Malé.
„Malé je extrémne plné skútrov a ľudí, ale zároveň je tu extrémne bezpečne, človek sa nemusí ničoho báť. Ak necháš mobil na ulici, zajtra tam bude položený,“ hovorí Miloš o bezpečnosti.
Práve toto mesto na ostrove je špeciálne nielen pre tamojšiu futbalovú súťaž. Malé je totiž jedno z najhustejšie osídlených miest na svete, keďže na ploche 2 km² žije približne 200-tisíc ľudí. Ako poznamenal Miloš v našom rozhovore, aj jeho rodný Spišský Štvrtok je väčší.
„V Kazachstane pred sezónou zabíjali ovcu v strede ihriska, v Juhoafrickej republike na mňa zaútočili nožom, zažil som všeličo,“ spomína.
Jeho meno je v rámci slovenského futbalu veľmi známe. Ako mladý talent odišiel z Ružomberka do pražskej Sparty a neskôr pôsobil v rôznych menej tradičných destináciách ako Kazachstan, Bielorusko, Juhoafrická republika či Malajzia.
Do maldivského futbalu prišiel zo Spišskej Novej Vsi, pričom aktuálne hrá už v 17. klube vo svojej kariére.
Hrávaš a žiješ priamo v Malé?
Som v hlavnom meste Malé, áno. Je to najľudnatejšie mesto na svete, pokiaľ viem, vzhľadom na svoju rozlohu. Ostrov má cca 2 km × 1 km, haha, masaker! Spišský Štvrtok, odkiaľ pochádzam, je väčší, haha.
Na Maldivách si už niekoľko týždňov. Aké to tam bolo na začiatku? Priletel som so svojím najlepším kamarátom Pavlom Penksom, bývalým futbalovým brankárom. Spoznávali sme to tu spolu, rýchlo sa aklimatizovali, nasmiali sa a jedli sme zaujímavé kuchyne, pretože apetít je tu na slnku veľký. Ale predovšetkým som sa pripravoval na zápas, ktorý ma čakal hneď na tretí deň a to nie je sranda. Ja chcem stále a stále dokazovať – nie ostatným, ale v prvom rade sebe, neprišiel som sem na dovolenku.
Maldivy sú exotika z každého pohľadu. Je nutné sa vôbec pýtať, prečo si slovenský futbalista vo veku 37 rokov vyberie tento raj miesto Spišskej Novej Vsi?Úplnou pravdou je, že som si nevybral Maldivy miesto Spišskej. Spišská Nová Ves začína súťaž v marci a vtedy mám naplánovaný let domov – presne na moje narodeniny, 8. marca. S ružami pre všetky ženy, ktoré v ten deň uvidím, tak ako to mám vo zvyku celý môj život, každý jeden rok.
