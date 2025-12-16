Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 16. decembra 2025 o 17:00
Čas čítania 6:15

René pracuje ako elektrikár v Nemecku: Zarobím štvornásobok toho, čo doma (Rozhovor)

René pracuje ako elektrikár v Nemecku: Zarobím štvornásobok toho, čo doma (Rozhovor)
Zdroj: Archív repondenta Reného
Timotej Gašper
Timotej Gašper
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

V Nemecku ho po príchode najviac prekvapila multikultúra.

„Jasné, majstra si musíš oťukať, ale viac záleží na tom, aký si ty. Ak si lajdák, Nemec to zistí hneď a do dvoch týždňov si bez roboty,“ odpovedá René Lukáč, ktorý pracuje na stavbách v Nemecku na otázku, či sa mu to stále oplatí. Pre Refresher porozprával, ako to v súčasnosti funguje v tradičnom elektrikárskom remesle v zahraničí.

V tomto článku si prečítaš:
  • Prečo to už v Nemecku nemusí byť také výhodné ako kedysi. 
  • Čo si o tom myslí a aké má skúsenosti s kolegami z iných krajín či kultúr.
  • Čo sa stane, keď miestni zistia, že k práci nepristupuješ zodpovedne. 

„Robím haly, byty, obchodné domy a všetko podobné, som rád, keď sa striedajú projekty, lebo všetko má plusy a mínusy,“ hovorí o type svojej práce. Podľa neho sa to stále oplatí. „Elektrikári si dnes vedia v Nemecku zarobiť od 18 do 27 eur na hodinu, približne. Ak máš dobrú firmu a máš k tomu ubytko a cestu zadarmo, potom si vyhral a zarobíš bez míňania aj štvornásobok toho, čo na Slovensku,“ opisuje platovú politiku elektrikárov v Nemecku. 

Odporúčané
Vianočné trhy v Prešove: Dokážeš sa tu v roku 2025 nasýtiť a napiť do 10 eur? (Reportáž) Vianočné trhy v Prešove: Dokážeš sa tu v roku 2025 nasýtiť a napiť do 10 eur? (Reportáž) 5. decembra 2025 o 17:00
Odporúčané
Peter má v Bardejove opravu obuvi: Keď vstúpiš do tejto pivnice, udrie ti do nosa legendárny pach (Reportáž) Peter má v Bardejove opravu obuvi: Keď vstúpiš do tejto pivnice, udrie ti do nosa legendárny pach (Reportáž) 30. novembra 2025 o 14:00
Odporúčané
Ľuboš a Klaudia otvorili slovenské potraviny v Anglicku: Ak by to stálo na Slovákoch, do polroka môžeme zavrieť (Rozhovor) Ľuboš a Klaudia otvorili slovenské potraviny v Anglicku: Ak by to stálo na Slovákoch, do polroka môžeme zavrieť (Rozhovor) 27. novembra 2025 o 7:10

Refresher ti pravidelne prináša rozhovory s mladými Slovákmi, ktorí pracujú v zahraničí. Prečítaj si napríklad o lodnom podlahárovi Mišovi, chirurgičke Broni či Jankovi, ktorý okúsil jablkovú brigádu v Taliansku.  

Ak ťa podobný obsah baví a chceš podporiť jeho tvorbu, staň sa členom Refresher+ a užívaj si okrem prístupu k prémiovému obsahu aj početné benefity. Ďakujeme za tvoju podporu!

Elektrika Elektrika Elektrika Elektrika
Zobraziť galériu
(15)

Kde si chodil na strednú?

Na priemyslovku do Bardejova. Akože, chodil som tam fakt v štýle, že len do školy a domov, nezaujímali ma v tej chvíli nejak extra veci okolo remesla. Ale zároveň som vždy tušil, že chcem mať zo života viac, než len zarobiť peniaze.

Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Je cool čítať s porozumením, je smart dočítať článok zadarmo.
Chcem smart predplatné
Pridaj sa do klubu REFRESHER+

Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Čo treba splniť ak chceš robiť elektrikársku prácu v Nemecku.
  • Koľko tam René zarába.
  • Ako je to s rozmanitými kultúrami a prečo ho domáci varovali.
  • Ako sa správajú nadriadení k Slovákom a akú nepríjemnú skúsenosť s nimi má.
  • Koľko hodín denne pracuje a ako je to s prácou počas sviatkov.
  • Čo zažil v nemeckej nemocnici.
Dočítať článok
Máš už predplatné?
Prihlásiť sa
Dočítať článok
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 194601 a aktivuj si predplatné na celý mesiac.
Cena SMS predplatného je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Odomknúť cez SMS
Všetky články na mesiac
POSLAŤ SMS Ako to funguje?
Odomkni a získaj
Refresher bez reklám
stovky prémiových článkov
extra benefity
zvýhodnené členstvá
lístky zadarmo
pay per view kódy
Zobraziť všetky
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
NEMECKO PRÁCA SLOVÁCI ZAHRANIČIE
Odporúčame
Nika a Diana mali rok opakovane zápaly močových ciest: Cítili sme sa bezmocne, zasahuje to aj do intímneho života e
refresher+
Odporúčané
Nika a Diana mali rok opakovane zápaly močových ciest: Cítili sme sa bezmocne, zasahuje to aj do intímneho života
včera o 17:00
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex e
refresher+
Odporúčané
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
dnes o 09:00
Toto je najlepšie gastro v Košiciach podľa miestnych. Ktorý podnik dal Čoje na prvé miesto? (ČOJE DOBRÉ powered by Bistro.sk) e
Sponzorovaný obsah
Toto je najlepšie gastro v Košiciach podľa miestnych. Ktorý podnik dal Čoje na prvé miesto? (ČOJE DOBRÉ powered by Bistro.sk)
8. 12. 2025 16:00
„Miši, a frajera máš?“ Prečo rodina počas vianočných sviatkov otvára citlivé témy a ako na ne reagovať? e
refresher+
Odporúčané
„Miši, a frajera máš?“ Prečo rodina počas vianočných sviatkov otvára citlivé témy a ako na ne reagovať?
včera o 08:45
Drew ťa prevedie svetom ázijskej kozmetiky. Okrem toho môžeš v tejto epizóde vyhrať vlasový balíček Matrix (MAKE UP & GOSSIP) e
Sponzorovaný obsah
Drew ťa prevedie svetom ázijskej kozmetiky. Okrem toho môžeš v tejto epizóde vyhrať vlasový balíček Matrix (MAKE UP & GOSSIP)
9. 12. 2025 16:00
20-ročný Adam minie mesačný plat, Kika 300 €. Mladí Slováci nám prezradili, koľko € plánujú minúť na vianočné darčeky (ANKETA) e
Sponzorovaný obsah
20-ročný Adam minie mesačný plat, Kika 300 €. Mladí Slováci nám prezradili, koľko € plánujú minúť na vianočné darčeky (ANKETA)
pred 3 hodinami
Storky
Značka Medicine predstavila novú kolekciu inšpirovanú sériou Harry Potter
Sponzorovaný obsah
Cristiano Ronaldo si má zahrať v Rýchlo a zbesilo. Vin Diesel má pre neho rolu
Poznáme víťaza reality šou Farma 17
Stará tržnica opäť ožije Vianocami. Návštevníkov čaká bohatý program
Separov koncert na Tehelnom poli je už na Voyo. Ukazuje najlepšie momenty a záku...
Sponzorovaný obsah
Yaksha a Kruh opäť spájajú sily. Limitované panettone predávajú za takmer 40 eur
Poznáme prvých účastníkov Let's Dance. Kto si odnesie titul tentokrát?
Playboi Carti vstupuje do Fortnite: Hráči sa dočkajú cool outfitov aj trackov
Yzomandias ohlásil svoj najväčší koncert kariéry. O2 arénu vypredal za pár hodín
Lidl šokuje zákazníkov: Za nákup môžeš získať zlato v hodnote 3 620 €
Sponzorovaný obsah
Converse ťa vezme do Upside Down. Značka oznámila collab so Stranger Things
Máme najkrajšie dresy. Slovenskí hokejisti obsadili prvú priečku TOP olympijskýc...
Muži v čiernom sa vracajú! Sony chystá nové pokračovanie kultovej sci-fi ságy
Gleb priniesol ružinovské sídlisko do Trnavy. Športová hala sa otriasala v zákla...
Druhý Batman získava posilu. Akú postavu stvárni Scarlett Johansson?
Ďalší James Bond našiel favorita. Kto by mohol získať rolu?
Samantha zo Sex v meste sa vydala. Herečka Kim Cattrall mala svadbu v Londýne
Speváčka Sima sa podelila o radostnú novinku. S priateľom čakajú bábätko
The North Face a SKIMS prichádzajú s novou zimnou kolekciou. Spája štýl a funkčn...
Kritici vybrali najlepšie filmy roku 2025. Súhlasíš s ich výberom?
Lifestyle news
VIDEO: Vyšiel trailer k druhej polovici finále Stranger Things. Pokús sa rozšifrovať, čo sa stane pred hodinou
FOTO: Takto by mohli vyzerať nočné vlaky na Slovensku. ZSSK postupne pripravuje ich obnovu pred 2 hodinami
Fero Joke odstúpil zo šou Milujem Slovensko. Silvestrovský špeciál televízia odvysiela bez komika pred 3 hodinami
Travel influencer Nick Papcun mal ľudí obrať o tisícky eur. Peniaze vraj dlhuje Explovi aj Milanovi bez mapy dnes o 14:02
Mariah Carey ovládne olympijské pódium. Svojím vystúpením otvorí zimnú olympiádu v Miláne dnes o 12:18
Separ rapuje v disstracku na Nvotovú. Tá mu posiela odkaz z pláže na Maldivách dnes o 11:22
Značka Medicine predstavila novú kolekciu inšpirovanú sériou Harry Potter dnes o 10:00
Roba Reinera našla po útoku jeho dcéra. Zabil ho syn, ktorý roky bojoval s drogami a skončil bez domova? dnes o 08:42
Tajné kódy na Netflixe, ktoré ti ukážu najlepšie vianočné filmy. Objav klasiky aj dojímavé rozprávky na pár klikov včera o 16:07
Spravodajstvo
Diaľnice Slovenská pošta Polícia SR Česko
Viac
Máš doma túto peňažnú menu z dovolenkovej destinácie? Rýchlo si ju zadarmo vymeň
pred 18 minútami
Na Slovensku zaznamenali prvý prípad superchrípky. Jej výskyt je v populácii vyšší
pred 56 minútami
Trnava sa zbavuje prebytočného majetku. Rekreačnú chatu kúpiš za necelých 15 000 eur
pred hodinou

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
Zahraničné
dnes o 09:00
refresher+
Odporúčané
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
dnes o 09:00
23-ročná Merry let's playuje pornohry: Dabujem postavy a vzdychám, niektorí diváci si urobia dobre (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
23-ročná Merry let's playuje pornohry: Dabujem postavy a vzdychám, niektorí diváci si urobia dobre (Rozhovor)
pred 2 dňami
Rozprávková noc z Tatier očarila svet. NASA označila za snímku dňa fotografiu Slováka
Rozprávková noc z Tatier očarila svet. NASA označila za snímku dňa fotografiu Slováka
včera o 13:18
„Miši, a frajera máš?“ Prečo rodina počas vianočných sviatkov otvára citlivé témy a ako na ne reagovať?
refresher+
Odporúčané
„Miši, a frajera máš?“ Prečo rodina počas vianočných sviatkov otvára citlivé témy a ako na ne reagovať?
včera o 08:45
Nika a Diana mali rok opakovane zápaly močových ciest: Cítili sme sa bezmocne, zasahuje to aj do intímneho života
refresher+
Odporúčané
Nika a Diana mali rok opakovane zápaly močových ciest: Cítili sme sa bezmocne, zasahuje to aj do intímneho života
včera o 17:00
FOTO: Takto by mohli vyzerať nočné vlaky na Slovensku. ZSSK postupne pripravuje ich obnovu
FOTO: Takto by mohli vyzerať nočné vlaky na Slovensku. ZSSK postupne pripravuje ich obnovu
pred 2 hodinami
Viac z Gastro Všetko
Kam na punč na trhoch v centre Bratislavy: Vybrali sme najlepšie, najlacnejšie a tie s najpríjemnejšou atmosférou
Testy
včera o 11:30
Odporúčané
Kam na punč na trhoch v centre Bratislavy: Vybrali sme najlepšie, najlacnejšie a tie s najpríjemnejšou atmosférou
včera o 11:30
TEST vianočiek zo supermarketov: Ktorú naservíruješ na sviatočný stôl a ktorá je tvrdá ako betón?
6. 12. 2025 9:30
10 najhorších jedál pre tvoje zdravie. Najrizikovejšie cielia na deti
6. 12. 2025 8:23
Viac z Tech Všetko
15 tech-darčekov pre (nielen) nadšencov elektroniky. Daruj pod stromček smart prsteň, mini tlačiareň fotiek či cool difuzér
15 tech-darčekov pre (nielen) nadšencov elektroniky. Daruj pod stromček smart prsteň, mini tlačiareň fotiek či cool difuzér
2. 12. 2025 17:00
KVÍZ: Dokážeš rozpoznať reálnu fotku od tej, ktorú vytvorila umelá inteligencia? Obrázky ti poriadne pomotajú hlavu
26. 11. 2025 10:00
Lidl spúšťa BLACK WEEK so zľavami do 70 %. Toto sú TOP produkty s najlepšou cenovkou
24. 11. 2025 9:00
Viac z Hudba Všetko
Škandál Fera Jokea, Slayáda a nový projekt Luca Brassiho: Všetko, čo si mohol tento týždeň prescrollovať
Škandál Fera Jokea, Slayáda a nový projekt Luca Brassiho: Všetko, čo si mohol tento týždeň prescrollovať
11. 12. 2025 18:45
Mariah Carey ovládne olympijské pódium. Svojím vystúpením otvorí zimnú olympiádu v Miláne
dnes o 12:18
Slávneho speváka nominovaného na Grammy našli dobodaného vo vlastnom dome. Polícia podozrieva jeho syna
10. 12. 2025 11:15

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
René pracuje ako elektrikár v Nemecku: Zarobím štvornásobok toho, čo doma (Rozhovor)
Zaujímavosti
pred hodinou
refresher+
Odporúčané
René pracuje ako elektrikár v Nemecku: Zarobím štvornásobok toho, čo doma (Rozhovor)
pred hodinou
V Nemecku ho po príchode najviac prekvapila multikultúra.
20-ročný Adam minie mesačný plat, Kika 300 €. Mladí Slováci nám prezradili, koľko € plánujú minúť na vianočné darčeky (ANKETA)
Sponzorovaný obsah
20-ročný Adam minie mesačný plat, Kika 300 €. Mladí Slováci nám prezradili, koľko € plánujú minúť na vianočné darčeky (ANKETA)
pred 3 hodinami
Toto sú najčastejšie mýty o raste vlasov. Zabudni na časté strihanie či drahé šampóny a zisti, čo naozaj funguje
Sponzorovaný obsah
Toto sú najčastejšie mýty o raste vlasov. Zabudni na časté strihanie či drahé šampóny a zisti, čo naozaj funguje
dnes o 14:00
TOP 15 wellness a beauty darčekov pre ženy, ktoré milujú zdravý životný štýl. Potešíš každú „clean girl“ alebo „pilates princess”
TOP 15 wellness a beauty darčekov pre ženy, ktoré milujú zdravý životný štýl. Potešíš každú „clean girl“ alebo „pilates princess”
dnes o 11:00
Značka Medicine predstavila novú kolekciu inšpirovanú sériou Harry Potter
Sponzorovaný obsah
Značka Medicine predstavila novú kolekciu inšpirovanú sériou Harry Potter
dnes o 10:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
včera o 12:35
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
refresher+
Odporúčané
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
dnes o 09:00
Rozprávková noc z Tatier očarila svet. NASA označila za snímku dňa fotografiu Slováka
Rozprávková noc z Tatier očarila svet. NASA označila za snímku dňa fotografiu Slováka
včera o 13:18
Fero Joke reaguje na obvinenia z obťažovania: „Daný večer som si nedal pozor na alkohol. Urobil som chybu a beriem to vážne“
Fero Joke reaguje na obvinenia z obťažovania: „Daný večer som si nedal pozor na alkohol. Urobil som chybu a beriem to vážne“
9. 12. 2025 15:20
Slovenské mesto sa dostalo medzi najkrajšie zimné mestá Európy. Predbehlo aj známe destinácie
Slovenské mesto sa dostalo medzi najkrajšie zimné mestá Európy. Predbehlo aj známe destinácie
pred 2 dňami
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
včera o 12:35
REBRÍČEK: Rekordné výplaty vo Formule 1. Toto je päť najlepšie platených jazdcov roku 2025
REBRÍČEK: Rekordné výplaty vo Formule 1. Toto je päť najlepšie platených jazdcov roku 2025
12. 12. 2025 14:07
Marek je zubár v Srbsku: Slováci tu zaplatia 3-krát menej než na Slovensku, kvalita je ako v Nemecku
refresher+
Odporúčané
Marek je zubár v Srbsku: Slováci tu zaplatia 3-krát menej než na Slovensku, kvalita je ako v Nemecku
pred 2 dňami
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
refresher+
Odporúčané
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
dnes o 09:00
Slovenské mesto sa dostalo medzi najkrajšie zimné mestá Európy. Predbehlo aj známe destinácie
Slovenské mesto sa dostalo medzi najkrajšie zimné mestá Európy. Predbehlo aj známe destinácie
pred 2 dňami
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
včera o 12:35
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
29. 11. 2025 11:11
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
4. 12. 2025 14:14
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
refresher+
Odporúčané
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
16. 2. 2022 14:30
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
25. 11. 2025 16:30
Domov
Zdieľať
Diskusia