René pracuje ako elektrikár v Nemecku: Zarobím štvornásobok toho, čo doma (Rozhovor)

V Nemecku ho po príchode najviac prekvapila multikultúra.
„Jasné, majstra si musíš oťukať, ale viac záleží na tom, aký si ty. Ak si lajdák, Nemec to zistí hneď a do dvoch týždňov si bez roboty,“ odpovedá René Lukáč, ktorý pracuje na stavbách v Nemecku na otázku, či sa mu to stále oplatí. Pre Refresher porozprával, ako to v súčasnosti funguje v tradičnom elektrikárskom remesle v zahraničí.
- Prečo to už v Nemecku nemusí byť také výhodné ako kedysi.
- Čo si o tom myslí a aké má skúsenosti s kolegami z iných krajín či kultúr.
- Čo sa stane, keď miestni zistia, že k práci nepristupuješ zodpovedne.
„Robím haly, byty, obchodné domy a všetko podobné, som rád, keď sa striedajú projekty, lebo všetko má plusy a mínusy,“ hovorí o type svojej práce. Podľa neho sa to stále oplatí. „Elektrikári si dnes vedia v Nemecku zarobiť od 18 do 27 eur na hodinu, približne. Ak máš dobrú firmu a máš k tomu ubytko a cestu zadarmo, potom si vyhral a zarobíš bez míňania aj štvornásobok toho, čo na Slovensku,“ opisuje platovú politiku elektrikárov v Nemecku.
Kde si chodil na strednú?
Na priemyslovku do Bardejova. Akože, chodil som tam fakt v štýle, že len do školy a domov, nezaujímali ma v tej chvíli nejak extra veci okolo remesla. Ale zároveň som vždy tušil, že chcem mať zo života viac, než len zarobiť peniaze.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Čo treba splniť ak chceš robiť elektrikársku prácu v Nemecku.
- Koľko tam René zarába.
- Ako je to s rozmanitými kultúrami a prečo ho domáci varovali.
- Ako sa správajú nadriadení k Slovákom a akú nepríjemnú skúsenosť s nimi má.
- Koľko hodín denne pracuje a ako je to s prácou počas sviatkov.
- Čo zažil v nemeckej nemocnici.