dnes 30. novembra 2025 o 14:00
Čas čítania 6:44

Peter má v Bardejove opravu obuvi: Keď vstúpiš do tejto pivnice, udrie ti do nosa legendárny pach (Reportáž)

Peter má v Bardejove opravu obuvi: Keď vstúpiš do tejto pivnice, udrie ti do nosa legendárny pach (Reportáž)
Zdroj: Timotej Gašper / REFRESHER
Timotej Gašper
Timotej Gašper
Čo patrí medzi jeho každodennú prácu?

Šuster, teda človek venujúci sa oprave topánok a všeobecne obuvi, bol v minulosti rozšíreným a váženým remeselníkom. Dnes táto práca úplnou raritou. Jedným zo starých šusterov je Peter Pomikala, ktorý má v Bardejove opravu obuvi už viac ako 20 rokov. 

peťo
Zdroj: Timotej Gašper / REFRESHER

V tomto meste je už jediným a posledným opravárom topánok: „Boli tu myslím až tri, potom v každom trošku väčšom meste fungovala aspoň jedna, dnes je to oveľa menej, minimálne tu v Bardejove už iná nie je a v okolitých mestách sa to tiež zmenilo,“ hovorí majiteľ a zamestnanec v jednej osobe. 

V tomto článku si prečítaš:
  • Čo všetko dnes robí človek pri oprave obuvi.
  • Ako je to so zárobkom v tomto remesle.
  • Koľko topánok stihne opraviť za jeden deň.

Peter je v meste legendou, ku ktorej nosia ľudia obuv či kožené výrobky už od roku 2004, pričom sám sa tomuto remeslu venuje ešte o niekoľko rokov viac. Jeho opravovňu nájdeš v pivnici, kúsok od centra mesta, v polyfunkčnej budove. Keďže som sám Bardejovčan, mama ma sem posielala pravidelne. Málokto v meste 

Keď otvoríš dvere, udrie do teba špecifický závan, no vzhľadom na to, že tam bežne ľudia netrávia veľa času, nikomu to neprekáža. „Ak si tu autom, radšej počkaj vonku aspoň pár minút a predýchaj, vieš, tieto lepidlá a koža, to sa človek nevedomky opantá ani nevie ako, je v tom toluén či acetón,“ smeje sa Peter aj s kolegom, ktorý s ním pracuje od roku 2004.

Obuv
Zdroj: Timotej Gašper / REFRESHER

Ich práca ma vždy fascinovala aj z dôvodu, že ide o remeslo, o ktorom postupne už ani nie je počuť. S Petrom sme sa rozprávali o technike práce, zárobkoch, zákazníkoch či o tom, aká je budúcnosť tohto remesla. 

Pri dohadovaní mi hovorí, nech prídem v týždni tak okolo tretej, že to už bude mať pravdepodobne menej zákazníkov a bude sa mi môcť venovať. Za zvuku zvončeka na dverách vstupujem do malej miestnosti, v ktorej je súčasne výdaj aj dielňa.

Obuv
Zdroj: Timotej Gašper / REFRESHER

„No vitaj, poď do nášho kráľovstva a pýtaj sa, čo ťa zaujíma. Ale ja mám dosť roboty, tak to tu bude asi trošku hučať,“ povedal Peter za zvuku zapnutého stroja.

Obuv Obuv Obuv Obuv
Zobraziť galériu
(25)
Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
HISTÓRIA REMESLO SLOVÁCI SLOVENSKO
