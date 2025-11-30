Čo patrí medzi jeho každodennú prácu?
Šuster, teda človek venujúci sa oprave topánok a všeobecne obuvi, bol v minulosti rozšíreným a váženým remeselníkom. Dnes táto práca úplnou raritou. Jedným zo starých šusterov je Peter Pomikala, ktorý má v Bardejove opravu obuvi už viac ako 20 rokov.
V tomto meste je už jediným a posledným opravárom topánok: „Boli tu myslím až tri, potom v každom trošku väčšom meste fungovala aspoň jedna, dnes je to oveľa menej, minimálne tu v Bardejove už iná nie je a v okolitých mestách sa to tiež zmenilo,“ hovorí majiteľ a zamestnanec v jednej osobe.
Peter je v meste legendou, ku ktorej nosia ľudia obuv či kožené výrobky už od roku 2004, pričom sám sa tomuto remeslu venuje ešte o niekoľko rokov viac. Jeho opravovňu nájdeš v pivnici, kúsok od centra mesta, v polyfunkčnej budove. Keďže som sám Bardejovčan, mama ma sem posielala pravidelne. Málokto v meste
Keď otvoríš dvere, udrie do teba špecifický závan, no vzhľadom na to, že tam bežne ľudia netrávia veľa času, nikomu to neprekáža. „Ak si tu autom, radšej počkaj vonku aspoň pár minút a predýchaj, vieš, tieto lepidlá a koža, to sa človek nevedomky opantá ani nevie ako, je v tom toluén či acetón,“ smeje sa Peter aj s kolegom, ktorý s ním pracuje od roku 2004.
Ich práca ma vždy fascinovala aj z dôvodu, že ide o remeslo, o ktorom postupne už ani nie je počuť. S Petrom sme sa rozprávali o technike práce, zárobkoch, zákazníkoch či o tom, aká je budúcnosť tohto remesla.
Pri dohadovaní mi hovorí, nech prídem v týždni tak okolo tretej, že to už bude mať pravdepodobne menej zákazníkov a bude sa mi môcť venovať. Za zvuku zvončeka na dverách vstupujem do malej miestnosti, v ktorej je súčasne výdaj aj dielňa.
„No vitaj, poď do nášho kráľovstva a pýtaj sa, čo ťa zaujíma. Ale ja mám dosť roboty, tak to tu bude asi trošku hučať,“ povedal Peter za zvuku zapnutého stroja.
