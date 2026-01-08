Dvojdielna televízna miniséria Dukla 61 od Davida Ondříčka je síce už osem rokov stará, ale akonáhle sa dostala na Netflix, okamžite sa vyšplhala na vrchol najsledovanejších seriálov. Porazila dokonca aj Stranger Things.
Dvojdielny televízny film spája intímne príbehy osobných životných rozhodnutí s veľkými udalosťami, ktoré sa navždy zapísali do dejín. Peter (Oskar Hes) práve zistil, že jeho partnerka Jana (Antonie Formanová) je tehotná, a tak sa, rovnako ako jeho otec, zamestná ako baník v bani Dukla.
Drsná, fyzicky aj psychicky náročná práca 600 metrov pod zemou sa na mladom mužovi začne podpisovať. Kvôli práci, kde každý deň ide o život, a kvôli kolektívu baníkov sa stáva tvrdším a cynickejším.
Kým jeho láska Jana musí zvládnuť jeho neznesiteľnú matku Máriu (Martha Issová), jeho otec (Marek Taclík) prekonáva traumu z prežitého závalu. Blížia sa udalosti leta 1961, na ktoré história bude pamätať ako na najtragickejšiu banskú katastrofu 20. storočia.
Skvelé ohlasy a dva Levy k tomu
7. júla nešťastnou náhodou vypukol v bani požiar, ktorý dlho nepozorovane silnel. Keď sa začala riešiť katastrofická situácia, plamene už boli také silné, že časť bane musela byť zamurovaná, aby oheň stratil prístup ku kyslíku. Lenže po zamurovaní zostalo v bani viac než stovka mužov, ktorých tento zásah odsúdil na smrť.
Historická dráma režiséra Davida Ondříčka a scenáristov Jakuba Režného a Matěja Podzimka má veľmi dobré divácke hodnotenia. Na celosvetovej databáze IMDb dosahuje 7,7 bodov z desiatich a na českom ČSFD dokonca 83 percent. Uspela aj u kritikov. V roku 2018 si odniesla hneď dva České levy.
Na najpopulárnejšiu českú streamovaciu platformu sa Dukla 61 dostala 6. januára a za jediný deň sa podľa platformy Flixpatrol dostala na druhé miesto sledovanosti, hneď za zlatý kriminálny seriál Run Away, čím vytlačila Stranger Things na tretie miesto. Či si aj v ďalších dňoch udrží obľubu medzi divákmi a diváčkami, uvidíme.