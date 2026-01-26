Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 26. januára 2026 o 9:08
Čas čítania 1:01
Sofia Angušová

Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu

Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu
Zdroj: Pexels
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Niekedy sa počas noci prebudíme, inokedy niekoľko hodín pokojne spíme. Krátke prebúdzanie je však úplne bežné a závisí od veku.

U mladých dospelých je prirodzené prebudiť sa maximálne raz či dvakrát. Ľudia stredného veku sa zvyčajne prebudia dvakrát alebo trikrát. U seniorov môže byť aj päť prebudení počas noci stále v norme. Podľa odborníkov sú tieto krátke prebudenia súčasťou prirodzeného spánkového cyklu.

Častou príčinou sú vonkajšie vplyvy, ako napríklad hluk, chrápanie partnera alebo zmena teploty v miestnosti. Väčšina ľudí po takomto krátkom prebudení opäť ľahko zaspí, píše Index.hr. Podstatnejšie než samotný počet je však to, ako rýchlo dokážeš znova zaspať. Podľa Dr. Ruchira Patela by človek mal byť schopný opäť zaspať približne do 30 minút.

Odporúčané
Slovenská nemocnica sa podelila o najlepšie hlášky z pôrodnice. Niektoré reakcie rodičov pobavili aj personál Slovenská nemocnica sa podelila o najlepšie hlášky z pôrodnice. Niektoré reakcie rodičov pobavili aj personál 20. januára 2026 o 14:08

Stres je jedným z najčastejších dôvodov, prečo mozog zostáva v pohotovosti aj v noci. Ďalším problémom môže byť obstrukčná spánková apnoe, pri ktorej sa svaly hrdla príliš uvoľnia a dočasne blokujú dýchanie. To núti mozog prebudiť sa a obnoviť prísun kyslíka.

spánek spát postel
Zdroj: Pexels/Andrea Piacquadio/volně k užití

Prebúdzanie môže spôsobovať aj syndróm nepokojných nôh, ekzém, alkohol pred spaním, hormonálne zmeny, vysoká teplota v miestnosti, tvrdý matrac alebo vedľajšie účinky niektorých liekov.

Dr. Patel odporúča poradiť sa so špecialistom, ak sa napriek 7 až 8 hodinám spánku cítiš unavený, alebo ak sa pravidelne budíš a nedokážeš zaspať viac ako pol hodiny. V takýchto prípadoch sa často vykonáva spánkové vyšetrenie, ktoré dokáže odhaliť presnú príčinu.

Ak sa aj teba týka nočné budenie a máš problém zaspať, neurovedec Andrew Huberman ti odporúča jednoduchý spôsob. Stačí zatvoriť oči, pomaly nimi pohybovať pod viečkami zo strany na stranu a sústredene dýchať hlboko a pokojne. Podľa Hubermana má táto technika vedecký základ a dokáže uľahčiť zaspávanie už za pár minút.

Anketa:
Budíš sa často počas noci?
Áno, minimálne raz.
Viackrát počas noci.
Nie, nemám s tým problém.
Áno, minimálne raz.
32 %
Viackrát počas noci.
56 %
Nie, nemám s tým problém.
13 %
Odporúčané
Petra Vlhová nastúpi na ZOH 2026. Toto je zoznam športovcov, ktorí budú reprezentovať Slovensko Petra Vlhová nastúpi na ZOH 2026. Toto je zoznam športovcov, ktorí budú reprezentovať Slovensko 23. januára 2026 o 13:47
Odporúčané
LEGO a Crocs spojili sily a vytvorili jedinečné topánky v tvare kociek. Koľko za ne zaplatíš? LEGO a Crocs spojili sily a vytvorili jedinečné topánky v tvare kociek. Koľko za ne zaplatíš? 24. januára 2026 o 16:37
Odporúčané
VIDEO: Americký horolezec Alex Honnold bez lana a istenia zdolal mrakodrap Taipei 101. Ide o jednu z najvyšších budov sveta VIDEO: Americký horolezec Alex Honnold bez lana a istenia zdolal mrakodrap Taipei 101. Ide o jednu z najvyšších budov sveta 25. januára 2026 o 10:26
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
ZDRAVIE ZAUJÍMAVOSTI
Odporúčame
Tantrická masérka ma naučila, ako dosiahnuť orgazmus bez ejakulácie. Od slasti sa mi chvelo celé telo
refresher+
Tantrická masérka ma naučila, ako dosiahnuť orgazmus bez ejakulácie. Od slasti sa mi chvelo celé telo
včera o 17:00
Paula Lopatovská: Na herectvo ma dvakrát nevzali. Pocit stability je v našom odbore minimálny (Rozhovor)
refresher+
Paula Lopatovská: Na herectvo ma dvakrát nevzali. Pocit stability je v našom odbore minimálny (Rozhovor)
pred 2 dňami
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
Sponzorovaný obsah
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
13. 1. 2026 12:00
Peter Sunyík bol väzenský psychológ a vyjednávač: Dodnes neznesiem, keď mi niekto stojí za chrbtom
refresher+
Peter Sunyík bol väzenský psychológ a vyjednávač: Dodnes neznesiem, keď mi niekto stojí za chrbtom
včera o 09:30
Pauza vo vzťahu: Pre Simču znamenala len oddialený rozchod, Lenka je po pauze s partnerom už 15 rokov
refresher+
Pauza vo vzťahu: Pre Simču znamenala len oddialený rozchod, Lenka je po pauze s partnerom už 15 rokov
dnes o 10:30
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
Sponzorovaný obsah
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
17. 1. 2026 9:00
Storky
LEGO a Crocs spoločné vytvorili unikátne topánky v tvare kociek. Koľko stoja?
Ikonická oranžová mieri do ulíc. PUMA a McLaren predstavili spoločnú kolekciu
Taylor Swift je najmladšou ženou v prestížnej Sieni slávy. Predbehla ju len jedn...
Pravá blondínka sa vracia ako seriál. Poznáme dátum jeho vydania
Takto vyzerá Audi vo Formule 1: Titánový monopost a partnerstvo s Revolutom
A$AP Rocky ohlásil turné s novým albumom. Koncerty odohrá aj v Európe
Zootropolis 2 je oficiálne najziskovejším animovaným filmom Hollywoodu
Minecraft má konkurenciu. Hra Hytale už prilákala tisíce hráčov
Slovenská streetwear značka CRYFORMERCY spustila drop novej kolekcie
Horor The Exorcist so Scarlett Johansson mieri do kín. Poznáme dátum premiéry
Zimný Grape je späť a s ním aj fire line up. Začiatok marca na Kubínskej bude di...
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
Sponzorovaný obsah
Takto vyzerá Sophie Turner ako Lara Croft v seriáli Tomb Raider
Dočkali sme sa! Harry Styles oznámil nový album Kiss All the Time. Disco, Occasi...
Skims a Nike prichádzajú so spoločnou obuvou. Collab prináša model z 90. rokov
BMW M Neue Klasse mení pravidlá športových áut. Priprav sa na tichú elektro silu
The Sims 4 možno dostane posledné DLC 12 rokov po vydaní
Madison Beer bude vo Viedni. Tešiť sa môžeš na jej „the locket tour"
Štvrtá séria Ruže pre nevestu je potvrdená. Sme na natáčaní na Srí Lanke
LucyPug otvára vlastné pohybové a kreatívne štúdio
Lifestyle news
Natalie Portman kritizuje Oscary za ignorovanie ženských nominácií: „Stále máme pred sebou veľa práce“
pred 46 minútami
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
pred hodinou
VIDEO: Do kín mieri apokalyptická sci-fi komédia od scenáristu Jurského parku. Zažiari v nej aj hviezda zo Stranger Things
pred 2 hodinami
Muž predstieral, že je pilot. Vďaka falošnému preukazu získal stovky bezplatných letov
pred 2 hodinami
Chodili mu vyhrážky smrťou. Napriek tomu by režisér nového Silent Hill rád zfilmoval ďalšiu hru
pred 3 hodinami
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu
dnes o 09:08
James Bond by mohol omladnúť. Jacob Elordi má rokovať s filmármi o ikonickej úlohe agenta 007
včera o 18:27
VIDEO: Americký horolezec Alex Honnold bez lana a istenia zdolal mrakodrap Taipei 101. Ide o jednu z najvyšších budov sveta
včera o 10:26
Spravodajstvo
Ekonomika Počasie Európska únia Polícia SR
Viac
Z lekární zmizne šarža obľúbeného lieku na bolesť hrdla. Dodávky skončia už za pár mesiacov
pred 3 minútami
Polícia vyvrátila dohady: Tragédiu, pri ktorej zomrela Monika Jákliová, vyšetruje ako dopravnú nehodu
pred 36 minútami
Nahé AI obrázky žien a detí: Európska komisia spustila vyšetrovanie proti sieti X
pred hodinou

Viac z Zdravie

Všetko
Rozdiely medzi tvrdým a násilným sexom: Kristíne raz ušiel muž z postele, Patrik sa učil rešpektovať hranice
Duševné zdravie
14. 1. 2026 16:00
Rozdiely medzi tvrdým a násilným sexom: Kristíne raz ušiel muž z postele, Patrik sa učil rešpektovať hranice
14. 1. 2026 16:00
Kristýna chudne s Mounjarom: Že ide o skratku, môže povedať len neinformovaný, nechcem ho brať do konca života
refresher+
Kristýna chudne s Mounjarom: Že ide o skratku, môže povedať len neinformovaný, nechcem ho brať do konca života
pred 3 dňami
1
Slovenská nemocnica sa podelila o najlepšie hlášky z pôrodnice. Niektoré reakcie rodičov pobavili aj personál
Slovenská nemocnica sa podelila o najlepšie hlášky z pôrodnice. Niektoré reakcie rodičov pobavili aj personál
20. 1. 2026 14:08
Terapeutka sa ma dotkla v oblasti panvy a vtisli sa mi slzy do očí. Vyskúšala som kraniosakrálnu terapiu (Reportáž)
refresher+
Terapeutka sa ma dotkla v oblasti panvy a vtisli sa mi slzy do očí. Vyskúšala som kraniosakrálnu terapiu (Reportáž)
16. 1. 2026 8:00
Mužské libido po tridsiatke údajne neklesá. Nový výskum hovorí o vrchole okolo štyridsiatky
Mužské libido po tridsiatke údajne neklesá. Nový výskum hovorí o vrchole okolo štyridsiatky
pred 3 dňami
FOTO: Slováci v noci pozorovali polárnu žiaru. Viaceré regióny zažili nevídané nebeské divadlo
FOTO: Slováci v noci pozorovali polárnu žiaru. Viaceré regióny zažili nevídané nebeské divadlo
20. 1. 2026 8:35
Viac z Tech Všetko
ChatGPT zavádza reklamy. Postihne to všetky bezplatné účty aj jedno konkrétne predplatné
ChatGPT zavádza reklamy. Postihne to všetky bezplatné účty aj jedno konkrétne predplatné
21. 1. 2026 14:40
Minecraft má konkurenciu. Hra Hytale už prilákala tisíce hráčov
20. 1. 2026 9:19
VIDEO: O týchto cool tech novinkách musíš vedieť. Veľtrh CES 2026 opäť ukázal elektroniku ako z budúcnosti
15. 1. 2026 8:26
1
Viac z Showbiz & Zábava Všetko
Tantrická masérka ma naučila, ako dosiahnuť orgazmus bez ejakulácie. Od slasti sa mi chvelo celé telo
refresher+
Tantrická masérka ma naučila, ako dosiahnuť orgazmus bez ejakulácie. Od slasti sa mi chvelo celé telo
včera o 17:00
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
18. 1. 2026 12:00
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
21. 1. 2026 10:00
1
Viac z Beauty Všetko
Tiktokom sa šíri ďalší bizarný trend: Muži si holia mihalnice, pretože chcú vyzerať mužnejšie. Odborníci sú zhrození
Zahraničné
12. 3. 2025 17:28
Tiktokom sa šíri ďalší bizarný trend: Muži si holia mihalnice, pretože chcú vyzerať mužnejšie. Odborníci sú zhrození
12. 3. 2025 17:28
Nahradí cukrový nástrek soláriá a hodiny vypekania na slnku? Takéto má pravidlá
16. 5. 2025 17:00
Vyskúšala som ultrazvukovú špachtľu na čistenie pleti: Aké má riziká a nahradí návštevu kozmetického salónu?
19. 2. 2025 19:30
1

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Do čoho sa obuť, keď sneží? Našli sme 12 topánok, ktoré sú teplé, pohodlné a zároveň cool
Móda
pred 2 hodinami
Do čoho sa obuť, keď sneží? Našli sme 12 topánok, ktoré sú teplé, pohodlné a zároveň cool
pred 2 hodinami
Vybrali sme len tie najlepšie a najkrajšie topánky – od MOON BOOT, cez Inuikii až po Sorel či The North Face.
Petra Weingart sa po rokoch vrátila k snu byť módnou dizajnérkou: „Na školu ma nezobrali, lebo som nevedela kresliť zátišie”
Petra Weingart sa po rokoch vrátila k snu byť módnou dizajnérkou: „Na školu ma nezobrali, lebo som nevedela kresliť zátišie”
pred 3 hodinami
Pauza vo vzťahu: Pre Simču znamenala len oddialený rozchod, Lenka je po pauze s partnerom už 15 rokov
refresher+
Pauza vo vzťahu: Pre Simču znamenala len oddialený rozchod, Lenka je po pauze s partnerom už 15 rokov
dnes o 10:30
Najčastejšie chyby v účtovníctve, ktoré odhalí až daňové priznanie
PR správa
Najčastejšie chyby v účtovníctve, ktoré odhalí až daňové priznanie
dnes o 09:18
Tantrická masérka ma naučila, ako dosiahnuť orgazmus bez ejakulácie. Od slasti sa mi chvelo celé telo
refresher+
Tantrická masérka ma naučila, ako dosiahnuť orgazmus bez ejakulácie. Od slasti sa mi chvelo celé telo
včera o 17:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Tantrická masérka ma naučila, ako dosiahnuť orgazmus bez ejakulácie. Od slasti sa mi chvelo celé telo
refresher+
Tantrická masérka ma naučila, ako dosiahnuť orgazmus bez ejakulácie. Od slasti sa mi chvelo celé telo
včera o 17:00
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
refresher+
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
20. 1. 2026 17:00
Madeira sprísňuje pravidlá pre turistov. Obľúbené turistické trasy zdraželi a majú limity
Madeira sprísňuje pravidlá pre turistov. Obľúbené turistické trasy zdraželi a majú limity
pred 2 dňami
Karlos Vémola sa prvýkrát vyjadril k drogovej kauze. S Lelou prehovorili o detailoch domovej prehliadky
Karlos Vémola sa prvýkrát vyjadril k drogovej kauze. S Lelou prehovorili o detailoch domovej prehliadky
22. 1. 2026 9:41
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu
dnes o 09:08
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
21. 1. 2026 10:00
1
Expartnerka Gábora Borárosa Monika Jakliová zomrela pri dopravnej nehode
Expartnerka Gábora Borárosa Monika Jakliová zomrela pri dopravnej nehode
21. 1. 2026 10:03
1
Slovenská nemocnica sa podelila o najlepšie hlášky z pôrodnice. Niektoré reakcie rodičov pobavili aj personál
Slovenská nemocnica sa podelila o najlepšie hlášky z pôrodnice. Niektoré reakcie rodičov pobavili aj personál
20. 1. 2026 14:08
Film s Leonardom DiCapriom sa po takmer 30 rokoch stal hitom na Netflixe. Záhada neznámeho väzňa zaujala divákov
Film s Leonardom DiCapriom sa po takmer 30 rokoch stal hitom na Netflixe. Záhada neznámeho väzňa zaujala divákov
20. 1. 2026 13:15
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
refresher+
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
20. 1. 2026 17:00
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
refresher+
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
4. 1. 2026 17:00
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
12. 1. 2026 11:28
1
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
21. 1. 2026 10:00
1
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
refresher+
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
18. 1. 2026 12:00
Späť
Zdieľať
Diskusia