Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu

Niekedy sa počas noci prebudíme, inokedy niekoľko hodín pokojne spíme. Krátke prebúdzanie je však úplne bežné a závisí od veku.
U mladých dospelých je prirodzené prebudiť sa maximálne raz či dvakrát. Ľudia stredného veku sa zvyčajne prebudia dvakrát alebo trikrát. U seniorov môže byť aj päť prebudení počas noci stále v norme. Podľa odborníkov sú tieto krátke prebudenia súčasťou prirodzeného spánkového cyklu.
Častou príčinou sú vonkajšie vplyvy, ako napríklad hluk, chrápanie partnera alebo zmena teploty v miestnosti. Väčšina ľudí po takomto krátkom prebudení opäť ľahko zaspí, píše Index.hr. Podstatnejšie než samotný počet je však to, ako rýchlo dokážeš znova zaspať. Podľa Dr. Ruchira Patela by človek mal byť schopný opäť zaspať približne do 30 minút.
Stres je jedným z najčastejších dôvodov, prečo mozog zostáva v pohotovosti aj v noci. Ďalším problémom môže byť obstrukčná spánková apnoe, pri ktorej sa svaly hrdla príliš uvoľnia a dočasne blokujú dýchanie. To núti mozog prebudiť sa a obnoviť prísun kyslíka.
Prebúdzanie môže spôsobovať aj syndróm nepokojných nôh, ekzém, alkohol pred spaním, hormonálne zmeny, vysoká teplota v miestnosti, tvrdý matrac alebo vedľajšie účinky niektorých liekov.
Dr. Patel odporúča poradiť sa so špecialistom, ak sa napriek 7 až 8 hodinám spánku cítiš unavený, alebo ak sa pravidelne budíš a nedokážeš zaspať viac ako pol hodiny. V takýchto prípadoch sa často vykonáva spánkové vyšetrenie, ktoré dokáže odhaliť presnú príčinu.
Ak sa aj teba týka nočné budenie a máš problém zaspať, neurovedec Andrew Huberman ti odporúča jednoduchý spôsob. Stačí zatvoriť oči, pomaly nimi pohybovať pod viečkami zo strany na stranu a sústredene dýchať hlboko a pokojne. Podľa Hubermana má táto technika vedecký základ a dokáže uľahčiť zaspávanie už za pár minút.