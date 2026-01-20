Hlavné témy
dnes 20. januára 2026 o 12:27
Čas čítania 0:47
Hana Divišová

Nemôžeš v noci zaspať? Neurovedec radí jednoduchý trik, ktorý má fungovať do 5 minút

Nemôžeš v noci zaspať? Neurovedec radí jednoduchý trik, ktorý má fungovať do 5 minút
Zdroj: Unsplash.com
Neurovedec Gerrard Kaonga prišiel s trikom, ktorý má podľa neho pomôcť telu rýchlo sa upokojiť a podporiť opätovné zaspatie bez liekov či zložitých techník.

Nespavosť je problém, ktorým trpí mnoho ľudí. Aj keď sa nám podarí zaspať, kvalita spánku často nie je taká, akú by sme potrebovali. Bežným problémom je najmä prebúdzanie sa uprostred noci a neschopnosť znovu zaspať, čo býva dôsledkom stresu, zlého spánkového režimu alebo nesprávnych návykov.

Neurovedec Gerrard Kaonga zaujal jednoduchým trikom, ktorý, ako informuje Unilad, môže pomôcť telu rýchlo sa upokojiť a znovu zaspať už do niekoľkých minút. V rozhovore vysvetlil, že ak sa v noci zobudíš a nemôžeš zaspať, stačí sa sústrediť na dýchanie a pohyb očí.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Real Time with Bill Maher (@realtimers)

„Ak sa zobudíte uprostred noci a máte problém znovu zaspať, skúste niekoľko dlhých, pomalých výdychov. Majte oči zatvorené a jemne nimi pohybujte zo strany na stranu pod viečkami,“ odporúča. Podľa neho táto kombinácia často funguje veľmi rýchlo. „Nemôžem to zaručiť, ale vsadil by som sa, že do piatich minút budete opäť spať,“ dodal.

Hoci metóda môže znieť zvláštne, Kaonga tvrdí, že má pevný základ vo fyziológii. Oči, dýchanie a spôsob, akým telo vníma okolie, totiž priamo ovplyvňujú nervový systém a úroveň stresu. Práve preto sa tento starší rozhovor, opäť začal šíriť sociálnymi sieťami.

Anketa:
Budíš sa v noci? 
Áno, pravidelne. 
Ja nie, spím ako drevo. 
Áno, pravidelne. 
96 %
Ja nie, spím ako drevo. 
4 %
