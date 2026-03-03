Ako to naozaj bolo?
Počas víkendu Jim Carrey dorazil na odovzdávanie César Awards. Podľa mnohých ľudí zmenil vzhľad, a preto sa začalo šepkať, či nejde o dvojníka.
Carrey mal hlboko osobný a dojemný prejav počas prevzatia čestného ocenenia za svoje „bujaré, nespútané a nezabudnuteľné postavy, ktoré sa stali ústrednou súčasťou populárnej kultúry“. Obklopený bol aj svojou rodinou.
Mnohí však tvrdia, že herec zmenil nielen účes, ale aj hlas a farbu očí. „To by Jim nepovedal. Môžete počuť, ako sa snaží napodobniť jeho hlas. Je to dvojník,“ písal jeden z fanúšikov. „Ani jeho správanie nesedí, to nie je on. Nie je dosť bláznivý,“ pridal sa ďalší.
Konšpirácie sa potom zosilnili, keď drag artist Alexis Stone na svojom Instagrame naznačil, že sa na akcii vydával za Carreyho, a zdieľal snímky protéz a parochne pripomínajúcej hercov vzhľad tej noci. Príspevok okamžite vyvolal na sociálnych sieťach vlnu reakcií a diskusií. Do rozruchu sa zapojila aj Megan Fox. V komentári uviedla: „Nezvládam viac stresu, musím vedieť, čo je pravda.“
„Na svojom prejave vo francúzštine pracoval mesiace“
Všetko musel uviesť na pravú mieru sám generálny delegát César Awards Gregory Caulier, ktorý pre server Variety konšpirácie odmietol a povedal, že hercovo vzácne vystúpenie na ceremoniáli bolo autentické a jednalo sa o historický okamih.
Herec podľa neho pracoval na svojom prejave vo francúzštine mesiace. „Návšteva Jima Carreyho bola plánovaná od leta. Od samého začiatku bol pozvaním Akadémie nesmierne dojatý. Osem mesiacov prebiehali konštruktívne diskusie. Na svojom prejave vo francúzštine pracoval mesiace a pýtal sa ma na presnú výslovnosť určitých slov,“ uviedol.
„Prišiel so svojou partnerkou, dcérou, vnukom a 12 blízkymi priateľmi a členmi rodiny. Sprevádzal ho jeho dlhoročný publicista. Bol tam aj jeho starý priateľ Michel Gondry, ktorý s ním natočil film a dva seriály, a boli radi, že sa znova videli,“ doplnil.