Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 3. marca 2026 o 10:31
Čas čítania 1:14
Ella Petrová/refresher.cz

Bol to falošný Jim Carrey? Ku konšpiráciám sa už musel vyjadriť aj organizátor odovzdávania cien či Megan Fox

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Ako to naozaj bolo?

Počas víkendu Jim Carrey dorazil na odovzdávanie César Awards. Podľa mnohých ľudí zmenil vzhľad, a preto sa začalo šepkať, či nejde o dvojníka.

Carrey mal hlboko osobný a dojemný prejav počas prevzatia čestného ocenenia za svoje „bujaré, nespútané a nezabudnuteľné postavy, ktoré sa stali ústrednou súčasťou populárnej kultúry“. Obklopený bol aj svojou rodinou.

Jim Carrey na udeľovaní filmových cien Cesar v Paríži.
Jim Carrey na udeľovaní filmových cien Cesar v Paríži. Zdroj: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images

Mnohí však tvrdia, že herec zmenil nielen účes, ale aj hlas a farbu očí. „To by Jim nepovedal. Môžete počuť, ako sa snaží napodobniť jeho hlas. Je to dvojník,“ písal jeden z fanúšikov. „Ani jeho správanie nesedí, to nie je on. Nie je dosť bláznivý,“ pridal sa ďalší.

Odporúčané
Britská hudobná scéna má novú kráľovnú. Olivia Dean triumfovala na 46. ročníku udeľovania cien Brit Awards Britská hudobná scéna má novú kráľovnú. Olivia Dean triumfovala na 46. ročníku udeľovania cien Brit Awards 1. marca 2026 o 9:27

Konšpirácie sa potom zosilnili, keď drag artist Alexis Stone na svojom Instagrame naznačil, že sa na akcii vydával za Carreyho, a zdieľal snímky protéz a parochne pripomínajúcej hercov vzhľad tej noci. Príspevok okamžite vyvolal na sociálnych sieťach vlnu reakcií a diskusií. Do rozruchu sa zapojila aj Megan Fox. V komentári uviedla: „Nezvládam viac stresu, musím vedieť, čo je pravda.“

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Alexis Stone (@thealexisstone)

„Na svojom prejave vo francúzštine pracoval mesiace“

Všetko musel uviesť na pravú mieru sám generálny delegát César Awards Gregory Caulier, ktorý pre server Variety konšpirácie odmietol a povedal, že hercovo vzácne vystúpenie na ceremoniáli bolo autentické a jednalo sa o historický okamih.

Odporúčané
Americká influencerka virálna pre jej podobnosť s Ficom prehovorila po slovensky. Učí sa jazyk a spúšťa vlastný merch Americká influencerka virálna pre jej podobnosť s Ficom prehovorila po slovensky. Učí sa jazyk a spúšťa vlastný merch 26. februára 2026 o 11:16

Herec podľa neho pracoval na svojom prejave vo francúzštine mesiace. „Návšteva Jima Carreyho bola plánovaná od leta. Od samého začiatku bol pozvaním Akadémie nesmierne dojatý. Osem mesiacov prebiehali konštruktívne diskusie. Na svojom prejave vo francúzštine pracoval mesiace a pýtal sa ma na presnú výslovnosť určitých slov,“ uviedol.

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený Peanut Gallery Media Network (@pgmnofficial)

„Prišiel so svojou partnerkou, dcérou, vnukom a 12 blízkymi priateľmi a členmi rodiny. Sprevádzal ho jeho dlhoročný publicista. Bol tam aj jeho starý priateľ Michel Gondry, ktorý s ním natočil film a dva seriály, a boli radi, že sa znova videli,“ doplnil.

Odporúčané
Hemoroidy v 21 rokoch: Keď Ajlin oznámili, že musí ísť na operáciu, cítila úzkosť a strach. Pacienti chodia neskoro, vraví lekár Hemoroidy v 21 rokoch: Keď Ajlin oznámili, že musí ísť na operáciu, cítila úzkosť a strach. Pacienti chodia neskoro, vraví lekár 2. marca 2026 o 17:30
Odporúčané
Bratia Binderovci z profilu Vybavenkoo: Vyrastali sme v dome bez kúrenia a pracovali na farme (Rozhovor) Bratia Binderovci z profilu Vybavenkoo: Vyrastali sme v dome bez kúrenia a pracovali na farme (Rozhovor) 2. marca 2026 o 11:30
Odporúčané
Kristy minie sama 300 €, Jaro zase 800 € pre 10-člennú rodinu. Pýtali sme sa mladých Slovákov, koľko dajú mesačne na potraviny Kristy minie sama 300 €, Jaro zase 800 € pre 10-člennú rodinu. Pýtali sme sa mladých Slovákov, koľko dajú mesačne na potraviny 21. februára 2026 o 9:00
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
OSOBNOSTI CELEBRITY
Odporúčame
Najznámejšie bratislavské univerzity predstavili spoločné programy. Pozri sa, čo môžeš študovať
Sponzorovaný obsah
Najznámejšie bratislavské univerzity predstavili spoločné programy. Pozri sa, čo môžeš študovať
24. 2. 2026 14:00
KVÍZ: Spoznáš slovenské mesto podľa fotky z Google Street View?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Spoznáš slovenské mesto podľa fotky z Google Street View?
23. 2. 2026 9:00
Kristíne kvôli vysokému riziku rakoviny odstránili prsia aj vaječníky: Bola som vystresovaná z každého vyšetrenia
Refresher Club
Kristíne kvôli vysokému riziku rakoviny odstránili prsia aj vaječníky: Bola som vystresovaná z každého vyšetrenia
pred 2 hodinami
Hemoroidy v 21 rokoch: Keď Ajlin oznámili, že musí ísť na operáciu, cítila úzkosť a strach. Pacienti chodia neskoro, vraví lekár
Refresher Club
Hemoroidy v 21 rokoch: Keď Ajlin oznámili, že musí ísť na operáciu, cítila úzkosť a strach. Pacienti chodia neskoro, vraví lekár
včera o 17:30
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne otvorila nový program. Priláka najmä autičkárov
Sponzorovaný obsah
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne otvorila nový program. Priláka najmä autičkárov
18. 2. 2026 13:00
Ľubomír Gábriš lieči na Polome drogovo závislé deti: „Keby sme im dali mobil, denne by sme tu naháňali dílerov“ (Rozhovor)
Refresher Club
Ľubomír Gábriš lieči na Polome drogovo závislé deti: „Keby sme im dali mobil, denne by sme tu naháňali dílerov“ (Rozhovor)
dnes o 10:30
Storky
Vogue zverejnil zoznam najvplyvnejších žien roka 2026
Rytmus plánuje vyše dvojhodinovú šou: „Na narodeniny si želám hlavne zdravie“
Zendaya a Tom Holland sú svoji. O svadbe informoval herečkin dlhoročný stylista
Na Nivách otvorili novú kaviareň Kolektív. Nájdeš tu výberovú kávu, ale aj showr...
Shimmi dropol nový album YOLO AFTERPARTY. Nájdeš na ňom featy od guapanova či As...
Kendall Jenner sa vracia k značke Adidas. Čaká nás nová éra Superstar
Mads Mikkelsen je v Prahe. Čoskoro tu stretneš aj Lea DiCapria a Jennifer Lawren...
ECK a Gašperov mlyn sa na jeden večer spojili. Boli sme na ich four hands večeri
Po 10 rokoch vývoja je to vonku. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
Supreme predáva rakvu: Streetwear značka zaradila do kolekcie truhlu
Met Gala 2026 odhalila dress code: „Fashion Is Art“ necháva fantázii voľnosť
Vizážistka, DJ-ka a folklóristka. Ktorá z nich očarí ženícha Adriana?
Česko-slovenský film môže zabojovať o Oscara. Získal prestížne ocenenie
Enrique Iglesias sa vracia na Slovensko. Koncert odohrá na Národnom futbalovom š...
V Zwirne od dnes nájdeš nový podnik. Káva a čau stavia na take away koncepte
Silné, odvážne a pripravené sa zamilovať. Spoznaj ďalšie účastníčky šou Ruža pre...
Hra o tróny sa v lete dočká ďalšieho prequelu
Poznáme prvé účastníčky šou Ruža pre nevestu. Kto zabojuje o Adrianovu priazeň?
7 tipov na podniky v Bratislave, kde si pozrieš hokejové semifinále
Hudson Williams z Heated Rivalry sa pridáva k obsadeniu nového trileru Yaga
Lifestyle news
Slovensko čaká vzácne zatmenie Slnka. Zopakuje sa až o polstoročie
pred hodinou
Historický míľnik v Barcelone: Na vrchol baziliky Sagrada Familia osadili poslednú časť
pred 2 hodinami
Bude Cillian Murphy novým Voldemortom? Herec prelomil mlčanie a vyjadril sa k špekuláciám
pred 3 hodinami
Tina otvorene prehovorila o náročnom období. Veľkolepý koncert s dcérou posúva o rok
dnes o 14:03
Vogue zverejnil zoznam najvplyvnejších žien roka 2026. Tieto mená hýbu kultúrou či biznisom
dnes o 12:45
VIDEO: Scary Movie 6 prichádza s oficiálnym trailerom. Vracajú sa obľúbené postavy a poriadna dávka bizáru
dnes o 11:19
Bol to falošný Jim Carrey? Ku konšpiráciám sa už musel vyjadriť aj organizátor odovzdávania cien či Megan Fox
dnes o 10:31
Apple odhalil nový iPhone 17e. Má byť výkonnejší, odolnejší a dostupnejší ako iné modely
dnes o 09:22
Poznáme tváre ďalších postáv seriálovej adaptácie hry God of War. K už známym hercom sa pridá aj Angličan z Bridgertonu
dnes o 08:46
Rytmus plánuje vyše dvojhodinovú šou: „Na narodeniny si želám hlavne zdravie“
včera o 16:02
Spravodajstvo
Zahraničie Slovensko Peniaze Polícia SR
Viac
Virtuálna pokladnica v mobile už prijíma aj QR platby. Finančná správa spustila novú funkciu
pred 29 minútami
Slovensko vedie v európskom rebríčku vlastníctva nehnuteľností. To neznamená vyššiu kvalitu bývania
pred 57 minútami
Samsung ukončuje výrobu na Slovensku. Štát stratí 20 miliónov eur ročne a tisíce pracovných miest
pred hodinou

Viac z Osobnosti

Všetko
Bude Cillian Murphy novým Voldemortom? Herec prelomil mlčanie a vyjadril sa k špekuláciám
Bude Cillian Murphy novým Voldemortom? Herec prelomil mlčanie a vyjadril sa k špekuláciám
pred 3 hodinami
Vogue zverejnil zoznam najvplyvnejších žien roka 2026. Tieto mená hýbu kultúrou či biznisom
Vogue zverejnil zoznam najvplyvnejších žien roka 2026. Tieto mená hýbu kultúrou či biznisom
dnes o 12:45
Fanúšikovia zostali znechutení: Benny Blanco šokoval špinavými nohami aj „zvukovým efektom“ v novom podcaste
Fanúšikovia zostali znechutení: Benny Blanco šokoval špinavými nohami aj „zvukovým efektom“ v novom podcaste
26. 2. 2026 10:32
Rytmus oslávi 50-tku životným koncertom. Podelil sa o emotívne vyznanie svojej mladšej verzii
Rytmus oslávi 50-tku životným koncertom. Podelil sa o emotívne vyznanie svojej mladšej verzii
27. 2. 2026 13:32
Mads Mikkelsen je v Prahe. Čoskoro tu stretneš aj Leonarda DiCapria a Jennifer Lawrence
Mads Mikkelsen je v Prahe. Čoskoro tu stretneš aj Leonarda DiCapria a Jennifer Lawrence
26. 2. 2026 8:34
CLOSE FRIENDS s Vybavenko: Komu napadol zápas s Flexkingom?
Refresher Club
CLOSE FRIENDS s Vybavenko: Komu napadol zápas s Flexkingom?
24. 2. 2026 18:00
Viac z Fashion Všetko
OUTFIT CHECK s Biankou Rumanovou či Teri Pallovou. Pozri si jarné kombinácie, ktoré budeš chcieť nosiť každý deň
OUTFIT CHECK s Biankou Rumanovou či Teri Pallovou. Pozri si jarné kombinácie, ktoré budeš chcieť nosiť každý deň
včera o 14:20
Sexepíl od Gucci strieda luxusný minimalizmus Bottega Veneta. Pozri si TOP kolekcie z Milan Fashion Week
dnes o 12:30
Bezchybný vzhľad pri každom kroku. Pozri si 10 najviac sexi čiernych tenisiek do 200 eur
25. 2. 2026 13:00
1
Viac z Silné príbehy Všetko
Bola som pozrieť obyvateľov v robotníckej ubytovni. Sťažujú sa na drogy, sexbiznis a vysokú kriminalitu
Refresher Club
Bola som pozrieť obyvateľov v robotníckej ubytovni. Sťažujú sa na drogy, sexbiznis a vysokú kriminalitu
20. 2. 2026 19:30
5
„Pošleš mi fotku, ako tie legíny vyzerajú na postave?” Respondenti nám porozprávali príbehy sexuálneho obťažovania na Vintede
pred 2 dňami
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž)
19. 11. 2025 9:00
2

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
CLOSE FRIENDS s Cynthiou Tóthovou a Kristínou Víglaskou: Ako sa podľa nich zotaviť po rozchode?
Refresher Club
CLOSE FRIENDS s Cynthiou Tóthovou a Kristínou Víglaskou: Ako sa podľa nich zotaviť po rozchode?
pred 8 minútami
Pozvanie do najnovšej epizódy Close Friends prijali Cynthia Tóthová a Kristína Víglaská, ktoré môžeš poznať nielen zo sociálnych sietí, ale aj z televíznych obrazoviek.
Kristíne kvôli vysokému riziku rakoviny odstránili prsia aj vaječníky: Bola som vystresovaná z každého vyšetrenia
Refresher Club
Kristíne kvôli vysokému riziku rakoviny odstránili prsia aj vaječníky: Bola som vystresovaná z každého vyšetrenia
pred 2 hodinami
Techno scénou otriasa škandál. Poprední DJ-i boli obvinení zo sexuálneho zneužívania
Techno scénou otriasa škandál. Poprední DJ-i boli obvinení zo sexuálneho zneužívania
dnes o 14:00
Vogue zverejnil zoznam najvplyvnejších žien roka 2026. Tieto mená hýbu kultúrou či biznisom
Vogue zverejnil zoznam najvplyvnejších žien roka 2026. Tieto mená hýbu kultúrou či biznisom
dnes o 12:45
Hľadáte sklad, kanceláriu či zázemie na stavbe? Lodné kontajnery ponúkajú flexibilnú alternatívu
PR správa
Hľadáte sklad, kanceláriu či zázemie na stavbe? Lodné kontajnery ponúkajú flexibilnú alternatívu
dnes o 12:33
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Hemoroidy v 21 rokoch: Keď Ajlin oznámili, že musí ísť na operáciu, cítila úzkosť a strach. Pacienti chodia neskoro, vraví lekár
Refresher Club
Hemoroidy v 21 rokoch: Keď Ajlin oznámili, že musí ísť na operáciu, cítila úzkosť a strach. Pacienti chodia neskoro, vraví lekár
včera o 17:30
Bratia Binderovci z profilu Vybavenkoo: Vyrastali sme v dome bez kúrenia a pracovali na farme (Rozhovor)
Refresher Club
Bratia Binderovci z profilu Vybavenkoo: Vyrastali sme v dome bez kúrenia a pracovali na farme (Rozhovor)
včera o 11:30
Kristy minie sama 300 €, Jaro zase 800 € pre 10-člennú rodinu. Pýtali sme sa mladých Slovákov, koľko dajú mesačne na potraviny
V spolupráci
Kristy minie sama 300 €, Jaro zase 800 € pre 10-člennú rodinu. Pýtali sme sa mladých Slovákov, koľko dajú mesačne na potraviny
21. 2. 2026 9:00
Bol to falošný Jim Carrey? Ku konšpiráciám sa už musel vyjadriť aj organizátor odovzdávania cien či Megan Fox
Bol to falošný Jim Carrey? Ku konšpiráciám sa už musel vyjadriť aj organizátor odovzdávania cien či Megan Fox
dnes o 10:31
Techno scénou otriasa škandál. Poprední DJ-i boli obvinení zo sexuálneho zneužívania
Techno scénou otriasa škandál. Poprední DJ-i boli obvinení zo sexuálneho zneužívania
dnes o 14:00
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
Refresher Club
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
27. 2. 2026 17:30
Kristy minie sama 300 €, Jaro zase 800 € pre 10-člennú rodinu. Pýtali sme sa mladých Slovákov, koľko dajú mesačne na potraviny
V spolupráci
Kristy minie sama 300 €, Jaro zase 800 € pre 10-člennú rodinu. Pýtali sme sa mladých Slovákov, koľko dajú mesačne na potraviny
21. 2. 2026 9:00
22-ročná Alexandra pracuje ako sous-chef v Micheline: Ak ma niekto nerešpektuje, opýtam sa ho, prečo tu je
Refresher Club
22-ročná Alexandra pracuje ako sous-chef v Micheline: Ak ma niekto nerešpektuje, opýtam sa ho, prečo tu je
25. 2. 2026 10:35
KVÍZ: Myslíš si, že ovládaš dejepis? Over svoje znalosti z učiva základných škôl
KVÍZ: Myslíš si, že ovládaš dejepis? Over svoje znalosti z učiva základných škôl
24. 2. 2026 11:00
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne otvorila nový program. Priláka najmä autičkárov
Sponzorovaný obsah
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne otvorila nový program. Priláka najmä autičkárov
18. 2. 2026 13:00
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
Refresher Club
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
1. 2. 2026 17:00
1
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
Refresher Club
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
27. 2. 2026 17:30
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
13. 2. 2026 15:07
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
10. 2. 2026 9:42
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
Refresher Club
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
8. 2. 2026 8:20
Domov
Zdieľať
Diskusia