Jedinečný štýl a pohodlie ruka v ruke. Pozri nové tenisky Puma, Saucony či Kenzo

Ak niekto vie, ktoré tenisky budú v kurze, sú to ľudia z online obchodu Footshop, o čom sa môžeš presvedčiť nižšie. Vybrali sme 10 najlepších noviniek od značiek Adidas, Nike, Puma alebo Saucony, s ktorými docieliš štýlové outfity v maximálnom pohodlí.
Adidas Adistar Control 5 – 120 €
Zoznam otvára model Adidas Adistar Control 5, ktorý hlási veľký návrat na módnu scénu.
Tenisky, ktoré boli pôvodne určené na beh, sú v upravenej verzii navrhnuté na voľnočasové aktivity a nenútene spájajú štýl a pohodlie. Zvršok zo sieťoviny zabezpečuje priedušnosť, zatiaľ čo syntetické prekrytia dodávajú lesklý akcent a gumová podrážka s technológiou adiPRENE+ tlmí nárazy. Schéma „Aura Ivy“ kombinuje čierny základ s tmavozelenými a khaki prvkami, čo vyzerá naozaj dobre.
Nike Air Superfly W – 122,95 €
Zatiaľ čo model Adidas Adistar Control 5 má výraznú mužskú energiu, Nike Air Superfly majú jemný, krehký vzhľad a sú vyrobené v ženských veľkostiach.
Tenisky majú dynamický vzhľad a sú vybavené modernými technológiami. Zvršok tvorí priedušná technická sieťovina doplnená syntetickými výstužami, ktoré udržiavajú stabilitu a pohodlie. Medzipodrážka využíva odpruženie Air, ktoré poskytuje mäkký dopad a citlivú odozvu pri chôdzi. Gumová podrážka so zvlneným profilom a trakčným vzorom zabezpečuje istotu na mestských povrchoch a pri rýchlych pohyboch.
Nike Air Superfly v monochromatickej schéme „Phantom“ sú skvelou voľbou na každodenné nosenie.
Adidas Climacool 1 – 140 €
V ženských veľkostiach je dostupný tiež model Adidas Climacool 1 „Off White“, ktorý je symbolom obdobia zo začiatku tisícročia, keď funkčnosť dostala úplne nový vizuálny rozmer.
Tenisky prvýkrát uzreli svetlo sveta v roku 2002 a okamžite zadefinovali, čo znamená pojem priedušná športová obuv. Zatiaľ čo ostatné tenisky boli zamerané len na tlmenie, Adidas Climacool 1 priniesli koncept 360-stupňového chladenia. V súčasnosti sú pilierom moderného techwear štýlu a mestskej estetiky.
Nike Air Max Moto 2K SE – 142,95 €
Do svetlej schémy sú zahalené tiež tenisky Nike Air Max Moto 2K SE, ktoré s ľahkosťou spájajú ikonický štýl Y2K a pohodlie na najvyššej úrovni.
Model preslávila legendárna technológia Air Max, ktorej viditeľná vzduchová jednotka v medzipodrážke zabezpečuje tlmenie nárazov a maximálne pohodlie pri každom kroku. Agresívny vzhľad je inšpirovaný rýchlosťou, pričom zvršok kombinuje syntetické a semišové prekrytia so základom z priedušnej textílie, respektíve sieťoviny.
Puma CELL GEO 1 – 160 €
Ak máš rád/rada jedinečný vzhľad, siahni po modeli Puma CELL GEO 1, ktorý nesie dedičstvo športovej inovácie značky, prepracované pre súčasnosť.
Tenisky nadväzujú na obrovskú históriu odvážnou geometrickou 3D pätou, ktorá definuje tvar a zároveň poskytuje ľahké odpruženie. Čisté línie pretekajú cez zvršok a v kombinácii s čiastočne zakrytými šnúrkami dodávajú siluete moderný a aerodynamický vzhľad.
K dispozícii je tiež čierna verzia za rovnakú cenu.
Saucony Progrid Omni 9 – 170 €
Americká športová značka Saucony síce nikdy nemala taký globálny hype ako napríklad Asics či New Balance, ale vo svojom produktovom portfóliu má niekoľko vyhľadávaných modelov, ako napríklad Progrid Omni 9.
Novinka v online obchode Footshop pôsobivo kombinuje funkčnosť a štýl – zvršok zo sieťoviny a nylonu ponúka priedušnosť a odolnosť pre mestský život, zatiaľ čo jednoduchá sivá schéma s výraznými ružovými a žltými prvkami dodáva moderný vibe, ktorý pozdvihne každý jarný outfit.
Air Jordan 1 Retro High OG „Cool Grey“ – 179,95 €
Ak máš rád/rada klasiku, s modelom Air Jordan 1 Retro High OG nepokazíš žiadny outfit.
Medzi dostupnými novinkami v online obchode Footshop nájdeš ikonické basketbalové tenisky v schéme „Cool Grey“, ktorá kombinuje biele kožené panely so semišovými prekrytiami v sivej farbe, čiernymi prvkami a zlatým detailom v podobe loga „Air Jordan Wings“ na bočnej strane. Baví nás aj svetlomodrá polopriehľadná gumová podrážka a kontrastný modrý štítok „Nike Air“ na jazyku.
Nike Shox Ride 2 – 182,95 €
Tohtotýždňovému zoznamu dominujú tenisky s logom Nike, a to aj vďaka modelu Shox Ride 2 s charakteristickými stĺpikmi na päte.
Model, ktorý na začiatku tisícročia šokoval športové obecenstvo a teniskovú scénu, prichádza v roku 2026 na pulty obchodov ako retro ikona, ktorá spája technologickú inováciu Y2K s nepopierateľným streetwear šarmom.
Odvážny vzhľad v kombinácii s prvotriednymi materiálmi a inovatívnymi technológiami robí z Nike Shox Ride 2 veľmi žiadaný kúsok, predovšetkým medzi mladou generáciou teniskových nadšencov.
Nike Air Max 95 „Big Bubble“ – 199,95 €
Oveľa decentnejší vzhľad má ikonický model s logom Nike – Air Max 95, v tomto prípade vo verzii „Big Bubble“ s väčšou vzduchovou jednotkou v medzipodrážke.
Tenisky majú viacvrstvový kožený zvršok v tmavohnedej farbe s tonálnymi sieťovinovými prekrytiami, ktorý dopĺňa minimalistické metalické logo značky na päte a nápis „Air Max“ na jazyku. Pohodlie zabezpečuje mäkká stielka a gumová podrážka s tlmiacimi prvkami.
Model Nike Air Max 95 je v kurze od roku 1995 a vždy bude zaujímavou voľbou k mestským outfitom.
Kenzo „Striker“ Low Top – 320 €
Bodku za zoznamom dáva high-end model Kenzo „Striker“ Low Top s nízkym strihom, ktorý stojí na tenkej gumovej podrážke.
Trendy tenisky s elegantným vzhľadom majú syntetický zvršok so semišovými a koženými prekrytiami, logo francúzskeho módneho domu vyrazené na päte a mäkkú koženú stielku pre hladký pocit pri každom kroku, ktorý urobíš.