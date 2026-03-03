Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Footshop.
dnes 3. marca 2026 o 11:00
Čas čítania 3:40
Richard Balog

Jedinečný štýl a pohodlie ruka v ruke. Pozri nové tenisky Puma, Saucony či Kenzo

Jedinečný štýl a pohodlie ruka v ruke. Pozri nové tenisky Puma, Saucony či Kenzo
Zdroj: Puma
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Nezabudni, že na nákup v online obchode Footshop môžeš využiť náš zľavový kód 13RF.

Ak niekto vie, ktoré tenisky budú v kurze, sú to ľudia z online obchodu Footshop, o čom sa môžeš presvedčiť nižšie. Vybrali sme 10 najlepších noviniek od značiek Adidas, Nike, Puma alebo Saucony, s ktorými docieliš štýlové outfity v maximálnom pohodlí.

Pozri si všetky jarné novinky v online obchode Footshop
Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.
Ak ťa bavia články o módnych trendoch, outfitoch, najnovších vydaniach tenisiek alebo inšpiratívnych ľuďoch, ktorí vynikajú v odevnom priemysle, umení alebo športe, staň sa členom REFRESHER Club a získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe.
Odporúčané
Jarný must-have v každom šatníku. Pozri si TOP 10 bielych tenisiek pre každý rozpočet Jarný must-have v každom šatníku. Pozri si TOP 10 bielych tenisiek pre každý rozpočet 16. februára 2026 o 17:00

Adidas Adistar Control 5 120 €

Zoznam otvára model Adidas Adistar Control 5, ktorý hlási veľký návrat na módnu scénu.

Tenisky, ktoré boli pôvodne určené na beh, sú v upravenej verzii navrhnuté na voľnočasové aktivity a nenútene spájajú štýl a pohodlie. Zvršok zo sieťoviny zabezpečuje priedušnosť, zatiaľ čo syntetické prekrytia dodávajú lesklý akcent a gumová podrážka s technológiou adiPRENE+ tlmí nárazy. Schéma „Aura Ivy“ kombinuje čierny základ s tmavozelenými a khaki prvkami, čo vyzerá naozaj dobre.

Adidas Adistar Control 5
Zdroj: Footshop

Nike Air Superfly W 122,95 €

Zatiaľ čo model Adidas Adistar Control 5 má výraznú mužskú energiu, Nike Air Superfly majú jemný, krehký vzhľad a sú vyrobené v ženských veľkostiach.

Tenisky majú dynamický vzhľad a sú vybavené modernými technológiami. Zvršok tvorí priedušná technická sieťovina doplnená syntetickými výstužami, ktoré udržiavajú stabilitu a pohodlie. Medzipodrážka využíva odpruženie Air, ktoré poskytuje mäkký dopad a citlivú odozvu pri chôdzi. Gumová podrážka so zvlneným profilom a trakčným vzorom zabezpečuje istotu na mestských povrchoch a pri rýchlych pohyboch.

Nike Air Superfly v monochromatickej schéme „Phantom“ sú skvelou voľbou na každodenné nosenie.

Nike Air Superfly W
Zdroj: Footshop

Adidas Climacool 1 140 €

V ženských veľkostiach je dostupný tiež model Adidas Climacool 1 „Off White“, ktorý je symbolom obdobia zo začiatku tisícročia, keď funkčnosť dostala úplne nový vizuálny rozmer.

Tenisky prvýkrát uzreli svetlo sveta v roku 2002 a okamžite zadefinovali, čo znamená pojem priedušná športová obuv. Zatiaľ čo ostatné tenisky boli zamerané len na tlmenie, Adidas Climacool 1 priniesli koncept 360-stupňového chladenia. V súčasnosti sú pilierom moderného techwear štýlu a mestskej estetiky.

Adidas Climacool 1
Zdroj: Footshop

Nike Air Max Moto 2K SE 142,95 €

Do svetlej schémy sú zahalené tiež tenisky Nike Air Max Moto 2K SE, ktoré s ľahkosťou spájajú ikonický štýl Y2K a pohodlie na najvyššej úrovni.

Model preslávila legendárna technológia Air Max, ktorej viditeľná vzduchová jednotka v medzipodrážke zabezpečuje tlmenie nárazov a maximálne pohodlie pri každom kroku. Agresívny vzhľad je inšpirovaný rýchlosťou, pričom zvršok kombinuje syntetické a semišové prekrytia so základom z priedušnej textílie, respektíve sieťoviny.

Nike Air Max Moto 2K SE
Zdroj: Footshop

Puma CELL GEO 1 160 €

Ak máš rád/rada jedinečný vzhľad, siahni po modeli Puma CELL GEO 1, ktorý nesie dedičstvo športovej inovácie značky, prepracované pre súčasnosť.

Tenisky nadväzujú na obrovskú históriu odvážnou geometrickou 3D pätou, ktorá definuje tvar a zároveň poskytuje ľahké odpruženie. Čisté línie pretekajú cez zvršok a v kombinácii s čiastočne zakrytými šnúrkami dodávajú siluete moderný a aerodynamický vzhľad.

K dispozícii je tiež čierna verzia za rovnakú cenu.

Puma CELL GEO 1
Zdroj: Footshop
Odporúčané
Bezchybný vzhľad pri každom kroku. Pozri si 10 najviac sexi čiernych tenisiek do 200 eur Bezchybný vzhľad pri každom kroku. Pozri si 10 najviac sexi čiernych tenisiek do 200 eur 25. februára 2026 o 13:00

Saucony Progrid Omni 9 170 €

Americká športová značka Saucony síce nikdy nemala taký globálny hype ako napríklad Asics či New Balance, ale vo svojom produktovom portfóliu má niekoľko vyhľadávaných modelov, ako napríklad Progrid Omni 9.

Novinka v online obchode Footshop pôsobivo kombinuje funkčnosť a štýl – zvršok zo sieťoviny a nylonu ponúka priedušnosť a odolnosť pre mestský život, zatiaľ čo jednoduchá sivá schéma s výraznými ružovými a žltými prvkami dodáva moderný vibe, ktorý pozdvihne každý jarný outfit.

Saucony Progrid Omni 9
Zdroj: Footshop

Air Jordan 1 Retro High OG „Cool Grey“ 179,95 €

Ak máš rád/rada klasiku, s modelom Air Jordan 1 Retro High OG nepokazíš žiadny outfit.

Medzi dostupnými novinkami v online obchode Footshop nájdeš ikonické basketbalové tenisky v schéme „Cool Grey“, ktorá kombinuje biele kožené panely so semišovými prekrytiami v sivej farbe, čiernymi prvkami a zlatým detailom v podobe loga „Air Jordan Wings“ na bočnej strane. Baví nás aj svetlomodrá polopriehľadná gumová podrážka a kontrastný modrý štítok „Nike Air“ na jazyku.

Air Jordan 1 Retro High OG „Cool Grey“
Zdroj: Footshop

Nike Shox Ride 2 182,95 €

Tohtotýždňovému zoznamu dominujú tenisky s logom Nike, a to aj vďaka modelu Shox Ride 2 s charakteristickými stĺpikmi na päte.

Model, ktorý na začiatku tisícročia šokoval športové obecenstvo a teniskovú scénu, prichádza v roku 2026 na pulty obchodov ako retro ikona, ktorá spája technologickú inováciu Y2K s nepopierateľným streetwear šarmom.

Odvážny vzhľad v kombinácii s prvotriednymi materiálmi a inovatívnymi technológiami robí z Nike Shox Ride 2 veľmi žiadaný kúsok, predovšetkým medzi mladou generáciou teniskových nadšencov.

Nike Shox Ride 2
Zdroj: Footshop

Nike Air Max 95 „Big Bubble“ 199,95 €

Oveľa decentnejší vzhľad má ikonický model s logom Nike – Air Max 95, v tomto prípade vo verzii „Big Bubble“ s väčšou vzduchovou jednotkou v medzipodrážke.

Tenisky majú viacvrstvový kožený zvršok v tmavohnedej farbe s tonálnymi sieťovinovými prekrytiami, ktorý dopĺňa minimalistické metalické logo značky na päte a nápis „Air Max“ na jazyku. Pohodlie zabezpečuje mäkká stielka a gumová podrážka s tlmiacimi prvkami.

Model Nike Air Max 95 je v kurze od roku 1995 a vždy bude zaujímavou voľbou k mestským outfitom.

Nike Air Max 95 „Big Bubble“
Zdroj: Footshop

Kenzo „Striker“ Low Top 320 €

Bodku za zoznamom dáva high-end model Kenzo „Striker“ Low Top s nízkym strihom, ktorý stojí na tenkej gumovej podrážke.

Trendy tenisky s elegantným vzhľadom majú syntetický zvršok so semišovými a koženými prekrytiami, logo francúzskeho módneho domu vyrazené na päte a mäkkú koženú stielku pre hladký pocit pri každom kroku, ktorý urobíš.

Kenzo Low Top
Zdroj: Footshop
Pozri si všetky jarné novinky v online obchode Footshop
Ak ťa zaujíma móda a rád/rada sleduješ outfity domácich a zahraničných hviezd, ale tiež stylingy z ulice a eventov, daj odber téme OUTFIT CHECK, aby si vždy postrehol/postrehla kombinácie, ktorými sa môžeš inšpirovať.
Odporúčané
Futuristický model Willyho Chavarriu pre Adidas či valentínske Air Jordan 4 a Asics. Tieto tenisky musíš vidieť Futuristický model Willyho Chavarriu pre Adidas či valentínske Air Jordan 4 a Asics. Tieto tenisky musíš vidieť 9. februára 2026 o 14:00
Odporúčané
Jarný must-have v každom šatníku. Pozri si TOP 10 bielych tenisiek pre každý rozpočet Jarný must-have v každom šatníku. Pozri si TOP 10 bielych tenisiek pre každý rozpočet 16. februára 2026 o 17:00
Odporúčané
Bezchybný vzhľad pri každom kroku. Pozri si 10 najviac sexi čiernych tenisiek do 200 eur Bezchybný vzhľad pri každom kroku. Pozri si 10 najviac sexi čiernych tenisiek do 200 eur 25. februára 2026 o 13:00
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
FASHION TENISKY WISHLIST
Odporúčame
KVÍZ: Tieto udalosti v roku 2025 otriasli internetom. Spomenieš si na všetky?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Tieto udalosti v roku 2025 otriasli internetom. Spomenieš si na všetky?
19. 2. 2026 10:00
KVÍZ: Spoznáš slovenské mesto podľa fotky z Google Street View?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Spoznáš slovenské mesto podľa fotky z Google Street View?
23. 2. 2026 9:00
Kristíne kvôli vysokému riziku rakoviny odstránili prsia aj vaječníky: Bola som vystresovaná z každého vyšetrenia
Refresher Club
Kristíne kvôli vysokému riziku rakoviny odstránili prsia aj vaječníky: Bola som vystresovaná z každého vyšetrenia
pred 2 hodinami
Ľubomír Gábriš lieči na Polome drogovo závislé deti: „Keby sme im dali mobil, denne by sme tu naháňali dílerov“ (Rozhovor)
Refresher Club
Ľubomír Gábriš lieči na Polome drogovo závislé deti: „Keby sme im dali mobil, denne by sme tu naháňali dílerov“ (Rozhovor)
dnes o 10:30
Hemoroidy v 21 rokoch: Keď Ajlin oznámili, že musí ísť na operáciu, cítila úzkosť a strach. Pacienti chodia neskoro, vraví lekár
Refresher Club
Hemoroidy v 21 rokoch: Keď Ajlin oznámili, že musí ísť na operáciu, cítila úzkosť a strach. Pacienti chodia neskoro, vraví lekár
včera o 17:30
Najznámejšie bratislavské univerzity predstavili spoločné programy. Pozri sa, čo môžeš študovať
Sponzorovaný obsah
Najznámejšie bratislavské univerzity predstavili spoločné programy. Pozri sa, čo môžeš študovať
24. 2. 2026 14:00
Storky
Vogue zverejnil zoznam najvplyvnejších žien roka 2026
Rytmus plánuje vyše dvojhodinovú šou: „Na narodeniny si želám hlavne zdravie“
Zendaya a Tom Holland sú svoji. O svadbe informoval herečkin dlhoročný stylista
Na Nivách otvorili novú kaviareň Kolektív. Nájdeš tu výberovú kávu, ale aj showr...
Shimmi dropol nový album YOLO AFTERPARTY. Nájdeš na ňom featy od guapanova či As...
Kendall Jenner sa vracia k značke Adidas. Čaká nás nová éra Superstar
Mads Mikkelsen je v Prahe. Čoskoro tu stretneš aj Lea DiCapria a Jennifer Lawren...
ECK a Gašperov mlyn sa na jeden večer spojili. Boli sme na ich four hands večeri
Po 10 rokoch vývoja je to vonku. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
Supreme predáva rakvu: Streetwear značka zaradila do kolekcie truhlu
Met Gala 2026 odhalila dress code: „Fashion Is Art“ necháva fantázii voľnosť
Vizážistka, DJ-ka a folklóristka. Ktorá z nich očarí ženícha Adriana?
Česko-slovenský film môže zabojovať o Oscara. Získal prestížne ocenenie
Enrique Iglesias sa vracia na Slovensko. Koncert odohrá na Národnom futbalovom š...
V Zwirne od dnes nájdeš nový podnik. Káva a čau stavia na take away koncepte
Silné, odvážne a pripravené sa zamilovať. Spoznaj ďalšie účastníčky šou Ruža pre...
Hra o tróny sa v lete dočká ďalšieho prequelu
Poznáme prvé účastníčky šou Ruža pre nevestu. Kto zabojuje o Adrianovu priazeň?
7 tipov na podniky v Bratislave, kde si pozrieš hokejové semifinále
Hudson Williams z Heated Rivalry sa pridáva k obsadeniu nového trileru Yaga
Lifestyle news
Slovensko čaká vzácne zatmenie Slnka. Zopakuje sa až o polstoročie
pred hodinou
Historický míľnik v Barcelone: Na vrchol baziliky Sagrada Familia osadili poslednú časť
pred 2 hodinami
Bude Cillian Murphy novým Voldemortom? Herec prelomil mlčanie a vyjadril sa k špekuláciám
pred 3 hodinami
Tina otvorene prehovorila o náročnom období. Veľkolepý koncert s dcérou posúva o rok
dnes o 14:03
Vogue zverejnil zoznam najvplyvnejších žien roka 2026. Tieto mená hýbu kultúrou či biznisom
dnes o 12:45
VIDEO: Scary Movie 6 prichádza s oficiálnym trailerom. Vracajú sa obľúbené postavy a poriadna dávka bizáru
dnes o 11:19
Bol to falošný Jim Carrey? Ku konšpiráciám sa už musel vyjadriť aj organizátor odovzdávania cien či Megan Fox
dnes o 10:31
Apple odhalil nový iPhone 17e. Má byť výkonnejší, odolnejší a dostupnejší ako iné modely
dnes o 09:22
Poznáme tváre ďalších postáv seriálovej adaptácie hry God of War. K už známym hercom sa pridá aj Angličan z Bridgertonu
dnes o 08:46
Rytmus plánuje vyše dvojhodinovú šou: „Na narodeniny si želám hlavne zdravie“
včera o 16:02
Spravodajstvo
Zahraničie Slovensko Peniaze Polícia SR
Viac
Virtuálna pokladnica v mobile už prijíma aj QR platby. Finančná správa spustila novú funkciu
pred 32 minútami
Slovensko vedie v európskom rebríčku vlastníctva nehnuteľností. To neznamená vyššiu kvalitu bývania
pred hodinou
Samsung ukončuje výrobu na Slovensku. Štát stratí 20 miliónov eur ročne a tisíce pracovných miest
pred hodinou

Viac z Fashion

Všetko
OUTFIT CHECK s Biankou Rumanovou či Teri Pallovou. Pozri si jarné kombinácie, ktoré budeš chcieť nosiť každý deň
OUTFIT CHECK s Biankou Rumanovou či Teri Pallovou. Pozri si jarné kombinácie, ktoré budeš chcieť nosiť každý deň
včera o 14:20
Sexepíl od Gucci strieda luxusný minimalizmus Bottega Veneta. Pozri si TOP kolekcie z Milan Fashion Week
Sexepíl od Gucci strieda luxusný minimalizmus Bottega Veneta. Pozri si TOP kolekcie z Milan Fashion Week
dnes o 12:30
Bezchybný vzhľad pri každom kroku. Pozri si 10 najviac sexi čiernych tenisiek do 200 eur
V spolupráci
Bezchybný vzhľad pri každom kroku. Pozri si 10 najviac sexi čiernych tenisiek do 200 eur
25. 2. 2026 13:00
1
TOP 10 najlepších zip-up mikín pre mužov. Kúsky od Uniqlo alebo Jacquemus si nebudeš chcieť vyzliecť
TOP 10 najlepších zip-up mikín pre mužov. Kúsky od Uniqlo alebo Jacquemus si nebudeš chcieť vyzliecť
25. 2. 2026 16:00
Met Gala 2026 odhaľuje dress code aj hlavné tváre: „Fashion Is Art“ necháva fantázii voľný priechod
Met Gala 2026 odhaľuje dress code aj hlavné tváre: „Fashion Is Art“ necháva fantázii voľný priechod
24. 2. 2026 13:42
Americký krasokorčuliar Ilia Malinin odjazdil exhibíciu na ZOH v džínsoch v cene jazdeného auta
Americký krasokorčuliar Ilia Malinin odjazdil exhibíciu na ZOH v džínsoch v cene jazdeného auta
23. 2. 2026 10:14
Viac z Šport Všetko
Koľko kalórií denne prijať? Väčšina ľudí rieši čísla, no ignoruje jednu kľúčovú vec v strave
Koľko kalórií denne prijať? Väčšina ľudí rieši čísla, no ignoruje jednu kľúčovú vec v strave
26. 2. 2026 16:00
Americký krasokorčuliar Ilia Malinin odjazdil exhibíciu na ZOH v džínsoch v cene jazdeného auta
23. 2. 2026 10:14
KVÍZ: Si pravý futbalový fanúšik? Na tieto otázky musíš odpovedať aj o polnoci
včera o 13:00
Viac z Gastro Všetko
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
10. 2. 2026 9:42
Chutné spoty, ktoré stojí za to vyskúšať: raňajky po celý deň, novinka v Kruhu a kebab len za 5,90 €
pred 2 dňami
V Zwirne od dnes nájdeš nový podnik. Káva a čau stavia na take away koncepte
23. 2. 2026 12:36
Viac z Rodina, Vzťahy, Sex Všetko
MDŽ je o niekoľko dní. Toto je 12 originálnych darčekov, ktorými potešíš každú ženu
MDŽ je o niekoľko dní. Toto je 12 originálnych darčekov, ktorými potešíš každú ženu
včera o 14:00
Fenomén „tajných bi“: Mnohí ženatí muži experimentujú s mužmi, podľa odborníčky môže ísť iba o zvedavosť
23. 2. 2026 11:30
Slovenky prehovorili o rozchodoch priateľstva: „Kamarátka dva roky kryla neveru môjho partnera,“ hovorí Stela
23. 2. 2026 15:30

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
CLOSE FRIENDS s Cynthiou Tóthovou a Kristínou Víglaskou: Ako sa podľa nich zotaviť po rozchode?
Refresher Club
CLOSE FRIENDS s Cynthiou Tóthovou a Kristínou Víglaskou: Ako sa podľa nich zotaviť po rozchode?
pred 10 minútami
Pozvanie do najnovšej epizódy Close Friends prijali Cynthia Tóthová a Kristína Víglaská, ktoré môžeš poznať nielen zo sociálnych sietí, ale aj z televíznych obrazoviek.
Kristíne kvôli vysokému riziku rakoviny odstránili prsia aj vaječníky: Bola som vystresovaná z každého vyšetrenia
Refresher Club
Kristíne kvôli vysokému riziku rakoviny odstránili prsia aj vaječníky: Bola som vystresovaná z každého vyšetrenia
pred 2 hodinami
Techno scénou otriasa škandál. Poprední DJ-i boli obvinení zo sexuálneho zneužívania
Techno scénou otriasa škandál. Poprední DJ-i boli obvinení zo sexuálneho zneužívania
dnes o 14:00
Vogue zverejnil zoznam najvplyvnejších žien roka 2026. Tieto mená hýbu kultúrou či biznisom
Vogue zverejnil zoznam najvplyvnejších žien roka 2026. Tieto mená hýbu kultúrou či biznisom
dnes o 12:45
Hľadáte sklad, kanceláriu či zázemie na stavbe? Lodné kontajnery ponúkajú flexibilnú alternatívu
PR správa
Hľadáte sklad, kanceláriu či zázemie na stavbe? Lodné kontajnery ponúkajú flexibilnú alternatívu
dnes o 12:33
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Hemoroidy v 21 rokoch: Keď Ajlin oznámili, že musí ísť na operáciu, cítila úzkosť a strach. Pacienti chodia neskoro, vraví lekár
Refresher Club
Hemoroidy v 21 rokoch: Keď Ajlin oznámili, že musí ísť na operáciu, cítila úzkosť a strach. Pacienti chodia neskoro, vraví lekár
včera o 17:30
Bratia Binderovci z profilu Vybavenkoo: Vyrastali sme v dome bez kúrenia a pracovali na farme (Rozhovor)
Refresher Club
Bratia Binderovci z profilu Vybavenkoo: Vyrastali sme v dome bez kúrenia a pracovali na farme (Rozhovor)
včera o 11:30
Kristy minie sama 300 €, Jaro zase 800 € pre 10-člennú rodinu. Pýtali sme sa mladých Slovákov, koľko dajú mesačne na potraviny
V spolupráci
Kristy minie sama 300 €, Jaro zase 800 € pre 10-člennú rodinu. Pýtali sme sa mladých Slovákov, koľko dajú mesačne na potraviny
21. 2. 2026 9:00
Bol to falošný Jim Carrey? Ku konšpiráciám sa už musel vyjadriť aj organizátor odovzdávania cien či Megan Fox
Bol to falošný Jim Carrey? Ku konšpiráciám sa už musel vyjadriť aj organizátor odovzdávania cien či Megan Fox
dnes o 10:31
Techno scénou otriasa škandál. Poprední DJ-i boli obvinení zo sexuálneho zneužívania
Techno scénou otriasa škandál. Poprední DJ-i boli obvinení zo sexuálneho zneužívania
dnes o 14:00
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
Refresher Club
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
27. 2. 2026 17:30
Kristy minie sama 300 €, Jaro zase 800 € pre 10-člennú rodinu. Pýtali sme sa mladých Slovákov, koľko dajú mesačne na potraviny
V spolupráci
Kristy minie sama 300 €, Jaro zase 800 € pre 10-člennú rodinu. Pýtali sme sa mladých Slovákov, koľko dajú mesačne na potraviny
21. 2. 2026 9:00
22-ročná Alexandra pracuje ako sous-chef v Micheline: Ak ma niekto nerešpektuje, opýtam sa ho, prečo tu je
Refresher Club
22-ročná Alexandra pracuje ako sous-chef v Micheline: Ak ma niekto nerešpektuje, opýtam sa ho, prečo tu je
25. 2. 2026 10:35
KVÍZ: Myslíš si, že ovládaš dejepis? Over svoje znalosti z učiva základných škôl
KVÍZ: Myslíš si, že ovládaš dejepis? Over svoje znalosti z učiva základných škôl
24. 2. 2026 11:00
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne otvorila nový program. Priláka najmä autičkárov
Sponzorovaný obsah
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne otvorila nový program. Priláka najmä autičkárov
18. 2. 2026 13:00
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
Refresher Club
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
1. 2. 2026 17:00
1
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
Refresher Club
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
27. 2. 2026 17:30
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
13. 2. 2026 15:07
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
10. 2. 2026 9:42
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
Refresher Club
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
8. 2. 2026 8:20
Domov
Zdieľať
Diskusia