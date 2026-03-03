Ako sa deti vyrovnávajú s tým, že rok a pol budú bez mobilov a že sa budú starať o zvieratá? Doktor Gábriš nám v rozhovore prezradil, ako liečia deti závislé od drog a alkoholu, ako zvládajú náročných rodičov a aké najťažšie prípady zažil.
Doktor Ľubomír Gábriš sa venuje liečbe rôznych závislostí viac ako 30 rokov. Po rokoch skúseností preferuje komunitu detí, ktoré dokážu skôr zachrániť. Odkedy založil viaceré centrá a komunity pomoci, spoločne so svojimi kolegami navrátili do života mnoho ľudí.
V rozhovore nám prezradil, ako deti zvládajú to, že sú rok a pol mimo domu v prírode, bez mobilov, konzol a počítačov, kde sa starajú o zvieratá a učia sa znova socializovať. Na Polome sa ako jej riaditeľ venuje desiatkam detí, z ktorých niektoré prežili ťažké životné situácie, ako napríklad predávkovanie, znásilnenie, opustenie rodiny a množstvo ďalšieho.
Ako náročné je komunikovať s deťmi, ktoré sú závislé?
Určite je to úplne iný štýl komunikácie ako kedysi, alebo s inými deťmi. Dnes sú iné nielen deti, ale aj tí dospelí. Aj rodič, aj dieťa potrebujú dnes úplne iný prístup.
V čom je to odlišné oproti minulosti?
Keď som pred rokmi začínal, zúčastnil som sa stretnutí na Sicílii. Prví odborníci v tejto problematike nám vysvetľovali, že na závislé deti treba byť dosť prísny a mať tvrdší prístup. Väčšina dnešných detí by to nezvládla. Ja sa pri deťoch len pousmievam, že keby šli dnes na vojnu, skončili by asi vo vojenskej base.
Čím to podľa vás je?
Podľa mňa rodičia a okolie dnešným deťom zle vysvetľujú, čo je to sloboda. Deti si potom myslia, že môžu všetko, že ich názor musí byť uplatnený, že hranice netreba rešpektovať a podobne. Problém je podľa mňa aj v tom, že ich rodičia vychovávajú s tým, že im tlačia do hlavy, akí sú výnimoční, jedineční a nie všetky deti ten individualizmus vo výchove zvládajú.
Vnímate, že deti dnes prichádzajú s inými problémami ako pred desiatimi rokmi? Ak áno, v čom je najväčšia zmena?
Sú veľmi ovplyvnené sociálnymi sieťami. Viac veria niekomu na Facebooku ako nám odborníkom a rodičom. Bohužiaľ, je tam aj viac rád, ako si ublížiť.
Predpokladám, že máte dosť problémov aj s rodičmi
Niekedy viac ako s deťmi. Sú takí, ktorí na naše metódy pristúpia, ale veľakrát iba hodnotia, veľa vecí im prekáža a akoby tým potláčali svoj pocit viny na tom, ako ich dieťa skončilo. Kedysi boli všetci hokejoví tréneri, dnes sú všetci všetkým. Prečítajú si nejaký článok na internete a cítia sa ako odborníci. Na väčšiu váhu berú svoj názor či názor „rýchlokvasených“ odborníkov než názor psychiatrov a psychoterapeutov. Chýba tu úcta k odbornosti.
Zažili ste v súvislosti s tým už nejaké extrémy?
Veľmi dávno som riešil prípad, keď bol otec veľmi chladný k svojej dcére. Po dlhých sedeniach z neho vyšlo, že bol u nejakej veštice či bosorky, ktorá mu povedala, že jeho dcéra bola v minulom živote strašná osoba a robila zlé veci, pričom ju vykúpi len smrť. Prijal to, že dcéra musí zomrieť, aby odčinila predošlé hriechy. Keď študovaný, inteligentný muž dokáže uveriť takejto veci, uverí aj rôznym veciam na internete.
Aké problémy majú deti po opätovnom sa začlenení do kolektívu keď prejdú pobytom u vás?
Deti potrebujú podporu a potrebujú sa cítiť chcené, prijaté a milované, čo je normálne. Zažil som prípad, keď učiteľka prezradila, že dieťa bolo na liečení a chcela, aby takéto abstinujúce dieťa robilo besedu v škole o závislostiach. To nie je normálne. Takéto dieťa treba hneď začleniť do kolektívu a správať sa k nemu ako k ostatným deťom.
