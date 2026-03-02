Tipy na správne umývanie auta

Po mesiacoch chladu a posypu si vozidlo zaslúži dôkladný refresh.
Nejde len o vzhľad, ale najmä o odstránenie zvyškov zimných nečistôt, ktoré môžu postupne poškodzovať lak aj podvozok. Sieť čerpacích staníc OMV preto prináša praktického sprievodcu správneho umývania auta.
1. Čas veľkého čistenia
Soľ, jemný prach či mastné usadeniny sa držia v záhyboch karosérie, na diskoch aj na podvozku. Aj keď auto pôsobí čisto, neviditeľné vrstvy nečistôt môžu narúšať ochranné vrstvy laku a podporovať koróziu.
Po zime je preto ideálne sa zamerať na dôkladné umytie vrátane podvozku a aplikáciu ochrannej vrstvy vosku.
2. Prvým krokom je správna umyvárka
Moderné umývacie haly dnes ponúkajú šetrné a efektívne technológie. Oplatí sa sledovať kvalitu predumytia, programy s čistením podvozku, typ kief aj použité vosky.
Autoumyvárky OMV TopWash kombinujú mäkké penové kefy, vysokotlakové predumytie a programy s voskom, ktoré pomáhajú odstrániť zimné nečistoty a pripraviť lak na jarné počasie.
3. Lak potrebuje po zime regeneráciu
Teplejšie dni prinášajú intenzívnejšie slnečné žiarenie aj častejší dážď. Ochranné vosky preto na jar plnia dôležitú funkciu – znižujú priľnavosť peľu a prachu, uľahčujú ďalšie umývanie a pomáhajú chrániť lak pred UV žiarením a vlhkosťou.
4. Podvozok kontrola je základ
Podvozok je po zime najviac zaťaženou časťou vozidla. Dôkladné umytie pomáha odstrániť zvyšky soli a nečistôt, ktoré by mohli urýchliť opotrebovanie komponentov. Zaradiť program s čistením podvozku aspoň raz mesačne je dobrým základom prevencie.
