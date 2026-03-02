Hlavné témy
dnes 2. marca 2026 o 9:58
Čas čítania 1:34
Hana Divišová

ACTOR AWARDS: Poznáme filmovú a seriálovú špičku sezóny. Medzi hercami boduje Michael B. Jordan

ACTOR AWARDS: Poznáme filmovú a seriálovú špičku sezóny. Medzi hercami boduje Michael B. Jordan
Zdroj: TASR/AP
Herecká sezóna vrcholí a Los Angeles opäť patrilo najväčším hviezdam filmového aj televízneho sveta.

Obdobie udeľovania cien je v plnom prúde a v noci 1. marca sa v Los Angeles konalo ďalšie prestížne odovzdávanie cien – Actor Awards, ktoré boli predtým známe ako SAG Awards. Ceremoniál vysielal Netflix a večerom sprevádzala herečka Kristen Bell. Medzi víťazmi bol aj Michael B. Jordan, ktorý si odniesol cenu najlepšieho herca vo filme.

Pozri si kompletný prehľad nominovaných a víťazov.

Film

Vynikajúci herecký výkon mužského herca v hlavnej úlohe

Timothée Chalamet – Veľký Marty
Leonardo DiCaprio – Jedna bitka za druhou
Ethan Hawke – Blue Moon
Michael B. Jordan – Hriešnici
Jesse Plemons – Bugonia

actor awards
Zdroj: TASR/AP

Vynikajúci herecký výkon herečky v hlavnej úlohe

Jessie Buckley – Hamnet
Rose Byrne – Ak by som mala nohy, tak ti nakopem
Kate Hudson – Smutný song
Chase Infiniti – Jedna bitka za druhou
Emma Stone – Bugonia


Vynikajúci herecký výkon mužského herca vo vedľajšej úlohe

Miles Caton – Hriešnici
Benicio del Toro – Jedna bitka za druhou
Jacob Elordi – Frankenstein
Paul Mescal – Hamnet
Sean Penn – Jedna bitka za druhou


Vynikajúci herecký výkon herečky vo vedľajšej úlohe

Odessa A’zion – Veľký Marty
Ariana Grande – Čarodejka: Druhá časť
Amy Madigan – Zbrane
Wunmi Mosaku – Hriešnici
Teyana Taylor – Jedna bitka za druhou

Annual Actor Awards, Amy Madigan
Zdroj: TASR/AP

Vynikajúci herecký výkon skupiny vo filme

Frankenstein
Hamnet
Veľký Marty
Jedna bitka za druhou
Hriešnici


Televízia

Vynikajúci herecký výkon mužského herca v televíznom filme alebo minisérii

Jason Bateman – Black Rabbit
Owen Cooper – Adolescence
Stephen Graham – Adolescence
Charlie Hunnam – Monštrum: Príbeh Eda Geina
Matthew Rhys – The Beast in Me

Krimi miniséria Adolescence je absolútnym hitom na Netflixe. Seriál prináša nový pohľad na temné stránky dospievania Krimi miniséria Adolescence je absolútnym hitom na Netflixe. Seriál prináša nový pohľad na temné stránky dospievania 14. marca 2025 o 14:39


Vynikajúci herecký výkon herečky v televíznom filme alebo minisérii

Claire Danes – The Beast in Me
Erin Doherty – Adolescence
Sarah Snook – All Her Fault
Christine Tremarco – Adolescence
Michelle Williams – Umrieť (túžbou) po sexe


Vynikajúci herecký výkon mužského herca v dramatickom seriáli

Sterling K. Brown – Paradise
Billy Crudup – The Morning Show
Walton Goggins – The White Lotus
Gary Oldman – Slow Horses
Noah Wyle – The Pitt

Noah Wyle
Zdroj: TASR/AP

Vynikajúci herecký výkon herečky v dramatickom seriáli

Britt Lower – Severance
Parker Posey – The White Lotus
Keri Russell – The Diplomat
Rhea Seehorn – Pluribus
Aimee Lou Wood – The White Lotus


Vynikajúci herecký výkon mužského herca v komediálnom seriáli

Ike Barinholtz – Štúdio
Adam Brody – Nobody Wants This
Ted Danson – A Man on the Inside
Seth Rogen – Štúdio
Martin Short – Only Murders in the Building

The Studio
Zdroj: TASR/AP

Vynikajúci herecký výkon herečky v komediálnom seriáli

Kathryn Hahn – Štúdio
Catherine O'Hara – Štúdio
Jenna Ortega – Wednesday
Jean Smart – Stále v kurzu
Kristen Wiig – Palm Royale

Vynikajúci herecký výkon ansámblu v dramatickom seriáli

The Diplomat
Landman
The Pitt
Oddelenie
The White Lotus

Vynikajúci herecký výkon skupiny v komediálnom seriáli

Abbott Elementary
The Bear
Hacks
Iba vraždy v budove
Štúdio

Kaskadérske výkony

Vynikajúci akčný výkon kaskadérskeho ansámblu vo filme

F1
Frankenstein
Mission: Impossible - Posledné zúčtovanie
Jedna bitka za druhou
Hriešnici

Vynikajúci akčný výkon kaskadérskeho ansámblu v televíznom seriáli

Andor
Landman
The Last of Us
Squid Game
Stranger Things

