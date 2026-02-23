Hlavné témy
dnes 23. februára 2026 o 11:34
Čas čítania 0:39
Hana Divišová

Medzi Elordim a Margot Robbie to v Búrlivých výšinách iskrí. Herec prehovoril o ich chémii

Medzi Elordim a Margot Robbie to v Búrlivých výšinách iskrí. Herec prehovoril o ich chémii
Zdroj: ITAFILM
Búrlivé výšiny si od premiéry vyslúžili silné reakcie divákov, najmä pre intenzívnu chémiu medzi hlavnými predstaviteľmi.

Búrlivé výšiny sú stále v kinách a od svojho uvedenia si vyslúžili množstvo reakcií divákov. Mnohí hovoria o silnom a nezabudnuteľnom filmovom zážitku, o ktorý sa výraznou mierou postarali aj samotní hlavní herci. Jacob Elordi sa v rozhovore otvorene vyjadril k vášnivej chémii medzi ním a Margot Robbie.

Ako uviedol pre portál The Sun, podľa herca medzi nimi vznikol „sizzling“, teda mimoriadne intenzívne herecké spojenie už od prvého momentu natáčania. Táto energia sa podľa neho prirodzene preniesla aj do samotných scén, ktoré filmu dodávajú výraznú romantickú a erotickú atmosféru.

Elordi zároveň zdôraznil, že to, čo na plátne pôsobí spontánne a prirodzene, je v skutočnosti výsledkom precíznej prípravy. Natáčanie intímnych scén je podľa neho rovnako technicky choreografované ako bojové či tanečné sekvencie, pričom každý pohyb je vopred naplánovaný.

Silnú energiu filmu potvrdila aj Margot Robbie, ktorá priznala, že snímka je „od začiatku nadržaná“. Tým pravdepodobne chcela vyjadriť, že film pracuje s intenzívnou sexuálnou energiou a vášnivou atmosférou už od prvých scén.

