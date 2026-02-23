Hlavné témy
Tento článok je PR správa spoločnosti Tauris.
dnes 23. februára 2026 o 12:17
Čas čítania 2:18
Sponzorovaný obsah

Chuť, ktorej Slováci najviac veria. TAURIS je opäť Najdôveryhodnejšou značkou na trhu

Chuť, ktorej Slováci najviac veria. TAURIS je opäť Najdôveryhodnejšou značkou na trhu
Zdroj: Tauris
V silnej konkurencii na slovenskom trhu rozhoduje jediný parameter – nekompromisná kvalita, ktorú spotrebiteľ cíti v každom súste.

Spoločnosť TAURIS opäť dokázala, že jej prístup k výrobe a dôraz na tradičné receptúry, sú pre spotrebiteľov kľúčové. Už po ôsmykrát si odnáša prestížne ocenenie Najdôveryhodnejšia značka, čím potvrdzuje, že chuť produktov TAURIS zostáva pre slovenské domácnosti voľbou číslo jeden.

„Opäť sa nám potvrdilo, že stavať na kvalite sa oplatí. A to aj v časoch, kedy je tlak zo strany rastúcich nákladov neúprosný. Zákazníci nám to však vracajú niekoľkonásobne späť v podobe dlhoročnej dôvery. A to je pre nás rozhodujúce,“ hovorí Richard Duda, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti TAURIS a.s., do ktorej portfólia patrí aj RYBA Košice.

Zákazníci sú pre TAURIS budúcnosťou, preto si spoločnosť zakladá na dôvere a pevnom vzťahu s nimi. Neoddeliteľnou súčasťou firmy je aj rešpekt k tradíciám a nemenné receptúry a priam podstatou spoločnosti, ktorú cítiť z každého výrobku, je nezameniteľná kvalita. Toto sú hodnoty, ktoré definujú TAURIS.

Aj vďaka nim spotrebitelia po deviaty raz rozhodli o tom, že TAURIS je Najdôveryhodnejšou značkou v kategórii mäsa a mäsových výrobkov. „Neobhájili by sme zisk tohto ocenenia, ak by sme k našim zákazníkom nepristupovali zodpovedne. Ich dôveru nechceme nikdy sklamať nekvalitou,“ dodáva Richard Duda.

Najdôveryhodnejšia značka je marketingový program, ktorý na slovenskom trhu monitoruje a oceňuje značky, v ktoré majú slovenskí spotrebitelia najväčšiu dôveru. Vychádza z rozsiahleho prieskumu medzi 2000 Slovákmi.

Tauris
Zdroj: Tauris

Výrobky, ktoré Slovákom chutia celé roky

O tom, že ľudia dôverujú produktom od spoločnosti TAURIS, svedčí aj to, že už roky s obľubou nakupujú ich produkty. Kvalitu a overené tradičné receptúry oceňujú napríklad medzi výrobkami z rady Zipser. Celoslovensky známe sú Zipser párky a Zipser šunka, ktoré sú už stálicami medzi mäsovými výrobkami.

Veľmi obľúbené sú aj prémiové produkty z rady Premium, najmä Toreador saláma, ktorá je vnímaná ako symbol tradičného remesla a vycibrenej chuti. Silnú pozíciu má aj rada GOLD zastúpená salámou Nitran ´77 a Carmen salámou, ktoré sú dlhodobo oceňované pre svoju kvalitu a charakteristickú chuť. Saláma Nitran ´77 je výnimočná aj vďaka svojej pôvodnej receptúre, ktorá pochádza ešte z roku 1977.

Svojich priaznivcov si však postupne získava aj produktový rad ZVERINA. Je unikátny tým, že zverinové mäso pochádza výlučne zo slovenských lesov, získava sa v súlade s najprísnejšími predpismi na ochranu zvierat a predstavuje potravinu s vysokou etickou a ekologickou hodnotou.

Medzi rybími výrobkami je jednoznačným lídrom Treskoslovenská treska. Dnes už ikonický produkt, ktorý je na trhu viac ako 70 rokov a každoročne získava významné ocenenia, sa v roku 2026 môže pýšiť už tretím ocenením Superbrands.

Tauris
Zdroj: Tauris

Zipser debrecínka – novinka s lahodnou chuťou

No TAURIS pravidelne uvádza na trh aj nové produkty. V súčasnosti môžu spotrebitelia nájsť na pultoch predajní novú Zipser debrecínku. Vyrába sa z čerstvého bravčového mäsa, z prvotriedneho bravčového karé. Jej povrch je dekorovaný pokryvom z mletej červenej papriky, ktorý jej dodáva výraznú a tradičnú chuť. Presne takú, akú má mať pravá debrecínka.

Tauris
Zdroj: Tauris

Tradície spolu s inováciami

Spoločnosť TAURIS má za sebou dlhoročnú históriu, ktorá sa začala písať ešte v roku 1977. V súčasnosti je sebavedomou firmou, ktorá má štyri výrobné závody – v Rimavskej Sobote, Mojmírovciach, Spišskej Novej Vsi a Košiciach. Svoje výrobky a aj čerstvé mäso ponúka spotrebiteľom v najväčšej sieti slovenských mäsiarstiev TAURIS Mäsiarstvo u Býka v rámci celého Slovenska.

Hoci je pre spoločnosť kľúčové pokračovanie v hodnotách, na ktorých je značka dlhodobo postavená, naďalej chce tiež investovať do modernizácie výroby, technologických inovácií a zvyšovania efektivity, aby zákazníkom vždy ponúkala bezpečné produkty najvyššieho štandardu. „Jedine spojením tradície, kvality, inovácií a zodpovedného prístupu dokážeme aj v budúcnosti napĺňať očakávania zákazníkov a zostať značkou, ktorej môžu dôverovať,“ dopĺňa Richard Duda.

