Od rapových bangerov cez emotívne R&B až po melancholické balady.
Vypočuj si TOP hudobné novinky z domova aj zo zahraničia, ktoré by si nemal/-a prehliadnuť. V tohtotýždňovom zozname ťa čaká nová formácia The Scythe s hviezdnou zostavou Denzel Curry, TiaCorine a A$AP Ferg, surové tempo od račianskej skupiny 13K, fresh track, pod ktorým je podpísaný AstralKid22 z CONSPIRACY FLAT, aj nový album od Baby Keema či citlivá Lana Del Rey.
V komentári nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac. Nezabudni sledovať ani náš oficiálny REFRESHER playlist na Spotify, ktorý každý piatok aktualizujeme o fresh tracky. Ak sme niečo dôležité zo sveta hudby vynechali, podeľ sa s nami o svoje tipy v komentári.
P. S. Ak máš chuť na kúsok nostalgie, pozri si zoznam najlepších releasov z roku 2016, ktorý obsahuje hity ako One Dance, Panda alebo Cheap Thrills aj úspešné albumy s rukopisom Franka Oceana či Beyoncé.