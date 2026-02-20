Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je PR správa spoločnosti Suwisport.
dnes 20. februára 2026 o 8:36
Čas čítania 2:16
Sponzorovaný obsah

Prečo medzi lyžiarskou prilbou a okuliarmi nesmie byť medzera („gaper gap“)

Prečo medzi lyžiarskou prilbou a okuliarmi nesmie byť medzera („gaper gap“)
Zdroj: Suwisport
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Je to dôležitejšie, než si mnohí myslíme.

Pri výbere detskej lyžiarskej výbavy sa rodičia najčastejšie zameriavajú na veľkosť prilby, kvalitu okuliarov či dizajn. Existuje však detail, ktorý býva podceňovaný, no z pohľadu bezpečnosti aj komfortu je mimoriadne dôležitý – medzera medzi hornou hranou okuliarov a spodnou hranou prilby.

V lyžiarskom slangu sa označuje ako „gaper gap“. Ide o odkrytý pás čela, ktorý vznikne, keď lyžiarske prilby a okuliare k sebe nepasujú. Hoci sa môže zdať, že ide len o estetický nedostatok, v praxi má tento problém viacero negatívnych dôsledkov.

Ochrana, ktorá má byť súvislá Základnou funkciou lyžiarskej prilby je chrániť hlavu pri páde alebo náraze. Detské lyžiarske okuliare zas chránia zrak pred UV žiarením, vetrom, snehom a ľadovými čiastočkami. Spolu vytvárajú ochranný systém, ktorý by mal byť plynulý a bez odkrytých miest. Ak medzi nimi vznikne medzera, čelo dieťaťa ostáva nechránené – a práve táto časť hlavy je pri pádoch často vystavená kontaktu so snehom či tvrdým podkladom.

Okrem mechanickej ochrany ide aj o ochranu pred počasím. Odkryté čelo je vystavené mrazu, vetru a vlhkosti, čo môže viesť k rýchlemu prechladnutiu, bolestiam hlavy alebo diskomfortu, ktorý dieťaťu znepríjemní celý deň na svahu.

Tepelný komfort a regulácia teploty

Detská hlava stráca teplo rýchlejšie než u dospelých. Ak medzi prilbou a okuliarmi vznikne voľný priestor, teplo uniká práve cez túto časť. Výsledkom je, že dieťa môže pociťovať chlad aj napriek tomu, že má kvalitnú prilbu aj okuliare.

 

Zároveň sa narúša prirodzená termoregulácia. Studený vzduch prenikajúci do priestoru medzi prilbou a okuliarmi môže spôsobovať nadmerné slzenie očí, pálenie pokožky či nepríjemné pocity pri jazde, najmä vo veternom počasí alebo pri rýchlejšej jazde.

Zahmlievanie okuliarov ako častý dôsledok

Jedným z praktických problémov „gaper gapu“ je aj zvýšené zahmlievanie skiel. Studený vzduch prenikajúci zhora narúša teplotnú rovnováhu vo vnútri okuliarov. Teplý vzduch z tváre sa stretáva so studeným prúdením, čo podporuje kondenzáciu vlhkosti.

Detské lyžiarske okuliare síce disponujú ventiláciou a dvojitými sklami, no ak k nim prúdi studený vzduch nesprávnym smerom, ich účinnosť klesá. Dieťa potom horšie vidí, musí si okuliare dávať dole a zvyšuje sa riziko úrazu.

Stabilita výbavy počas jazdy

Ak detská lyžiarska prilba a okuliare k sebe nepasujú, problémom nie je len medzera, ale aj samotná stabilita. Okuliare sa môžu posúvať, tlačiť alebo sa zachytávať o hranu prilby. To spôsobuje nepohodlie a rozptyľuje pozornosť dieťaťa počas jazdy.

 

Pri páde navyše hrozí, že sa okuliare posunú do nesprávnej polohy, čo môže znížiť ich ochrannú funkciu. Správne kompatibilný set prilby a okuliarov drží pevne, bez tlaku a bez pohybu.

Ako sa „gaper gapu“ vyhnúť

Najistejším riešením je skúšať prilbu a okuliare vždy spolu, ideálne priamo na hlave dieťaťa. Horný rám okuliarov by mal plynule nadväzovať na spodnú líniu prilby bez viditeľnej medzery. Zároveň nesmie dochádzať k tlaku na nos ani k zdvíhaniu prilby.

Veľkou výhodou sú sety jednej značky, ktoré sú navrhnuté tak, aby boli kompatibilné. Neznamená to však, že kombinovať rôzne značky nemožno – dôležité je reálne odskúšanie.

Detail, ktorý rozhoduje o pohodlí aj bezpečnosti

„Gaper gap“ môže pôsobiť ako drobnosť, no v praxi ide o detail, ktorý ovplyvňuje ochranu hlavy, tepelný komfort, viditeľnosť aj stabilitu výbavy. Pri deťoch je jeho eliminácia o to dôležitejšia, že sú citlivejšie na chlad, majú menšie skúsenosti a ich bezpečnosť závisí od kvality výstroja ešte viac než u dospelých.

Pri výbere detskej lyžiarskej prilby a okuliarov sa preto neoplatí riešiť len dizajn či cenu. Správne lícovanie bez medzery je znakom toho, že výbava bude fungovať ako jeden celok – a presne tak to má na svahu byť.

Odporúčané
Poznáme prvé účastníčky šou Ruža pre nevestu. Kto zabojuje o Adrianovu priazeň? Poznáme prvé účastníčky šou Ruža pre nevestu. Kto zabojuje o Adrianovu priazeň? 20. februára 2026 o 6:00
Odporúčané
Nórsky biatlonista sa emočne zrútil po zisku olympijskej medaily. V živom vysielaní sa priznal k nevere Nórsky biatlonista sa emočne zrútil po zisku olympijskej medaily. V živom vysielaní sa priznal k nevere 11. februára 2026 o 10:32
Odporúčané
Príbeh nórskeho biatlonistu pokračuje. Ex-partnerka olympionika reagovala na jeho verejné priznanie nevery Príbeh nórskeho biatlonistu pokračuje. Ex-partnerka olympionika reagovala na jeho verejné priznanie nevery 12. februára 2026 o 12:16
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
ŠPORT
Odporúčame
KVÍZ: Ako dobre si pamätáš úspechy Slovenska na zimných olympijských hrách?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Ako dobre si pamätáš úspechy Slovenska na zimných olympijských hrách?
15. 2. 2026 9:00
Jedol som v košickom Smokehouse z Na nože: Boli sme zaseknutí na jednom mieste, kritika od Martina nás neurazila (Reportáž)
refresher+
Jedol som v košickom Smokehouse z Na nože: Boli sme zaseknutí na jednom mieste, kritika od Martina nás neurazila (Reportáž)
včera o 16:00
Boli sme na premiére nového komediálneho seriálu Miša v Košiciach z dielne JOJ play. Tvorcovia stavili na východniarsky humor
Sponzorovaný obsah
Boli sme na premiére nového komediálneho seriálu Miša v Košiciach z dielne JOJ play. Tvorcovia stavili na východniarsky humor
13. 2. 2026 9:00
Pil C sa nenápadne ukázal v tejto reklame. Nájdeš ho?
Sponzorovaný obsah
Pil C sa nenápadne ukázal v tejto reklame. Nájdeš ho?
14. 2. 2026 12:00
Linda a Slavo robia v Nórsku sprievodcov za polárnou žiarou: Na Slovensku by sme zarobili len tretinu
refresher+
Linda a Slavo robia v Nórsku sprievodcov za polárnou žiarou: Na Slovensku by sme zarobili len tretinu
pred 3 dňami
1
Lýdia Lukáčiková o tehotenstve po potrate: Nechcela som, aby strach pohltil moje šťastie
refresher+
Lýdia Lukáčiková o tehotenstve po potrate: Nechcela som, aby strach pohltil moje šťastie
včera o 09:00
Storky
Poznáme prvé účastníčky šou Ruža pre nevestu. Kto zabojuje o Adrianovu priazeň?
7 tipov na podniky v Bratislave, kde si pozrieš hokejové semifinále
Hudson Williams z Heated Rivalry sa pridáva k obsadeniu nového trileru Yaga
Jorja Smith na Slovensku: R&B hviezda bude jednou z hlavných hviezd Grapeu
Pitbull chce pokoriť svetový rekord. Chystá najväčší zraz ľudí s „plešinkou“
North West zrejme zakladá módnu značku. Jej matka Kim Kardashian podala patenty
Spolupracoval s Bieberom a MGK. Teraz mieri The Kid LAROI prvýkrát do Prahy
Najslávnejší bígl sveta mieri do zbierok: LEGO odhalilo nový set so Snoopym
AstralKid22 vydáva nový album po troch rokoch. Objavia sa v ňom aj známe mená
Pil C sa nenápadne ukázal v tejto reklame. Nájdeš ho?
Sponzorovaný obsah
Značka Freak prvýkrát dopĺňa zásoby. Prichádza s restockom k 10. výročiu
Marty Supreme ožíva mimo filmu. Tvorcovia snímky vytvorili originálny merch
Martin Scorsese je v Prahe. Chce tam natáčať film s DiCapriom
Jack Harlow ohlasuje nový album Monica. Vydať ho chce na svoje narodeniny
Hľadáš nový telefón? Využi špeciálnu ponuku a získaj Samsung Galaxy S25 Ultra so...
Sponzorovaný obsah
Múmia 4 už má oficiálny dátum premiéry. Ako dlho si na ňu počkáme?
Fero Mikloško dobyl talianske mesto módy. Debutoval prehliadkou v Miláne
Poznáme zvyšných účastníkov Survivoru. O výhru zabojuje herec aj modelka
Marko Damian prichádza s albumom DARKO. Vyjde už tento piatok
V Bratislave otvorili štúdio, kde na telo pozerajú komplexne. Pilates tu prirodz...
Lifestyle news
VIDEO: Nový trailer na Toy Story 5 je tu. Hračky čaká boj s modernou technológiou
pred 30 minútami
Film Zbormajster s Jurajom Lojom mení meno hlavnej postavy. Skutočná obeť prehovorila o tom, ako jej film ničí psychické zdravie
pred hodinou
Chceš vlastniť súkromný švédsky ostrov? Krajina ich rozdáva až päť a striktne odmieta miliardárov
pred 2 hodinami
Herec Paul Wesley zamieril do Banskej Štiavnice. S Kristine Froseth tam zrejme natáčajú nový projekt
pred 3 hodinami
Herec z Euphorie a Grey's Anatomy zomrel vo veku 53 rokov. Eric Dane podľahol chorobe ALS
dnes o 08:18
Poznáme prvé účastníčky šou Ruža pre nevestu. Kto zabojuje o Adrianovu priazeň?
dnes o 06:00
7 tipov na podniky v Bratislave, kde si pozrieš hokejové semifinále. Sleduj zápas Slovensko vs. USA s tou pravou atmosférou
včera o 16:08
Hviezdu z Heated Rivalry uvidíš v novom mysterióznom trileri. Hudson Williams bude účinkovať v seriáli Yaga
včera o 13:28
Horúce noci zaťažujú srdce viac, než si myslíš. Štúdia ukázala ideálnu teplotu na spánok
včera o 12:00
Bad Bunny si vyskúša rolu herca. Hlavnú postavu v novom filme si zahrá po boku filmovej špičky
včera o 10:48
Spravodajstvo
Slovensko Zahraničie Počasie Ekonomika
Viac
Na slovenskom trhu zistili viacero nebezpečných kozmetických výrobkov. Pozri si, či ich nemáš doma
pred 29 minútami
Energopomoc ti vyplatili nižšiu, než si čakal? Skontroluj si podmienky a ďalší postup, toto môžeš urobiť
pred hodinou
Toto sú najväčšie bankroty slovenských firiem za rok 2025. Prvý z rebríčka dlží veriteľom 130 miliónov eur
pred hodinou

Viac z Šport

Všetko
Sofia zo Šoporne tancovala na otvorení olympiády: Za porušenie mlčanlivosti nám hrozil vyhadzov zo školy
refresher+
Sofia zo Šoporne tancovala na otvorení olympiády: Za porušenie mlčanlivosti nám hrozil vyhadzov zo školy
14. 2. 2026 11:00
Nórsky biatlonista sa emočne zrútil po zisku olympijskej medaily. V živom vysielaní sa priznal k nevere
Nórsky biatlonista sa emočne zrútil po zisku olympijskej medaily. V živom vysielaní sa priznal k nevere
11. 2. 2026 10:32
Olympijská dedina hlási kuriózny výpadok. Športovci minuli kondómy za tri dni
Olympijská dedina hlási kuriózny výpadok. Športovci minuli kondómy za tri dni
13. 2. 2026 15:59
1
Príbeh nórskeho biatlonistu pokračuje. Ex-partnerka olympionika reagovala na jeho verejné priznanie nevery
Príbeh nórskeho biatlonistu pokračuje. Ex-partnerka olympionika reagovala na jeho verejné priznanie nevery
12. 2. 2026 12:16
REBRÍČEK: TOP 10 najvyšších finančných odmien za olympijské zlato. Koľko dostanú Slováci?
REBRÍČEK: TOP 10 najvyšších finančných odmien za olympijské zlato. Koľko dostanú Slováci?
16. 2. 2026 9:03
Oktagon 84: Tvrdé KO a nový šampión! Brito poslal Paradeisera k zemi, Kozma sa vrátil ako víťaz
Oktagon 84: Tvrdé KO a nový šampión! Brito poslal Paradeisera k zemi, Kozma sa vrátil ako víťaz
15. 2. 2026 8:15
Viac z Šport Všetko
Sofia zo Šoporne tancovala na otvorení olympiády: Za porušenie mlčanlivosti nám hrozil vyhadzov zo školy
refresher+
Sofia zo Šoporne tancovala na otvorení olympiády: Za porušenie mlčanlivosti nám hrozil vyhadzov zo školy
14. 2. 2026 11:00
Nórsky biatlonista sa emočne zrútil po zisku olympijskej medaily. V živom vysielaní sa priznal k nevere
11. 2. 2026 10:32
Olympijská dedina hlási kuriózny výpadok. Športovci minuli kondómy za tri dni
13. 2. 2026 15:59
1
Viac z Fashion Všetko
Od USA po Mongolsko či Island. Pozri si najlepšie kolekcie oblečenia pre športovcov na ZOH 2026
Od USA po Mongolsko či Island. Pozri si najlepšie kolekcie oblečenia pre športovcov na ZOH 2026
6. 2. 2026 12:00
Jarný must-have v každom šatníku. Pozri si TOP 10 bielych tenisiek pre každý rozpočet
pred 4 dňami
TOP 8 teniskových noviniek vo februári. Pozri si prvý model Bad Bunnyho pre Adidas či sexi čierno-ružové New Balance
13. 2. 2026 10:00
Viac z Krimi a true crime Všetko
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
refresher+
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
1. 2. 2026 17:00
1
„Princ Andrew veril, že sex so mnou je jeho právo.“ Virginia mala len 17 rokov, keď si z nej Epstein spravil sexuálnu otrokyňu
15. 2. 2026 19:30
Vysvetľujeme kauzu Jeffreyho Epsteina. Prečo odstúpil Lajčák, čo je Lolita Express a bola Epsteinovou pravou rukou Slovenka?
2. 2. 2026 12:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
REFRESHNI SI PLAYLIST: Melanchólia v podaní Lany Del Rey, surová rapová nálož od 13K aj nová Jorja Smith a AstralKid22
Hudba
pred 2 hodinami
REFRESHNI SI PLAYLIST: Melanchólia v podaní Lany Del Rey, surová rapová nálož od 13K aj nová Jorja Smith a AstralKid22
pred 2 hodinami
Od rapových bangerov cez emotívne R&B až po melancholické balady.
Prečo medzi lyžiarskou prilbou a okuliarmi nesmie byť medzera („gaper gap“)
PR správa
Prečo medzi lyžiarskou prilbou a okuliarmi nesmie byť medzera („gaper gap“)
dnes o 08:36
Poznáme prvé účastníčky šou Ruža pre nevestu. Kto zabojuje o Adrianovu priazeň?
Poznáme prvé účastníčky šou Ruža pre nevestu. Kto zabojuje o Adrianovu priazeň?
dnes o 06:00
Internetové novinky: Prečo je na Rebeku z Ruže nahnevaný internet a čo ti prinesie rok ohnivého koňa? (SCROLLÁDA)
refresher+
Internetové novinky: Prečo je na Rebeku z Ruže nahnevaný internet a čo ti prinesie rok ohnivého koňa? (SCROLLÁDA)
včera o 18:30
Tesco rozširuje sieť predajní a otvára nový supermarket v bratislavskej Petržalke. Podporí aj miestnu komunitu
PR správa
Tesco rozširuje sieť predajní a otvára nový supermarket v bratislavskej Petržalke. Podporí aj miestnu komunitu
včera o 17:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Poznáme prvé účastníčky šou Ruža pre nevestu. Kto zabojuje o Adrianovu priazeň?
Poznáme prvé účastníčky šou Ruža pre nevestu. Kto zabojuje o Adrianovu priazeň?
dnes o 06:00
7 tipov na podniky v Bratislave, kde si pozrieš hokejové semifinále. Sleduj zápas Slovensko vs. USA s tou pravou atmosférou
7 tipov na podniky v Bratislave, kde si pozrieš hokejové semifinále. Sleduj zápas Slovensko vs. USA s tou pravou atmosférou
včera o 16:08
Jedol som v košickom Smokehouse z Na nože: Boli sme zaseknutí na jednom mieste, kritika od Martina nás neurazila (Reportáž)
refresher+
Jedol som v košickom Smokehouse z Na nože: Boli sme zaseknutí na jednom mieste, kritika od Martina nás neurazila (Reportáž)
včera o 16:00
KVÍZ: Ako dobre si pamätáš úspechy Slovenska na zimných olympijských hrách?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Ako dobre si pamätáš úspechy Slovenska na zimných olympijských hrách?
15. 2. 2026 9:00
Hľadali sme produkty na obočie s najlepším hodnotením. Na tieto gély, ceruzky a fixky sa môžeš spoľahnúť
Hľadali sme produkty na obočie s najlepším hodnotením. Na tieto gély, ceruzky a fixky sa môžeš spoľahnúť
pred 3 dňami
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
13. 2. 2026 15:07
Keď 35 štvorcových metrov stačí. Pozri si premyslený 1-izbový byt v projekte GUTHAUS
V spolupráci
Keď 35 štvorcových metrov stačí. Pozri si premyslený 1-izbový byt v projekte GUTHAUS
14. 2. 2026 11:00
Janka je koordinátorka intimity vo filmoch: „Ak má muž erekciu, skryjeme ju“ (Rozhovor)
refresher+
Janka je koordinátorka intimity vo filmoch: „Ak má muž erekciu, skryjeme ju“ (Rozhovor)
15. 2. 2026 10:30
KVÍZ: Spoznáš krajinu podľa jedinej nápovedy? Iba skutočný odborník na geografiu zvládne odpovedať na 100%
KVÍZ: Spoznáš krajinu podľa jedinej nápovedy? Iba skutočný odborník na geografiu zvládne odpovedať na 100%
10. 2. 2026 11:00
„Princ Andrew veril, že sex so mnou je jeho právo.“ Virginia mala len 17 rokov, keď si z nej Epstein spravil sexuálnu otrokyňu
refresher+
„Princ Andrew veril, že sex so mnou je jeho právo.“ Virginia mala len 17 rokov, keď si z nej Epstein spravil sexuálnu otrokyňu
15. 2. 2026 19:30
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
26. 1. 2026 13:17
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
refresher+
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
1. 2. 2026 17:00
1
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
21. 1. 2026 10:00
1
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
13. 2. 2026 15:07
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu
26. 1. 2026 9:08
Domov
Zdieľať
Diskusia