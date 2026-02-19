V historickej dráme Porto Rico si zahrá po boku hereckých hviezd ako Edward Norton, Javier Bardem a Viggo Mortensen.
Bad Bunny ide posledné mesiace doslova bomby. Okrem toho, že má za sebou úspech na cenách Grammy, tento rok vystúpil aj počas halftime show na Super Bowl, predstavil vlastnú kolekciu tenisiek a najnovšie si pripísal ďalší míľnik – svoju prvú hlavnú filmovú rolu v historickej dráme s názvom „Porto Rico“.
Presný dej filmu zatiaľ nie je známy, no projekt má pod palcom portorický rapper Residente, pre ktorého ide o režijný debut. O snímke informoval portál Variety a opisuje ju ako „epický karibský western“ a „pútavý príbeh inšpirovaný skutočnými udalosťami“, ktorý sa má dotýkať histórie a identity Portorika.
Na projekte sa podieľajú aj výrazné mená svetovej kinematografie. Residente napísal scenár spolu s Alexandrom Dinelarisom, držiteľom Oscara za film Birdman, ktorý spolupracoval aj na snímke The Revenant. Ako výkonný producent sa k filmu pridal uznávaný režisér Alejandro González Iñárritu, tvorca práve týchto oceňovaných titulov.
Okrem Bad Bunnyho sa vo filme objavia aj Edward Norton, Javier Bardem a Viggo Mortensen. Projekt je stále v skorších štádiách vývoja a zatiaľ oficiálne nebol oznámený ani dátum premiéry či dokončenia natáčania.