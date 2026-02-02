Hlavné témy
dnes 2. februára 2026 o 6:53
Tereza Szalaiová

Poznáme víťazov Grammy 2026: Večer ovládli Bad Bunny, Lady Gaga aj Kendrick Lamar

Poznáme víťazov Grammy 2026: Večer ovládli Bad Bunny, Lady Gaga aj Kendrick Lamar
V Los Angeles sa uskutočnil 68. ročník udeľovania hudobných ocenení Grammy.

Kendrick Lamar, ktorý vlani získal päť cien Grammy, vrátane ceny za nahrávku roka a pieseň roka za skladbu „Not Like Us“, viedol tento rok medzi všetkými nominovanými s deviatimi nomináciami.

Raper opakoval svoje víťazstvo v kategórii nahrávka roka za skladbu „Luther“, ktorú nahral v spolupráci so SZA. Bad Bunny vyhral cenu za album roka za svoj album DeBÍ TiRAR MáS FOToS, čím sa stal prvým albumom v prevažne španielskom jazyku, ktorý vyhral cenu za album roka, informuje NPR.

Album roka

Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos – víťaz
Justin Bieber – Swag
Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend
Clipse – Let Got Sort Em Out
Lady Gaga – Mayhem
Kendrick Lamar – GNX
Leon Thomas – Mutt
Tyler, the Creator – Chromakopia
Nahrávka roka

Bad Bunny – DtMF
Sabrina Carpenter – Manchild
Doechii – Anxiety
Billie Eilish – Wildflower
Lady Gaga – Abracadabra
Kendrick Lamar with SZA – Luther – vítaz
Chappell Roan – The Subway
Rosé & Bruno Mars – APT.
Pieseň roka

Lady Gaga – Abracadabra
Doechii – Anxiety
Rosé & Bruno Mars – APT.
Bad Bunny – DtMF
Huntr/x – Golden
Kendrick Lamar with SZA – Luther
Sabrina Carpenter – Manchild
Billie Eilish – Wildflower – víťaz
Najlepšie popové vystúpenie

Justin Bieber – Daisies
Sabrina Carpenter – Manchild
Lady Gaga – Disease
Chappell Roan – The Subway
Lola Young – Messy – víťaz
Najlepšie rapové vystúpenie

Cardi B – Outside
Clipse – Chains & Whips (ft Kendrick Lamar & Pharrell Williams) – víťaz
Doechii – Anxiety
Kendrick Lamar – TV Off (ft Lefty Gunplay)
Tyler, the Creator – Darling, I (ft Teezo Touchdown)
Najlepší popový album

Justin Bieber – Swag
Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend
Miley Cyrus – Something Beautiful
Lady Gaga – Mayhem – víťaz
Teddy Swims – I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2)
Najlepší rapový album

Clipse – Let God Sort Em Out
Glorilla – Glorious
JID – God Does Like Ugly
Kendrick Lamar – GNX – víťaz
Tyler, the Creator – Chromakopia
Najlepší nový umelec

Olivia Dean – víťaz
Katseye
The Marias
Addison Rae
Sombr
Leon Thomas
Alex Warren
Lola Young
Producent roka

Dan Auerbach
Cirkut – víťaz
Dijon
Blake Mills
Sounwave
