15 valentínskych darčekov, za ktoré ťa bude tvoja frajerka milovať ešte viac. Niektoré stoja menej než 20 €

Vybrali sme niečo pekné, praktické a niečo na skrátenie dlhých chvíľ.
Ak svojej frajerke plánuješ dať na Valentína kyticu zo supermarketu alebo čokoládu, hneď to vyhoď z hlavy. My sme našli 15 originálnejších a krajších darčekov, ktoré tvoja polovička ocení oveľa viac než tvoj pôvodný nápad. Vybrali sme darčeky do sumy 50 €, takže niektoré sú dosť budget-friendly.
Tento článok obsahuje affiliate odkazy. Produkty sú vybrané nezávisle redakciou.
1. KAYALI Discovery Layering Set
- 25,51 € (Z českej Sephory si môžeš objednať tovar s pohodlným a rýchlym doručením aj na Slovensko. Pri nákupe nad 990 Kč, čiže 40 €, je doručenie zadarmo.)
Francúzske parfémy KAYALI naberajú čoraz viac na popularite. Ich intenzívne, gurmánske a zmyselné vône sú inšpirované Blízkym východom a boli navrhnuté tak, aby sa dali nosiť samostatne alebo vrstviť. Vybrať ten jeden parfém, ktorý tvoja partnerka ocení, je ťažké, a preto jej podaruj set, kde objaví svoj signature scent.
2. Menučko
V kuchyni Refresheru sme navarili kartovú hru Menučko, ktorá je inšpirovaná našou obľúbenou dating show. Priprav si poriadnu dávku flirtu a odvahy, pretože táto hra je spicy, ale zároveň sa nebojí ísť do hĺbky. Hra je vhodná pre páry, partie kamošov, ale aj akýkoľvek druh situationshipu.
Predjedlo – Spoznaj minulosť spoluhráča a preskúmaj jeho/jej osobnosť a vlastnosti.
Špecialita šéfkuchára – Zisti, aké preferencie máte v hudbe, móde alebo aj v sexe.
Hlavný chod – Nasýť sa odpoveďami na naozaj dôležité témy. Ste zladení v hodnotách a postojoch?
Dezert – Pozor! Úlohy v dezerte sú poriadne horúce. 🥵🔥
K príprave budeš potrebovať minimálne jedného spoluhráča/spoluhráčku. Vyber si náhodnú kartičku z balíka v kategórii, na ktorú máš chuť. Hráč po tvojej ľavej ruke musí odpovedať.
3. Nuxe Huile Prodigieuse Or
Zaručujeme, že tvoja polovička ostane na luxusnom suchom multifunkčnom oleji závislá. Nuxe Huile Prodigieuse je zmes olejov, ktoré pokožku hydratujú, regenerujú, upokojujú a vďaka trblietkam aj rozjasňujú. Môže sa použiť aj na vlasy.
4. Creativ Company Craft Kit Casting Containers
Ak je tvoja frajerka kreatívna duša, určite ocení milý set na výrobu farebných cementových stojančekov, ktoré budú slúžiť aj ako dizajnový doplnok.
Alternatívou sú tieto rozkošné farebné podložky.
5. LEGO® Botanicals Malá slnečná kytica
Keď už kvetinu, tak takú, ktorá vydrží a môžete ju skladať spoločne. Obľúbené LEGO® kvetiny budú pekne vyzerať vo váze alebo len tak položené na poličke. Malá slnečná kytica pozostáva z týchto jarných kvetov: kraspédia, zvonček, papraď, žltý rebríček, ružová gerbera, pivonka a tulipán.
V Botanicals je nájdeš viac kytíc, takže môžeš stavebnicu prispôsobiť jej vkusu a tvojmu budgetu – stačí si len rozkliknúť ponuku na stránke.
6. Marine Beauty BeastPink
Každá slečna milujúca zdravý životný štýl by mala mať u seba kvalitné doplnky stravy. Marine Beauty je funkčný komplex pre ženy. Základ tvorí špičkový rybí kolagén NATICOL®, ktorý je spracovaný maximálne šetrnými procesmi, aby si zachoval čo najlepšie vlastnosti. Ďalšou súčasťou doplnku je vitamín C, kyselina hyalurónová a vitamín E.
Doplnok tak prispieva k zdraviu pokožky, vlasov a pomáha chrániť pred oxidačným stresom.
7. STANLEY Quencher H2.O FlowState Tumbler
Určite ti neušlo (ak ušlo, žiješ pod kameňom), že termosky STANLEY majú posledný rok zlaté obdobie a zamilovala si ich nejedna „pilates princeska“. No ich výhodou je najmä to, že udrží studené nápoje 11 hodín a teplé 7 hodín. Plus, termoska so slamkou má ideálnu veľkosť, ktorá sa zmestí do držiaka v aute.
8. Woodwick Renew Cherry Blossom & Vanilla
Nič viac nevyčarí útulnú atmosféru ako sviečka od Woodwick. Táto sviečka má drevený knôt, ktorý po zapálení príjemne praská a naplní interiér neodolateľnou vôňou kokosu, broskyne, jablka, mandle, tonky, santalového dreva, levandule, jazmínu, ruže a ambry.
9. Matcha Tea Premium BIO
Pokiaľ si tvoja partnerka ide matchu, určite ju poteší, keď jej doplníš zásoby tohto zdravého zeleného nápoja. Balenie Matcha Tea Premium Bio obsahuje 20 vreciek 100 % prémiového ručne zbieraného zeleného čaju.
10. Spalujíci Rivalita (Rachel Reid)
Seriál Heated Rivalry je momentálne veľká hot téma. Príbeh podľa knižnej predlohy sleduje dvoch hokejistov súperov, ktorí sú na ľade veľkými rivalmi. No obaja majú jedno spoločné tajomstvo: v súkromí sú vášnivými milencami. Ukazovať rivalitu na verejnosti a zároveň lásku tam, kde ich nikto nevidí, nesie so sebou veľa komplikácií – odhalenie môže zničiť ich ťažko vybudovanú kariéru. Ako dlho zvládnu tajiť svoj vzťah?
11. Shopper bag HAY
Dánska značka HAY je známa svojimi dizajnovými kúskami a štýlovým nábytkom, ktoré prinášajú kúsok Škandinávie nielen do každého interiéru a exteriéru, ale aj ulíc. Ich minimalistická shopper taška je zo 100 % organickej bavlnky a zíde sa na každú príležitosť tvojej frajerky – či už ide von na nákupy, do práce, na výlet, dovolenku či do posilky. Má pohodlné rukoväte a zapínanie na kovový gombík.
12. Remington CB7480 Keratin Protect
Elektrická keramická kefa bude obľúbeným vlasovým pomocníkom každej kúpeľne. Vlasy perfektne narovná, ale zároveň ponechá prirodzený objem. Keramika napustená keratínom a mandľovým olejom zanechá vlasy hebké a žiarivé. Kefa sa nahreje za 30 sekúnd a dosiahne maximálnu teplotu 230 °C.
13. Sol de Janeiro Brazilian Bum Bum Jet Set
TikTokom milovaná značka Sol de Janeiro má mini verzie produktov v praktickom cestovnom balení, a tak môže tvoja polovička vyskúšať celý set za výhodnejšiu sumu. V taštičke sa nachádza telový sprej, sprchový gél a hydratačný krém s lahodnou vôňou karamelu a pistácií.
14. Poukážka Pelikán
Keď už je reč o cestovaní, daruj jej zážitok, ktorého môžeš byť súčasťou aj ty. Poukážka Pelikán sa dá použiť na všetky letecké spoločnosti. Minimálna hodnota je 25 €, ale ak by ju tvoja drahá chcela použiť na letenku, ktorá stojí menej, jej hodnota sa dá rozdeliť.
15. essence KISS BOMB shiny lipgloss & lip balm
Značka essence predstavila novinku, ktorá je ako stvorená na valentín. Balzam pery s leskom jemne zafarbí pery a zanecha ich zamatovo jemné (a ideálne na bozkávanie ♡).