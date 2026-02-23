Hlavné témy
dnes 23. februára 2026 o 11:30
Čas čítania 6:33

Fenomén „tajných bi“: Mnohí ženatí muži experimentujú s mužmi, podľa odborníčky môže ísť iba o zvedavosť

Fenomén „tajných bi": Mnohí ženatí muži experimentujú s mužmi, podľa odborníčky môže ísť iba o zvedavosť
Zdroj: Outfilm.pl
Lukáš Čelka
Lukáš Čelka
Porozprávali sme sa so Slovákmi, ktorí sa identifikujú ako heterosexuáli, no napriek tomu fantazírujú o sexuálnych zážitkoch s inými mužmi.

„Som normálny chlap, ktorý má rád baby, no občas dostanem chuť aj na 🍆...“ zveril sa na erotickom fóre Amateri.com anonym a nie je jediný. Téma „tajný bi“ patrí na portáli medzi najobľúbenejšie a najdiskutovanejšie.

Obsahuje stovky príspevkov s priznaniami mužov, ktorí túžia po erotických zážitkoch s ľuďmi rovnakého pohlavia – prípadne nejaké už v minulosti zažili a túžia si to zopakovať. Drvivá väčšina z nich má doma manželku alebo partnerku.

Výnimokou nie je ani 33-ročný Viktor, ktorý prežil svoju vôbec prvú sexuálnu skúsenosť mužom. 

„Neidentifikujem sa ako bisexuál ani gay. Priťahujú ma ženy a mužov nevnímam ako objekt sexuálnej túžby. Vzrušuje ma jedine samotný akt – fyzické uspokojenie a predstava, že sa dotýka mojich intímnych partií iná osoba bez ohľadu na jej pohlavie,“ povedal Viktor pre Refresher.

Tajni bi. Homosexualita v Starovekom Grécku. Ilustračná fotografia z filmu Horseplay. Ilustračná fotografia z filmu Horseplay.
Zobraziť galériu
(5)

Na rozdiely medzi sexuálnym správaním a sexuálnou identitou sme sa spýtali aj klinickej psychosexuologičky Jany Štefánikovej. 

V Refresheri pravidelne prinášame rozhovory s rôznymi inšpiratívnymi ľuďmi a otvárame témy, ktoré sú pre spoločnosť tabu. Jednou z nich je aj sexualita, a preto o nej píšeme otvorene, fakticky a bez predsudkov. Napriek tomu, že je súčasťou života každého z nás, len málokedy sa o nej hovorí nahlas a prirodzene. Tvorbou kvalitných textov chceme docieliť, aby sa to zmenilo.

Naposledy sme vyspovedali sexuálnu asistentku pre zdravotne znevýhodnených ľudí a Samuela, ktorý bol závislý od porna. Ak sa ti naša práca páči, podpor nás vstupom do klubu Refresher+.

V tomto článku si prečítaš:
  • Aké sexuálne praktiky „tajní bi“ medzi ostatnými mužmi najčastejšie vyhľadávajú a či ide priamo o sex. 
  • Či muži manželstvom iba zakrývajú svoju homosexualitu či bisexualitu, alebo zážitky s inými mužmi berú len ako „fyzické uvoľnenie“. 
  • Či niektorí muži mali po sexuálnom zážitku s iným chlapom výčitky. 
  • Ako Viktor na základnej škole objavoval svoju sexualitu s iným spolužiakom a neprišlo mu to byť vôbec divné, a aký sexuálny zážitok prežil s kamarátom v dospelosti.
  • Aký je podľa psychosexuologičky rozdiel medzi sexuálnou identitou a sexuálnym správaním. 
  • Či sú sexuálne zážitky medzi heterosexuálnymi mužmi podľa odborníčky bežným javom, alebo ide skôr o ojedinelé prípady. 
„Správny chlap si dá k whiskey aj poriadnu cigaru.“

„Hoci som hetero, rád nahotím pred mužmi, napríklad v saune. Dokonca sa aj rád pozriem a pri masáži mi nevadí, keď sa ma masér dotýka aj na intímnych miestach, ale tam to končí. Som teda hetero, alebo bi?“ pripojil sa do diskusie jeden z užívateľov fóra, ktorý tiež hľadal intímny kontakt s iným hetero mužom. 

Väčšina používateľov fóra, ktorých takýto zážitok láka, hľadá kamarátov na spoločné nahotenie a experimentovanie. Uprednostňujú heterosexuálne orientovaných mužov ako oni a nevyhľadávajú vyslovene sex, len dotyky či masturbáciu.

RODINA, VZŤAHY, SEX RODINA, VZŤAHY, SEX SEX
