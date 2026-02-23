- produkty a služby určené pre osoby staršie ako 18 rokov
- sex, nahotu a iný NSFW obsah
- násilie, krv alebo obsah nevhodný pre citlivé povahy
Porozprávali sme sa so Slovákmi, ktorí sa identifikujú ako heterosexuáli, no napriek tomu fantazírujú o sexuálnych zážitkoch s inými mužmi.
„Som normálny chlap, ktorý má rád baby, no občas dostanem chuť aj na 🍆...“ zveril sa na erotickom fóre Amateri.com anonym a nie je jediný. Téma „tajný bi“ patrí na portáli medzi najobľúbenejšie a najdiskutovanejšie.
Obsahuje stovky príspevkov s priznaniami mužov, ktorí túžia po erotických zážitkoch s ľuďmi rovnakého pohlavia – prípadne nejaké už v minulosti zažili a túžia si to zopakovať. Drvivá väčšina z nich má doma manželku alebo partnerku.
Výnimokou nie je ani 33-ročný Viktor, ktorý prežil svoju vôbec prvú sexuálnu skúsenosť mužom.
„Neidentifikujem sa ako bisexuál ani gay. Priťahujú ma ženy a mužov nevnímam ako objekt sexuálnej túžby. Vzrušuje ma jedine samotný akt – fyzické uspokojenie a predstava, že sa dotýka mojich intímnych partií iná osoba bez ohľadu na jej pohlavie,“ povedal Viktor pre Refresher.
Na rozdiely medzi sexuálnym správaním a sexuálnou identitou sme sa spýtali aj klinickej psychosexuologičky Jany Štefánikovej.
V Refresheri pravidelne prinášame rozhovory s rôznymi inšpiratívnymi ľuďmi a otvárame témy, ktoré sú pre spoločnosť tabu. Jednou z nich je aj sexualita, a preto o nej píšeme otvorene, fakticky a bez predsudkov. Napriek tomu, že je súčasťou života každého z nás, len málokedy sa o nej hovorí nahlas a prirodzene. Tvorbou kvalitných textov chceme docieliť, aby sa to zmenilo.
Naposledy sme vyspovedali sexuálnu asistentku pre zdravotne znevýhodnených ľudí a Samuela, ktorý bol závislý od porna.
- Aké sexuálne praktiky „tajní bi“ medzi ostatnými mužmi najčastejšie vyhľadávajú a či ide priamo o sex.
- Či muži manželstvom iba zakrývajú svoju homosexualitu či bisexualitu, alebo zážitky s inými mužmi berú len ako „fyzické uvoľnenie“.
- Či niektorí muži mali po sexuálnom zážitku s iným chlapom výčitky.
- Ako Viktor na základnej škole objavoval svoju sexualitu s iným spolužiakom a neprišlo mu to byť vôbec divné, a aký sexuálny zážitok prežil s kamarátom v dospelosti.
- Aký je podľa psychosexuologičky rozdiel medzi sexuálnou identitou a sexuálnym správaním.
- Či sú sexuálne zážitky medzi heterosexuálnymi mužmi podľa odborníčky bežným javom, alebo ide skôr o ojedinelé prípady.
„Správny chlap si dá k whiskey aj poriadnu cigaru.“
„Hoci som hetero, rád nahotím pred mužmi, napríklad v saune. Dokonca sa aj rád pozriem a pri masáži mi nevadí, keď sa ma masér dotýka aj na intímnych miestach, ale tam to končí. Som teda hetero, alebo bi?“ pripojil sa do diskusie jeden z užívateľov fóra, ktorý tiež hľadal intímny kontakt s iným hetero mužom.
Väčšina používateľov fóra, ktorých takýto zážitok láka, hľadá kamarátov na spoločné nahotenie a experimentovanie. Uprednostňujú heterosexuálne orientovaných mužov ako oni a nevyhľadávajú vyslovene sex, len dotyky či masturbáciu.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
