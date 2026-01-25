Tantrická masérka ma naučila, ako dosiahnuť orgazmus bez ejakulácie. Od slasti sa mi chvelo celé telo

- produkty a služby určené pre osoby staršie ako 18 rokov
Jej klienti ho opisovali ako najintenzívnejší sexuálny zážitok, ktorý prežili vo svojom živote.
Východné učenia hovoria, že sa životná sila mužov nachádza v ich ejakuláte. Plytvanie ním nás vraj oberá o kreatívnu energiu, pozornosť a drive. Neznamená to však, že by sme mali úplne zabudnúť na našu sexualitu. Práve naopak. Tieto učenia hovoria, aby sme s ňou pracovali vedome, naučili sa využívať svoju sexuálnu energiu vo svoj prospech a postupne ovládli techniku nazývanú „celotelový orgazmus“ či „orgazmus bez ejakulácie“.
O tom, ako ho dosiahnuť, som sa porozprával s lektorkou tantickej masáže a zakladateľkou pražského masážneho salónu Milujeme Tantru, Klárou Kloudovou. Podľa jej rád som niekoľko týždňov trénoval, aby som zistil, či odpieraním si ejakulácie o niečo prídem, alebo mi to naopak otvorí dvere k doposiaľ nepoznaným pocitom slasti.
Rovnako ma zaujímalo, ako sa bude správať moje telo. Či skutočne dokážem čerpať silu zo svojej sexuálnej energie a premeniť ju na kreatívnu. Bol som zvedavý, či ma stimulácia bez ejakulácie nakopne tak, že budem články písať viac od ruky a chrliť nové nápady s menšou námahou ako obvykle.
„Muž zo seba pri ejakulácii prirodzene vydáva rôzne látky. V jeho tele sa deje veľa procesov a dochádza k hormonálnym zmenám, čo ho vo výsledku vyčerpáva,“ hovorí Klára Kloudová.
- Aké dva druhy celotelového orgazmu poznáme.
- Prečo mužov vyčerpáva ejakulácia.
- Podrobný manuál, ako dosiahnuť celotelový orgazmus pri masturbácii.
- Prečo je pri tejto technike dôležité poznať svoju najvyššiu hranicu vzrušenia.
- Či sa mi podarilo dosiahnuť oba typy celotelového orgazmu hneď na prvýkrát a či mala stimulácia bez ejakulácie nejaký efekt na moju kreatívnu energiu.
- Či je zo zdravotného hľadiska bezpečné pravidelne neejakulovať.
Ejakulácia a orgazmus nie je to isté
Hoci som o celotelovom orgazme už neraz počul, netušil som, ako ho docieliť. Spojil som sa preto s tantrickou masérkou Klárou Kloudovou, aby mi dala krátky manuál, ako na to.
Masérka mi hneď na úvod vysvetlila, že poznáme dva druhy celotelového orgazmu. „Prvý z nich muži popisujú tak, že prežívajú podobné pocity, akoby ejakulovali, no nakoniec sa im ejakulát vrátil naspäť do tela. Podľa skúseností mojich klientov ide o najintenzívnejší sexuálny zážitok, aký kedy dosiahli,“ vysvetľuje mi Klára Kloudová s tým, že v tomto prípade hovoríme aj o tzv. „orgazme bez ejakulácie“.
Okrem toho podľa jej slov existuje ešte ďalší druh celotelového orgazmu. Hoci v tomto prípade nemajú klienti pocit, akoby ejakulovali, prežívajú slastné pocity, ktoré rezonujú v celom ich tele. „Nedokážu ho poriadne ovládať, chvejú sa. Vyzerajú tak trochu, akoby mali epileptický záchvat,“ zasmeje sa a dodá, že tento stav na rozdiel od „orgazmu bez ejakulácie“ dokážu prežiť aj ženy.
Podľa skúseností Kláry sa mnohí muži zľaknú, keď im hovorí o orgazme bez ejakulácie: „Myslia si, že im chcem niečo odoprieť alebo zobrať, no v skutočnosti tým môžu iba získať. Preto každému odporúčam, aby si to vyskúšal.“
Problém podľa jej slov spočíva najmä v tom, že veľa mužov ani nevie, že orgazmus a ejakulácia sú dve rôzne veci a fungujú oddelene, pretože ich spravidla prežívajú naraz.
„Zvyknem sa ich spýtať, či sa im nestalo, že ejakulovali, ale neprežili orgazmus, prípadne len veľmi slabý. Väčšinou mi prikývnu. Vtedy im poviem, že môžu zažiť to isté, len naopak – rovnaký príjemný orgazmický pocit, ale bez ejakulácie,“ hovorí masérka.
Kláry som sa spýtal aj na to, či orgazmus bez ejakulácie skutočne šetrí mužom energiu. „Muž zo seba pri ejakulácii prirodzene vydáva rôzne látky. V jeho tele sa deje veľa procesov a dochádza k hormonálnym zmenám, čo ho vo výsledku vyčerpáva,“ vysvetlila mi s tým, že sa to týka najmä mužov po 30-tke a starších.
Manuál na naintenzívnejší orgazmus tvojho života
