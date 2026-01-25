Hlavné témy
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 25. januára 2026 o 17:00
Čas čítania 7:27

Tantrická masérka ma naučila, ako dosiahnuť orgazmus bez ejakulácie. Od slasti sa mi chvelo celé telo

Tantrická masérka ma naučila, ako dosiahnuť orgazmus bez ejakulácie. Od slasti sa mi chvelo celé telo
Zdroj: Archív/Klára Kloudová
Lukáš Čelka
Lukáš Čelka
Jej klienti ho opisovali ako najintenzívnejší sexuálny zážitok, ktorý prežili vo svojom živote.

Východné učenia hovoria, že sa životná sila mužov nachádza v ich ejakuláte. Plytvanie ním nás vraj oberá o kreatívnu energiu, pozornosť a drive. Neznamená to však, že by sme mali úplne zabudnúť na našu sexualitu. Práve naopak. Tieto učenia hovoria, aby sme s ňou pracovali vedome, naučili sa využívať svoju sexuálnu energiu vo svoj prospech a postupne ovládli techniku nazývanú „celotelový orgazmus“ či „orgazmus bez ejakulácie“.

O tom, ako ho dosiahnuť, som sa porozprával s lektorkou tantickej masáže a zakladateľkou pražského masážneho salónu Milujeme Tantru, Klárou Kloudovou. Podľa jej rád som niekoľko týždňov trénoval, aby som zistil, či odpieraním si ejakulácie o niečo prídem, alebo mi to naopak otvorí dvere k doposiaľ nepoznaným pocitom slasti.

Rovnako ma zaujímalo, ako sa bude správať moje telo. Či skutočne dokážem čerpať silu zo svojej sexuálnej energie a premeniť ju na kreatívnu. Bol som zvedavý, či ma stimulácia bez ejakulácie nakopne tak, že budem články písať viac od ruky a chrliť nové nápady s menšou námahou ako obvykle.

Tantrická masérka Klára Kloudová. tantra masaz celotelovy orgazmus tantra masaz celotelovy orgazmus tantra masaz celotelovy orgazmus
Zobraziť galériu
(10)

„Muž zo seba pri ejakulácii prirodzene vydáva rôzne látky. V jeho tele sa deje veľa procesov a dochádza k hormonálnym zmenám, čo ho vo výsledku vyčerpáva,“ hovorí Klára Kloudová.

 

Ešte predtým, než ťa prevediem mojou cestou za celotelovým orgazmom, rád by som ti pripomenul, že tvoriť kvalitný obsah môžeme len vďaka našim predplatiteľom.

V Refresheri pravidelne otvárame témy, ktoré sú pre spoločnosť tabu. Jednou z nich je aj sexualita, a preto o nej píšeme otvorene, fakticky a bez predsudkov. Napriek tomu, že je súčasťou života každého z nás, len málokedy o nej hovoríme nahlas a prirodzene. Tvorbou kvalitných textov to chceme zmeniť.

Naposledy sme napríklad vyskúšali, či fungujú cviky na zlepšenie erekcie a vyspovedali Romana, ktorý si nechal zväčšiť penis. Ak sa ti naša práca páči, podpor nás vstupom do klubu Refresher+.

V tomto článku si prečítaš:
  • Aké dva druhy celotelového orgazmu poznáme.
  • Prečo mužov vyčerpáva ejakulácia.
  • Podrobný manuál, ako dosiahnuť celotelový orgazmus pri masturbácii.
  • Prečo je pri tejto technike dôležité poznať svoju najvyššiu hranicu vzrušenia.
  • Či sa mi podarilo dosiahnuť oba typy celotelového orgazmu hneď na prvýkrát a či mala stimulácia bez ejakulácie nejaký efekt na moju kreatívnu energiu.
  • Či je zo zdravotného hľadiska bezpečné pravidelne neejakulovať.

Ejakulácia a orgazmus nie je to isté

Hoci som o celotelovom orgazme už neraz počul, netušil som, ako ho docieliť. Spojil som sa preto s tantrickou masérkou Klárou Kloudovou, aby mi dala krátky manuál, ako na to.

 

Masérka mi hneď na úvod vysvetlila, že poznáme dva druhy celotelového orgazmu. „Prvý z nich muži popisujú tak, že prežívajú podobné pocity, akoby ejakulovali, no nakoniec sa im ejakulát vrátil naspäť do tela. Podľa skúseností mojich klientov ide o najintenzívnejší sexuálny zážitok, aký kedy dosiahli,“ vysvetľuje mi Klára Kloudová s tým, že v tomto prípade hovoríme aj o tzv. „orgazme bez ejakulácie“.

Tantrická masérka Klára Kloudová.
Tantrická masérka Klára Kloudová. Zdroj: Archív/Klára Kloudová

Okrem toho podľa jej slov existuje ešte ďalší druh celotelového orgazmu. Hoci v tomto prípade nemajú klienti pocit, akoby ejakulovali, prežívajú slastné pocity, ktoré rezonujú v celom ich tele. „Nedokážu ho poriadne ovládať, chvejú sa. Vyzerajú tak trochu, akoby mali epileptický záchvat,“ zasmeje sa a dodá, že tento stav na rozdiel od „orgazmu bez ejakulácie“ dokážu prežiť aj ženy.

 

Podľa skúseností Kláry sa mnohí muži zľaknú, keď im hovorí o orgazme bez ejakulácie: „Myslia si, že im chcem niečo odoprieť alebo zobrať, no v skutočnosti tým môžu iba získať. Preto každému odporúčam, aby si to vyskúšal.“

Problém podľa jej slov spočíva najmä v tom, že veľa mužov ani nevie, že orgazmus a ejakulácia sú dve rôzne veci a fungujú oddelene, pretože ich spravidla prežívajú naraz.

tantra masaz celotelovy orgazmus
Zdroj: Archív/Klára Kloudová

„Zvyknem sa ich spýtať, či sa im nestalo, že ejakulovali, ale neprežili orgazmus, prípadne len veľmi slabý. Väčšinou mi prikývnu. Vtedy im poviem, že môžu zažiť to isté, len naopak – rovnaký príjemný orgazmický pocit, ale bez ejakulácie,“ hovorí masérka.

Kláry som sa spýtal aj na to, či orgazmus bez ejakulácie skutočne šetrí mužom energiu. „Muž zo seba pri ejakulácii prirodzene vydáva rôzne látky. V jeho tele sa deje veľa procesov a dochádza k hormonálnym zmenám, čo ho vo výsledku vyčerpáva,“ vysvetlila mi s tým, že sa to týka najmä mužov po 30-tke a starších.

Manuál na naintenzívnejší orgazmus tvojho života

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
